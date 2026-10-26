Ninguna región quiere perder el tren del sector defensa: Extremadura tiene un plan y ultima un hub

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital avanza en la constitución del Hub de Defensa de Extremadura dentro del Plan Baluartia. El Hub funcionará como una asociación privada sin ánimo de lucro impulsada por la Junta, orientada a integrar a empresas y pymes en las cadenas de suministro del sector de la defensa. El proyecto abarcará áreas como defensa, seguridad y reconstrucción, apoyado en industrias locales de ciberseguridad, drones, metalmecánica, energía y agroalimentación dual. La asamblea fundacional se prevé entre finales de 2026 y principios de 2027, con el objetivo de estar plenamente operativo en el primer trimestre de 2027. Preguntas ¿Qué es el Hub de Defensa de Extremadura y para qué sirve? El Hub de Defensa de Extremadura es una asociación privada sin ánimo de lucro que reunirá empresas y centros de conocimiento para trabajar en defensa, seguridad y reconstrucción. Su propósito es facilitar que empresas extremeñas accedan a cadenas de suministro, contratos, certificaciones y proyectos de innovación vinculados al sector defensa. ¿Por qué impulsa la Junta el Hub dentro del Plan Baluartia? La Junta actúa como entidad impulsora y socio de honor para convertir la política pública del Plan Baluartia en una estructura empresarial estable con gobernanza propia. La intención es traducir la estrategia regional en resultados concretos de innovación, negocio y empleo para el tejido productivo. ¿Qué capacidades industriales de Extremadura quiere integrar el Hub? El Hub se basará en cinco bloques presentes en la región: metalmecánica y materiales; agroalimentación de uso dual; energía y materias primas críticas; logística, infraestructuras y construcción; y tecnologías como TIC, ciberseguridad, drones y sistemas autónomos. ¿Quiénes van a formar el núcleo fundador y cómo se financiará el Hub? Nacerá con un núcleo fundador reducido compuesto por empresas tractoras y pymes; la Secretaría General ha contactado a más de treinta empresas para definir ese núcleo. La Junta apoyará los primeros pasos, y la financiación se prevé mediante cuotas de socios, proyectos y ayudas externas. ¿Cuál es el calendario previsto para la constitución y puesta en marcha del Hub de Defensa? La asamblea fundacional está prevista entre finales de 2026 y principios de 2027, con el objetivo de que el Hub esté plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027.

El pasado mes de junio aterrizaron varias autoridades extremeñas en Murcia con un objetivo claro: tomar buena nota de lo que estaba haciendo esta región en materia de tecnologías duales y aplicadas a la defensa.

En tierras murcianas, la iniciativa Caetra se ha convertido –como hemos contado esta semana en DISRUPTORES- en un ejemplo de buenas prácticas incluso a nivel europeo. Pero lo cierto es que, al calor de ese impacto, son muchas las regiones que están intentando buscar posicionamiento.

La Comunidad Valenciana incluso lo hace con tres iniciativas diferentes, tanto a nivel privado como público-privado, y la última en llegar ha sido, precisamente Extremadura.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, avanza en la constitución del Hub de Defensa de Extremadura, una iniciativa que forma parte del Plan Baluartia y que permitirá transformar las capacidades industriales, tecnológicas y de conocimiento de la región en nuevas oportunidades de negocio, innovación y empleo.

El Hub se configura como una asociación privada y sin ánimo de lucro integrada por empresas y centros de conocimiento con capacidad para desarrollar actividad en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

Su principal objetivo será facilitar que más empresas extremeñas accedan y crezcan en las cadenas de suministro vinculadas a estos sectores, mediante contratos, certificaciones, proyectos de innovación, formación especializada y captación de talento.

Con esta iniciativa, la Junta da continuidad al Plan Baluartia y avanza desde la definición de una política pública hacia la creación de una estructura empresarial estable, dotada de gobernanza propia y orientada a generar resultados concretos para el tejido productivo regional.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado que este proyecto permitirá que Extremadura se presente ante el mercado con una propuesta coordinada, capaz de conectar las capacidades empresariales de la región con las necesidades del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los principales contratistas nacionales e internacionales.

Santamaría ha asegurado que "el Hub de Defensa de Extremadura constituye uno de los principales instrumentos para desarrollar el Plan Baluartia y reforzar la presencia de las empresas extremeñas en sectores de alto valor añadido, impulsando la innovación, la cualificación empresarial y la generación de nuevas oportunidades económicas para la región".

El Hub no será un espacio cerrado ni reservado a grandes compañías. Prevé nacer con un núcleo fundador reducido, integrado por empresas tractoras y pymes, y continuará creciendo mediante nuevas adhesiones de empresas y centros de conocimiento interesados y con capacidades para participar en esta estrategia industrial.

La Junta de Extremadura actuará como entidad impulsora y socio de honor, con voz y sin voto, mientras que la gestión corresponderá al propio tejido empresarial. La Secretaría General se ha dirigido a más de treinta empresas y entidades con actividad o capacidad en estos ámbitos para avanzar en la configuración del proyecto.

La actividad del Hub se articulará en torno a tres grandes ámbitos: defensa, seguridad y reconstrucción. Sobre estos ejes se apoyarán cinco grandes bloques de capacidades industriales presentes en Extremadura: metalmecánica y materiales; agroalimentación de uso dual; energía y materias primas críticas; logística, infraestructuras y construcción; y tecnologías relacionadas con las TIC, la ciberseguridad, los drones y los sistemas autónomos.

El modelo de funcionamiento combinará la participación de empresas tractoras con la incorporación progresiva de pymes y proveedores regionales. El objetivo es que las compañías con experiencia en el ámbito de la defensa actúen como empresas tractoras para facilitar el acceso de otras empresas extremeñas a contratos, certificaciones y nuevos mercados.

La Junta de Extremadura apoyará al Hub en sus primeros pasos, hasta que se financie con las cuotas de sus socios y con los proyectos y ayudas a los que acceda.

El proceso de constitución del Hub está en marcha. La Secretaría General se ha dirigido a las empresas y entidades con capacidades en estos ámbitos y mantiene con ellas, durante octubre y noviembre, visitas para conocer sus capacidades. Posteriormente, se definirán las empresas tractoras y el núcleo fundador.

La asamblea fundacional está prevista entre finales de 2026 y principios de 2027, con el objetivo de que el Hub esté plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027. Las empresas y entidades interesadas en incorporarse al Hub pueden dirigirse a la Oficina de Proyecto a través del formulario de contacto alojado en la web baluartia.es.