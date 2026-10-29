La Rioja pone al servicio de las pymes del calzado un laboratorio de IA y robótica para "reestructurar" el sector

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Rioja pondrá en marcha el laboratorio 'Digital Footwear Factory Lab' en Arnedo para modernizar el sector del calzado mediante robótica e inteligencia artificial. Las pymes y emprendedores podrán experimentar con prototipado, simulación y automatización antes de realizar sus propias inversiones industriales. El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de Red.es cercano a los dos millones de euros y una ejecución prevista de 24 meses. El Gobierno regional invertirá al menos un millón y medio de euros adicionales durante los próximos siete años para dar continuidad a la infraestructura. Preguntas ¿Por qué ha creado La Rioja el laboratorio Digital Footwear Factory Lab para pymes del calzado? El gobierno riojano lo ha lanzado para dar a pequeñas empresas acceso compartido a robótica, inteligencia artificial y prototipado y que puedan experimentar sin costear inversiones propias. La iniciativa busca modernizar procesos, diseño y control de calidad del sector. ¿Qué inversión y apoyos públicos tiene el laboratorio de La Rioja para el calzado? Red.es financia cerca de dos millones de euros y la comunidad aporta al menos un millón y medio adicionales durante siete años, según la memoria del proyecto. Esta financiación se complementa con la adjudicación y el apoyo técnico de NOVEX y AICCOR. ¿Qué capacidades tecnológicas concretas ofrecerá el laboratorio a las pymes del calzado? Tendrá cuatro áreas: robótica para automatizar y asistir en tareas; IA para diseño 3D, detección de defectos y análisis de datos; prototipado para fabricar y validar componentes; y gemelos digitales y datos para simular procesos y compartir información sectorial. ¿Qué efectos ya ocurridos y qué consecuencias podría tener el laboratorio en las empresas y trabajadores del calzado? Ya ocurrido: se ha creado la infraestructura y se ha adjudicado el proyecto con 24 meses de ejecución y 17 agentes implicados. Podría provocar: reducción de errores y costes, aceleración de nuevos productos y mejora de la cualificación laboral si las pymes adoptan las pruebas y tecnologías ofrecidas. ¿Quiénes participan en el proyecto y qué papel juegan NOVEX y AICCOR? El proyecto involucra a 17 agentes y cuenta con la implicación de la Dirección General para la Sociedad Digital, Red.es, NOVEX y la Asociación AICCOR; NOVEX aporta capacidad tecnológica y AICCOR representa y facilita el acceso de las pymes del calzado a la infraestructura.

El sector del calzado en La Rioja, como sucede en otros puntos del país, se debate entre la tradición y lo global. Y lo segundo suele incidir negativamente en lo primero. La tecnología y la innovación, no obstante, pueden ser un antídoto para impulsar este ámbito.

Así al menos lo cree el gobierno regional, que, sobre todo pensando en pequeñas y medianas empresas y a través de la Dirección General para la Sociedad Digital, en colaboración con el centro tecnológico NOVEX y la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja AICCOR, ha presentado recientemente durante una jornada técnica celebrada en Arnedo, el proyecto Digital Footwear Factory Lab.

Este programa supondrá la puesta en marcha de un laboratorio de robótica e inteligencia artificial para impulsar la innovación en el sector del calzado y estará ubicado en el polígono arnedano de El Raposal, próximo al centro tecnológico.

En concreto, tal y como ha explicado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, este proyecto supondrá "una infraestructura tecnológica compartida para que las pequeñas y medianas empresas del sector del calzado puedan experimentar con soluciones de robótica, inteligencia artificial, prototipado y análisis de datos antes de acometer inversiones propias".

Este nuevo laboratorio pondrá a disposición de las empresas, profesionales y emprendedores equipamientos y conocimiento especializado para ensayar mejoras en los procesos de fabricación, diseño y control de calidad.

"Podemos aprovechar la tecnología para reestructurar el sector, para convertirlo en un sector más innovador, más investigador, y para eso tenemos este proyecto que ha sido recientemente adjudicado por Red.es, a quien agradecemos no solo la propia adjudicación sino también la implicación en un proyecto importante desde el punto de vista de la colaboración público-privada", ha incidido Domínguez.

Además, ha ratificado el compromiso del gobierno riojano de dar continuidad a la aportación inicial de Red.es –cerca de 2 millones- invirtiendo al menos un millón y medio de euros más durante siete años.

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, ha celebrado "poder profundizar más en el proyecto, que tiene una inversión de dos millones de euros y la capacidad de ejecución de una entidad como la nuestra, sumándose a otros 51 proyectos que va a haber por toda España", en un contexto "de administraciones valientes".

"Al final, las administraciones públicas, la política, tiene que estar al servicio del desarrollo de una sociedad mejor y ésta pasa por una mejor economía. Creo que esta es una fantástica noticia y una fantástica oportunidad de poder acompañar al sector", ha advertido.

En la presentación de esta novedosa iniciativa al servicio del sector del calzado de la región, también participaron la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el director general de Sociedad Digital, Javier Ridruejo; y el CEO de NOVEX, Javier Oñate, entre otros.

Este ambicioso proyecto, además de a sus promotores, involucra de manera activa a 17 agentes y cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros, y un plazo de ejecución de 24 meses, según la planificación recogida en la memoria técnica de una actuación que se encuadra dentro de una convocatoria de Red.es.

Las necesidades

El Digital Footwear Factory Lab se articulará en torno a cuatro áreas tecnológicas conectadas y orientadas a responder a las necesidades de la industria del calzado.

Así, el área de robótica permitirá probar soluciones de automatización de tareas, transporte de materiales y asistencia al trabajador.

Por su parte, el laboratorio de inteligencia artificial facilitará el diseño de calzado en tres dimensiones, la detección de defectos mediante cámaras y el análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.

La zona de prototipado estará destinada a fabricar y validar prototipos y componentes antes de trasladarlos a la producción.

La cuarta área, centrada en gemelos digitales y datos, permitirá simular procesos industriales, apoyar la preparación de la certificación del calzado de protección y compartir información sectorial mediante sistemas de acceso controlado.

La infraestructura pretende facilitar el acceso a equipos y conocimientos tecnológicos a pymes del calzado, empresas auxiliares y emprendedores, para ayudarles en la aceleración de nuevos productos, reducir errores y costes de producción, así como mejorar la cualificación de los trabajadores.