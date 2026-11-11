La Factoría de IA de Galicia 'abre sus puertas': las empresas interesadas en sus servicios ya pueden asesorarse

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Factoría Europea de Inteligencia Artificial '1HealthAI' ya dispone de una plataforma web (1healthai.eu) para ofrecer asesoramiento y apoyo a pymes y empresas innovadoras gallegas. El proyecto cuenta con una inversión de 82 millones de euros, liderado por el CESGA y centrado en la especialización 'One Health', que integra la salud humana, animal y ambiental. El espacio busca trasladar las capacidades de la IA al tejido productivo local a través de acompañamiento personalizado, mentorías y canales de acceso a recursos tecnológicos. La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) dispondrá de un presupuesto de 110 millones de euros en 2027 para apoyar proyectos colaborativos en biotecnología, IA y tecnologías cuánticas. Preguntas ¿Qué es la Factoría Europea de Inteligencia Artificial 1HealthAI y quién la lidera? 1HealthAI es una factoría europea de IA especializada en el enfoque One Health que integra la salud humana, animal y ambiental; está liderada por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y coliderada por el CSIC con participación de las tres universidades públicas gallegas, Gradiant y DATAlife. ¿Qué servicios ofrece la Factoría 1HealthAI a las pymes gallegas? La factoría ofrecerá apoyo y asesoramiento a través de una plataforma web, mentorías personalizadas y canales de acceso a recursos de la infraestructura para ayudar a pymes a identificar oportunidades y desarrollar soluciones basadas en IA. ¿Qué inversión hay detrás de la Factoría 1HealthAI y quién la financia? La factoría supone una inversión de 82 millones de euros, cofinanciada a partes iguales por la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y por España, a través del Ministerio y la Xunta de Galicia. ¿Qué consecuencias tiene para las startups gallegas la apertura de la Factoría 1HealthAI? Se ha presentado la plataforma y se han iniciado jornadas con clústeres para definir servicios y captar proyectos; podría favorecer la creación y crecimiento de startups especializadas en IA al facilitar acceso a recursos, mentorías y oportunidades de mercado. ¿Cómo encaja la llegada de 1HealthAI en la estrategia de I+D+I de la Xunta y qué nuevos recursos públicos hay previstos? La factoría complementa el despliegue del nuevo superordenador Finisterrae IV y forma parte de una estrategia con 110 millones de presupuesto para GAIN en 2027 que incluye líneas para biotecnología y deep tech y programas para atraer investigadores.

Dijo en su día la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, que mucha gente en la región aún creía que una factoría de inteligencia artificial era como una fábrica convencional.

Y es que una fábrica de inteligencia artificial es un espacio -que incluso puede ser virtual- en el que la materia prima son los datos y el producto final es un determinado programa de IA.

A partir de ahí ha habido que hacer mucha pedagogía en administraciones locales y en empresas y pronto se va a poder comprobar si esa pedagogía ha surtido efecto.

Hace unos días, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha anunciado que las empresas y todos los agentes que conforman el ecosistema de I+D+I pueden acceder ya a la página web de la Factoría Europea de Inteligencia Artificial 1HealthAI, desde la cual se prestará apoyo y asesoramiento a todos los interesados.

Se trata de un nuevo espacio de información y apoyo destinado a acercar esta infraestructura al conjunto de agentes, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a las compañías innovadoras vinculadas al ámbito One Health.

La presentación de la plataforma, que se puede consultar enhttps://1healthai.eu, tuvo lugar durante una jornada de trabajo con los principales clústeres gallegos, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades que ofrecerá esta iniciativa para el conjunto de las empresas gallegas.

El consejero de Ciencia, acompañado por la mencionada Carmen Cotelo, subrayó la importancia de que la factoría se convierta en una herramienta útil para trasladar las capacidades de la inteligencia artificial al tejido productivo, con independencia de la dimensión de las empresas.

"Tenemos que conseguir que todos los recursos de la fábrica lleguen a las pymes y que puedan traducirse en innovación, competitividad y nuevas oportunidades de negocio", señaló.

Uno de los objetivos de la factoría es precisamente facilitar que las empresas puedan acceder a sus capacidades. Para eso se habilitarán canales de acceso a los recursos de la infraestructura y se ofrecerá acompañamiento personalizado mediante mentorías, con el fin de identificar oportunidades y orientar al desarrollo de soluciones basadas en la IA.

Además, todo este trabajo también favorecerá la creación y el crecimiento de startups especializadas en inteligencia artificial, facilitando así la llegada de nuevos proyectos innovadores al mercado.

Este primer encuentro ha servido para presentar las posibilidades de la factoría, contrastar las necesidades y expectativas de los diferentes sectores y recoger propuestas que contribuyan a definir los futuros servicios y mecanismos de colaboración. También se solicitó la implicación de los clústeres para identificar empresas con una elevada madurez tecnológica y capacidad para emplear los recursos de la infraestructura desde las primeras etapas de su despliegue.

En la jornada participaron representantes de los principales clústeres y entidades empresariales gallegas de los ámbitos de la salud, la biotecnología, la alimentación, el mar, el medio ambiente y las tecnologías de la información. En concreto, asistieron representantes del Clúster Salud de Galicia (CSG), BIOGA, CLUSAGA, ANFACO-CYTMA, VIRATEC y el Clúster TIC, además de responsables del CESGA, DATAlife, Gradiant y de las tres universidades públicas gallegas.

La factoría 1HealthAI supone una inversión de 82 millones de euros, cofinanciados a partes iguales por la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y por España, a través del Ministerio y de la Xunta de Galicia. Está liderada por el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y coliderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la participación de las tres universidades públicas gallegas, el centro tecnológico Gradiant y el hub europeo de innovación digital DATAlife, entre otros socios. Se trata de una de las 19 factorías de Inteligencia artificial existentes en Europa y destaca por su especialización en el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental. Además, fue la tercera mejor valorada en el conjunto de las factorías concedidas en las tres convocatorias europeas y la segunda mejor puntuada en la última de ellas.

Presupuesto en innovación

En otro orden de cosas, la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, ha presentado este mes los presupuestos 2027 de su departamento, que permitirán poner en marcha, entre otras cuestiones, dos nuevas líneas de apoyo para proyectos colaborativos en biotecnología y deep tech (IA y tecnologías cuánticas) y captar más investigadores a través del programa Oportunius.

Asimismo, la región afianzará su papel destacado en el ámbito europeo en estas áreas de alta especialización a través del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), con el nuevo superordenador Finisterrae IV, y el despegue de la Fábrica de IA One Health, que contará también con un ordenador de altas prestaciones.

La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) contará así con un total de 110 millones de presupuesto para el próximo año, un 2,2% más. Carmen Cotelo destacó que se actúa en toda la cadena de valor de la I+D+I, conectando talento, ciencia, capacidades tecnológicas, empresas y mercado.

"El reto es que más talento encuentre oportunidades en Galicia, que más proyectos científicos se transformen en tecnología, que más empresas innoven y que la inversión pública produzca resultados tangibles en nuestra sociedad", expresó.