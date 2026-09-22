Extremadura busca creadores de futuro: el talento como protagonista en Potencial Digital 2026

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Las claves Generado con IA Extremadura celebrará la tercera edición de Potencial Digital 2026 los días 24 y 25 de septiembre en Cáceres, enfocándose en conectar talento y promover el empleo tecnológico. El empleo tecnológico en Extremadura creció ocho veces más que el empleo general en 2025 y ya representa cerca del 17% de los nuevos puestos de trabajo en la región. La Junta impulsa programas de formación digital para estudiantes, profesionales y desempleados, con más de 40.000 personas formadas en competencias básicas y avanzadas. Potencial Digital 2026 contará con la participación de más de 40 empresas y referentes del sector, así como actividades para todas las edades, destacando la importancia de crear y retener talento tecnológico local.

Durante años, buena parte de la conversación sobre el futuro de Extremadura ha girado alrededor de una pregunta: cómo conseguir que los jóvenes puedan desarrollar en su tierra el proyecto profesional para el que se han formado. La transformación digital no ofrece una respuesta única a ese desafío, pero sí abre una ventana de oportunidades que hace apenas unos años costaba algo más imaginar.

El sector tecnológico crece, demanda nuevos perfiles y permite trabajar para empresas y proyectos situados en cualquier parte del mundo. Esa nueva realidad será uno de los grandes argumentos de Potencial Digital 2026, que celebrará su tercera edición los días 24 y 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cáceres.

El encuentro, impulsado por la Junta de Extremadura, dedicará una parte destacada de su programación al talento, la formación y el empleo. Por eso mismo, bajo el lema «Activa tu potencial», el congreso está diseñado para conectar talento. Estudiantes, profesionales, personas que quieren reorientar su carrera y empresas que necesitan incorporar capacidades digitales son los verdaderos protagonistas del esperado encuentro. La aspiración de fondo es que los extremeños, y todos aquellos que quieran acercarse hasta la capital cacereña, no sean solamente usuarios de la tecnología, sino también quienes la diseñen, la programen y la conviertan en soluciones.

Potencial Digital forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, promovida por el Gobierno de María Guardiola. Una hoja de ruta que sitúa la capacitación de las personas al mismo nivel que la modernización de las empresas, la digitalización administrativa o la mejora de la conectividad.

La presidenta de la Junta ha vinculado directamente esta política con el arraigo. Al valorar la evolución del empleo digital, Guardiola subrayó que detrás de los porcentajes hay «personas, familias que se quedan aquí, en Extremadura». Una formulación que resume la dimensión humana de la estrategia: la tecnología importa por lo que permite hacer, pero también porque puede ayudar a elegir Extremadura sin renunciar a una carrera profesional de futuro. «No son solo cifras, no son porcentajes: son personas, son familias que se quedan aquí, en Extremadura», María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.

Un sector que crece ocho veces más

Los datos permiten observar la oportunidad con mayor precisión. En 2025, el empleo tecnológico creció en Extremadura ocho veces más que el empleo general y aportó cerca del 17 % de los nuevos puestos de trabajo creados en la comunidad. Es decir, prácticamente uno de cada cinco nuevos empleos procedió de la economía digital.

La región cuenta ya con cerca de 9.000 trabajadores en este ámbito. Además, el salario medio del sector digital es un 38,5 % superior al de otros sectores productivos, una diferencia especialmente relevante cuando el objetivo no es crear empleo a cualquier precio, sino avanzar hacia puestos más cualificados, estables y capaces de aumentar la renta regional.

Las oportunidades no se limitan a programadores o ingenieros informáticos. Las empresas buscan especialistas en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, servicios en la nube, comercio electrónico o robótica. También necesitan perfiles híbridos: profesionales que conozcan un sector tradicional y sepan aplicar la tecnología para hacerlo más eficiente.

Guardiola ha defendido que despertar vocaciones tecnológicas mejora la empleabilidad y ofrece posibilidades que hasta hace muy poco parecían impensables. El planteamiento no se dirige únicamente a quienes se encuentran al comienzo de su vida académica. Incluye a trabajadores que necesitan actualizar competencias, desempleados que buscan una nueva especialización y profesionales que quieren regresar a la región.

Del aula a la empresa

La Junta de Extremadura está desplegando programas destinados a reducir la distancia entre las capacidades profesionales y las necesidades reales de las compañías. Entre ellos figura el Plan de Generación de Talento Digital, desarrollado en colaboración con las cámaras de comercio, la Universidad de Extremadura y empresas especializadas.

La formación y certificación en tecnología SAP es uno de los ejemplos. Los 17 programas especializados recibieron 972 solicitudes. A ello se suman actuaciones en automatización, inteligencia artificial y otras competencias avanzadas. En conjunto, más de 40.000 extremeños han recibido formación digital básica y más de 3.600, formación avanzada, según la Junta.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha defendido que la inversión en talento digital está directamente relacionada con el aumento de la renta per cápita. La estrategia intenta anticipar qué perfiles demandará el tejido productivo y preparar a las personas para ocuparlos.

El Foro de Empleo de Potencial Digital 2026 reunirá a SAP, AUSAPE, MainJobs y Experis para poner en contacto a candidatos con empresas y reclutadores del sector. El espacio ofrecerá orientación profesional, información sobre perfiles demandados y oportunidades para establecer relaciones directas con compañías que buscan talento.

Un detalle de Potencial Digital 2025. DISRUPTORES

Para un estudiante será una ocasión de descubrir qué competencias necesita; para un profesional, la posibilidad de reorientar su carrera; y para una empresa, una vía para identificar candidatos. El congreso contará además con más de 40 empresas patrocinadoras y colaboradoras, entre ellas Telefónica, Oracle, Ayesa Digital, EY, Dell Technologies, Orange Empresas, Fortinet, Proofpoint, CrowdStrike y Palo Alto Networks.

El programa reunirá también a referentes capaces de acercar diferentes trayectorias profesionales. La investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea Sara García Alonso aportará el vínculo entre ciencia, investigación y exploración espacial. Su participación puede resultar especialmente inspiradora para despertar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes.

Junto a ella estarán Carme Artigas, referente internacional en inteligencia artificial y big data; Enrique Dans, profesor de Innovación en IE Business School; Pau García-Milà, cofundador de Founderz; y Pilar Sánchez, responsable de creadores y agencias de YouTube.

El talento no comienza cuando una persona se matricula en una carrera tecnológica. Muchas vocaciones nacen antes, cuando un niño desmonta un aparato, programa por primera vez un robot o descubre que detrás de un dron hay matemáticas, ingeniería, creatividad y trabajo en equipo.

Por esa razón, Potencial Kids: Misión Tecno-Reto 360, dirigida especialmente a niños y niñas de 8 a 11 años, combinará inteligencia artificial, drones, programación y robots Lego mediante retos por equipos.

La FunTech Zone ofrecerá charlas, simuladores y demostraciones. El enfoque incluye a todas las edades: La Terraza de Potencial acogerá sesiones de ciberseguridad de Suko el Espía dirigidas especialmente al público sénior.

Formar, retener y atraer

Extremadura necesita generar talento, pero también crear las condiciones para conservarlo. La disponibilidad de profesionales cualificados es uno de los factores que valoran las empresas antes de realizar una inversión. Al mismo tiempo, la llegada de proyectos tecnológicos amplía las oportunidades para que los jóvenes puedan permanecer o regresar.

Ese círculo entre formación, inversión y empleo explica que el talento ocupe una posición central en la estrategia regional. Extremadura no aspira únicamente a consumir soluciones desarrolladas fuera, sino a construir capacidades propias. Potencial Digital será durante dos jornadas el lugar donde esa ambición se encuentre con oportunidades concretas.

La inscripción es totalmente gratuita y permite acceder durante los dos días a las ponencias, talleres, zonas expositivas, actividades y espacios de empleo y networking. El registro está aún abierto en potencialdigital.es.