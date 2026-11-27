Reunión de seguimiento para la gestión del Centro Tecnológico del Dato de La Rioja. DISRUPTORES

La Rioja renueva su apuesta por el Centro de Investigación del Dato con el foco en el talento y la transformación empresarial

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Gobierno de La Rioja destina 1,2 millones de euros a La Rioja Digital para financiar las actividades del Centro de Investigación del Dato (Cidatum) durante los próximos dos años. El proyecto trabaja con inteligencia artificial, IoT y computación en la nube para impulsar la transformación digital del tejido empresarial y la atracción de talento en la región. El centro prevé la creación de una futura cátedra de computación cuántica y algoritmos avanzados junto a la UR y la UNIR. En su primer año, Cidatum facilitó la presentación de más de 20 proyectos con un presupuesto global de 44 millones de euros y la participación de 21 empresas riojanas. Preguntas ¿Por qué el Gobierno de La Rioja ha aprobado un convenio de 1,2 millones para el Centro de Investigación del Dato (Cidatum)? El convenio financia el funcionamiento del centro y da continuidad al trabajo iniciado en 2025 para convertir a La Rioja en referente de la economía digital, apoyando I+D+i y la transformación empresarial. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas riojanas la consolidación de Cidatum como centro de investigación del dato? Ya ha facilitado más de veinte proyectos con participación de empresas locales y plantea mejorar la digitalización empresarial mediante tecnologías como IA, IoT y cloud, y así atraer financiación y talento. ¿Qué objetivos concretos persigue Cidatum con la nueva financiación y cómo piensa alcanzarlos? Busca posicionarse como referencia en investigación digital, fomentar nuevas empresas y retener talento mediante proyectos de I+D+i, formación de equipos, acreditación como centro tecnológico y alianzas con universidades y empresas. ¿Qué hay detrás de la cooperación público‑privada entre el Gobierno regional y La Rioja Digital en este convenio? La fórmula público‑privada se apoya en la experiencia de La Rioja Digital, que ha gestionado decenas de proyectos y movilizado financiación externa, para identificar necesidades empresariales y traducir avances tecnológicos en soluciones aplicables. ¿Cómo puede beneficiar la futura cátedra de computación cuántica a la estrategia de Cidatum y al ecosistema regional? La cátedra, en colaboración con la UR y UNIR, aportará investigación aplicada en computación cuántica y algoritmos avanzados, reforzando capacidades científicas del centro y su integración en redes estatales y empresariales.

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado esta semana el convenio de colaboración entre el gobierno regional y La Rioja Digital, la Agrupación Empresarial Innovadora de la Industria Tecnológica, la Digitalización y de la Economía Digital de La Rioja, para financiar las actividades de funcionamiento del Centro de Investigación del Dato Cidatum y consolidar este proyecto estratégico para convertir a la región en referente de la economía digital.

El acuerdo contempla una aportación de 1,2 millones de euros para los próximos dos años y confirma la apuesta por un servicio que ya ha dado resultados interesantes desde su creación en el año 2025.

Esta iniciativa, impulsada en colaboración con La Rioja Digital, constituye una apuesta estratégica de la Administración Autonómica por fortalecer el ecosistema tecnológico riojano. Además, nace con vocación multisectorial y proyección nacional e internacional, con el propósito de acercar la investigación y las nuevas tecnologías al conjunto del tejido productivo y favorecer la transformación digital de las empresas.

El convenio da continuidad al trabajo iniciado en 2025 y establece tres grandes ejes de actuación: la creación y consolidación del Centro de Investigación del Dato; el desarrollo de la economía y la industria digital, mediante proyectos de I+D+I, iniciativas de transformación digital y grupos de trabajo; y el impulso de la sociedad digital a través de actividades de difusión y promoción tecnológica.

Entre sus principales objetivos figuran posicionar el centro como referencia en investigación de tecnologías digitales, fomentar nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de productos digitales, así como impulsar, atraer y retener talento tecnológico e investigador.

Para ello, trabajará con tecnologías basadas en el dato, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) y la computación en la nube y edge, cuya aplicación permitirá desarrollar soluciones innovadoras para diferentes actividades económicas del tejido empresarial riojano.

El proyecto cuenta con el respaldo de la experiencia y conocimiento de La Rioja Digital en el ámbito de la innovación y la cooperación empresarial.

Entre 2019 y 2024, esta agrupación gestionó 79 proyectos de I+D+i, con la participación de 42 empresas y la captación de 19,9 millones de euros en financiación para sus empresas. Y en el primer año de vigencia del convenio suscrito en 2025 con el Gobierno de La Rioja, el centro alcanzó notables avances con más de 20 proyectos presentados, con un presupuesto presentado global de 44 millones de euros, en los que participaron 21 empresas riojanas, entre ellos, APP‑TC de Red.es, centrado en casos de uso de tecnologías cuánticas aplicadas a sectores productivos estratégicos, y SCI Monitor, herramienta para medir y optimizar el consumo energético y la huella de carbono del software.

Cidatum busca reforzar su capacidad investigadora y avanzar en su integración en la red estatal de centros tecnológicos, para lo que contempla actuaciones dirigidas a la formación de equipos, la acreditación como centro tecnológico, la vigilancia tecnológica y la búsqueda de alianzas estratégicas.

La colaboración con empresas, universidades, grupos de investigación y otros clústeres constituye otro de los pilares del proyecto.

Este modelo de cooperación público-privada permitirá identificar necesidades, promover proyectos conjuntos y facilitar que los avances tecnológicos se traduzcan en soluciones aplicables a los distintos sectores productivos, financiando este convenio la futura cátedra de computación cuántica y algoritmos avanzados de La Rioja entre la UR, UNIR y La Rioja Digital.

El centro representa, además, una oportunidad para reforzar la capacidad de La Rioja de generar y retener conocimiento especializado, favorecer la creación de empleo cualificado y ampliar las oportunidades de crecimiento de las empresas tecnológicas.

Con la aprobación de este convenio, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el desarrollo de la economía digital y con la consolidación de un sector tecnológico capaz de generar innovación, competitividad y nuevas oportunidades para el conjunto de la región.