La ley navarra de ciencia y tecnología abre su tercer proceso participativo antes de su aprobación definitiva

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Gobierno de Navarra abre el tercer proceso de participación pública del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra (PCTIN) 2026-2030, disponible hasta el 30 de noviembre. El nuevo plan busca consolidar a la Comunidad Foral como referente en innovación a nivel estatal y europeo, respondiendo a los retos de las transiciones demográfica, digital y ambiental. La propuesta incluye 17 medidas estructuradas en tres pilares fundamentales: impulso al talento, transferencia del conocimiento y optimización de la financiación. Tras el análisis de las aportaciones ciudadanas y del sector, el documento final se remitirá al Parlamento de Navarra para su debate y posterior aprobación. Preguntas ¿Qué es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra (PCTIN) 2026-2030 y qué recoge? El PCTIN es la renovación de la Ley de Ciencia de Navarra para 2026-2030 y recoge 17 medidas organizadas en tres pilares: talento, transferencia y financiación. Define prioridades estratégicas de I+D+I y medidas facilitadoras como fast track de innovación y calendarización de convocatorias. ¿Por qué el Gobierno de Navarra ha abierto un tercer proceso participativo sobre la ley de ciencia? El gobierno ha abierto un tercer proceso participativo para recopilar el mayor número de aportaciones de agentes del ecosistema y la ciudadanía antes de remitir el texto al Parlamento. ¿Qué cambios concretos propone el pilar de transferencia para las pymes navarras? El pilar de transferencia propone impulsar la incorporación de pymes a la I+D+I y a la digitalización, fomentar la transferencia colaborativa y crear espacios de experimentación y validación para adoptar soluciones innovadoras. ¿Qué efectos ya ocurridos y qué posibles efectos podría tener el PCTIN sobre el ecosistema científico y empresarial navarro? Ya ocurrido: la elaboración participativa derivó en un plan con 17 medidas y sesiones de contraste con SINAI y empresas. Posible: mayor atracción y retención de talento, más inversión en I+D+I de pymes y mejor acceso a fondos estatales y europeos. ¿Quiénes han participado en la redacción y contraste del PCTIN y qué papel tiene ADItech y el SINAI? Han participado el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, el consejero Juan Luis García, agentes del SINAI, empresas y representantes como ADItech; ADItech actúa como coordinador del SINAI y anfitrión de la jornada donde se debatieron las medidas.

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha abierto recientemente a exposición pública el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra (PCTIN), una hoja de ruta que define las prioridades estratégicas y líneas de actuación en materia de I+D+i para el periodo 2026-2030, y que tiene como objetivo que la Comunidad Foral "continúe siendo referente en innovación a nivel estatal y europeo", explican desde la administración autonómica.

En esta fase, la ciudadanía, así como las entidades interesadas, podrá conocer el contenido del PCTIN y realizar sus aportaciones a través del Portal de Participación hasta el próximo 30 de noviembre. Tras el análisis de las mismas, el texto continúa su tramitación antes de registrarlo en el Parlamento de Navarra para su debate y votación.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, el gobierno navarro ya abrió un proceso participativo que derivó en la redacción actual del plan.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha recalcado, como no podía ser de otra manera, el trabajo de análisis y participación con los distintos agentes del ecosistema navarro de innovación, con quienes el pasado junio celebraron una sesión de contraste para recoger las últimas aportaciones al documento.

Así pues, el que se ha abierto ahora es el tercer proceso participativo de este plan, con lo que el ejecutivo regional pretende contar con la mayor cantidad de opiniones posible.

El propósito de este nuevo plan es continuar la progresión de Navarra en las posiciones más avanzadas de las regiones líderes europeas en innovación, construyendo una comunidad más competitiva, más resiliente ante los retos del futuro, atrayendo y reteniendo talento y generando un mayor bienestar a la ciudadanía.

El nuevo PCTIN 2026-2030 cuenta con 17 medidas diseñadas para "alcanzar un ecosistema de innovación en Navarra que sea competitivo a nivel nacional y europeo, capaz de maximizar su contribución al desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad y de aportar soluciones a los grandes retos del territorio, especialmente en las transiciones demográfica, digital y medioambiental".

Éstas se distribuyen en tres pilares fundamentales: talento, transferencia y financiación.

Englobadas en el pilar del talento, se encuentra el impulso de las vocaciones STEM y digitales con enfoque de género; la generación, atracción y consolidación de excelencia científica; y el desarrollo de competencias innovadoras, emprendedoras e industriales.

Dentro del pilar de transferencia se encuentra el impulso de la incorporación de las pymes a la I+D+I y a la digitalización y las tecnologías emergentes en el tejido empresarial, el fomento de la transferencia colaborativa, el desarrollo del ecosistema emprendedor de base tecnológica y científica y el desarrollo de espacios de experimentación, validación y adopción de soluciones innovadoras.

El tercer pilar, centrado en la financiación, recoge la financiación estructural, las capacidades científico-tecnológicas y excelencia del Sistema Navarro de I+D+I (SINAIDI), la mejora de los incentivos fiscales a la I+D+I y el acceso, alineamiento y complementariedad con financiación estatal, europea e internacional de I+D+I.

No obstante, se han propuesto también una serie de medidas facilitadoras, entre las que se encuentran la calendarización coordinada de convocatorias; un mapa de innovación e itinerarios de acceso; el fast track de innovación, la capilaridad territorial hacia pymes mediante agentes locales; la cultura científica, tecnológica e innovadora; y la perspectiva de género en la I+D+I.

Lo que queda claro, después de tres procesos de participación pública, es que la ley llegará al Parlamento con una gran cantidad de opiniones reflejadas en el documento final.