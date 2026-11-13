Una residencia de innovación textil en Cáceres abre una nueva manera de apostar por la generación de conocimiento

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LO ESENCIAL Las claves La Diputación de Cáceres impulsa una Residencia Creativa Transfronteriza en el Hub Textil de Arroyo de la Luz en el marco del proyecto europeo RESOTEX. Cuatro profesionales de España y Portugal participaron durante cinco días en jornadas de trabajo colaborativo para experimentar con materiales locales y técnicas de sostenibilidad. La iniciativa busca fomentar la economía circular y el 'upcycling', uniendo la tradición artesanal y textil con la innovación técnica entre Extremadura y Portugal. Las instalaciones cuentan con maquinaria de última generación puestas a disposición de profesionales, empresas y la comunidad educativa para generar oportunidades y empleo rural. Preguntas ¿Qué es la Residencia Creativa Transfronteriza organizada en el Hub Textil de Arroyo de la Luz? La residencia fue un programa de cinco días que reunió a cuatro profesionales de España y Portugal para experimentar con fibras, tintes y técnicas sostenibles y producir prototipos textiles. Forma parte del proyecto RESOTEX y se desarrolló en el Hub Textil de Arroyo de la Luz y dos hubs portugueses. ¿Quién impulsa el Espacio Hub Textil de Arroyo de la Luz y qué objetivo persigue la Diputación de Cáceres con él? La Diputación de Cáceres impulsa el hub dentro del proyecto RESOTEX con fondos europeos; su objetivo es generar conocimiento, promover la innovación textil y crear oportunidades en el medio rural mediante sostenibilidad y economía circular. ¿Qué actividades concretas realizaron las participantes durante la residencia? Las participantes completaron tres jornadas en Arroyo de la Luz y dos en Covilhã y Fundão, trabajaron con materias primas locales, experimentaron con técnicas de upcycling y desarrollaron prototipos y piezas textiles con mentoría técnica. ¿Qué importancia le atribuye la vicepresidenta Esther Gutiérrez Morán a la inversión en este hub? Gutiérrez Morán subrayó que fondos públicos y europeos deben traducirse en infraestructuras y oportunidades concretas; señaló que el hub, con maquinaria avanzada, permite crear empleo y proyectos vinculados al territorio. ¿Cómo puede beneficiar este hub a la economía local y al tejido educativo de Arroyo de la Luz? El alcalde Carlos Caro sostiene que el centro recupera una tradición textil, incorpora tecnología y abre nichos de empleo y emprendimiento; además ofrece recursos para la comunidad educativa, empresas y asociaciones de la comarca.

Está de moda la palabra residencia. No como espacio físico en el que alojar estudiantes o ancianos. Artistas como Shakira y la ciudad que ha creado en Madrid para organizar allí todo tipo de experiencias –musicales y gastronómicas, principalmente- durante un determinado periodo de tiempo han modificado el uso de este vocablo.

Así que la primera vez que uno lee la expresión Residencia Creativa Transfronteriza entre Extremadura y Portugal, siente la duda de saber si estamos ante un edificio o ante una experiencia. Y, aclarada esa duda, efectivamente, es el uso de moda de la palabra residencia el que se ha impuesto.

Generar nuevas oportunidades en el medio rural a través de la innovación, la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos del territorio es el objetivo de la Diputación de Cáceres con el impulso del Espacio Hub Textil de Arroyo de la Luz.

El espacio físico, en este caso, es el hub, una nueva infraestructura impulsada en el marco del proyecto RESOTEX y cofinanciada con fondos europeos. Es allí donde se ha desarrollado la citada residencia.

La residencia reunió hace unas semanas a cuatro profesionales de España y Portugal durante cinco días. La iniciativa está impulsada por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la Diputación de Cáceres y tiene como finalidad favorecer el intercambio de conocimientos, la experimentación y la creación colaborativa en torno al textil sostenible.

La residencia combinó tres jornadas de trabajo en Arroyo de la Luz con otras dos en las localidades portuguesas de Covilhã y Fundão, estableciendo un recorrido entre el RESOTEX Hub de Arroyo de la Luz, el Hub Creativo Portas do Sol, en Covilhã, y el Fab Lab Aldeias do Xisto, en Fundão.

A lo largo de estos días, los participantes trabajaron con materiales y materias primas locales, experimentaron con fibras, tintes y técnicas de producción sostenible y desarrollaron prototipos y piezas textiles a partir de los recursos de ambos territorios, tal como explicó la diseñadora de moda y artesana extremeña, que ejerció como mentora, Laura Manuela Sánchez Sanz.

El programa incluyó, además, sesiones de intercambio profesional, mentoría y acompañamiento técnico, así como una presentación final de los resultados.

Entre las participantes, la diseñadora Águeda Valle incidió en la importancia de recuperar "materiales centenarios que nuestras abuelas tenían guardados en los baúles y darles nueva vida, que es en lo que trabajo, por eso nos hemos animado a venir a esta residencia en la que vamos a aprender y ver muchísimas cosas nuevas que implementaremos en nuestro trabajo".

Unas palabras secundadas por la diseñadora Alba Rubio, que reiteró la importancia de "un espacio como este para conocer técnicas sostenibles".

Por su parte, la residente portuguesa Angela Anciaes manifestó su satisfacción por un programa "que fue bastante intenso, en cuanto a horas y materias, y muy interesante porque impulsa la colaboración y el conocimiento de lo que se está haciendo desde ambos países en materia de reciclaje y el upcycling".

Esta primera residencia forma parte de las líneas de trabajo de RESOTEX, orientadas a fortalecer la cooperación entre profesionales, territorios y espacios vinculados al sector textil, favoreciendo el intercambio de experiencias y la experimentación conjunta.

El proyecto apuesta por conectar el conocimiento y la tradición textil con nuevas formas de diseño y producción, desde criterios de sostenibilidad y economía circular, y por impulsar redes de colaboración entre Extremadura y Portugal.

Volviendo al hub extremeño, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, ha visitado este espacio, ubicado en la planta superior del CircularFab de Arroyo de la Luz, acompañada por el alcalde, Carlos Caro.

Durante su visita, Gutiérrez ha subrayado la importancia de que la inversión pública y los fondos europeos se traduzcan en oportunidades concretas para los municipios, "porque para generar oportunidades en el medio rural no solo necesitamos ideas, también se necesitan fondos y destinarlos a crear espacios e infraestructuras como este Hub Textil de Arroyo de la Luz, dotado de maquinaria de última generación".

Intercambio de ideas

En este sentido, ha destacado que el nuevo centro nace para ser un lugar donde profesionales, empresas, comunidad educativa y tejido asociativo puedan encontrarse, intercambiar ideas, formarse, crear e innovar en torno al sector textil, con la sostenibilidad y la economía circular como ejes de trabajo.

"Queremos que este sea un espacio para generar conocimiento, impulsar proyectos y abrir nuevas posibilidades en un sector que tiene mucho que aportar a nuestros pueblos", ha señalado la vicepresidenta, destacando el inicio de la actividad con una residencia que conecta a profesionales de ambos lados de la frontera y que permite trabajar con materias primas y recursos de los dos territorios.

En este sentido, el alcalde de Arroyo de la Luz ha apuntado que es "muy importante para nuestro pueblo contar con una instalación como esta, un centro de referencia en el sector textil, único en la provincia de Cáceres y que, además, amplía su ámbito de influencia hasta Portugal".

Caro ha incidido en que el proyecto permite recuperar y proyectar hacia el futuro una actividad tradicional, incorporando maquinaria innovadora y nuevas formas de producción. "En torno a algo tan ligado a nuestra historia como el textil surge un nuevo nicho de oportunidades, de empleo y de emprendimiento", ha resaltado.

Asimismo, ha subrayado que el centro se pone al servicio de la comunidad educativa, el sector empresarial y el tejido asociativo, tanto de Arroyo de la Luz y su comarca como del conjunto de la provincia. Una apuesta que busca convertir la tradición textil en una oportunidad de desarrollo económico y social, con capacidad para generar nuevas iniciativas y abrir caminos profesionales en el territorio.