el secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana, Eduardo Pascual, al fondo, durante la jornada. DISRUPTORES

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Eduardo Pascual advierte de que disponer de tecnología en la ganadería no implica tener la capacidad o recursos para aprovecharla. La brecha digital rural abarca tanto infraestructuras como la falta de competencias digitales y la dispersión o envejecimiento demográfico. La Cátedra de Brecha Digital y Territorio de la UJI analiza las dificultades para aplicar herramientas tecnológicas como el vallado virtual en Castellón. Defienden la necesidad de adaptar la formación y las soluciones digitales a las características del sector para garantizar el relevo generacional y la competitividad. Preguntas ¿Por qué dice Eduardo Pascual que “disponer de acceso a una tecnología no significa necesariamente tener la capacidad” para usarla en la ganadería de Castellón? Pascual sostiene que además de cobertura hace falta formación, recursos y soluciones adaptadas; sin esas condiciones la tecnología no genera beneficios reales para las explotaciones extensivas. ¿Qué consecuencias tiene la persistencia de la brecha digital para las explotaciones de ganadería extensiva en Castellón? Ya dificulta la incorporación de herramientas como el vallado virtual y limita la competitividad y autonomía de pequeñas explotaciones; en el futuro puede aumentar la desigualdad entre ganaderías bien digitalizadas y las que no lo estén. ¿Qué es el vallado virtual y por qué plantea dudas en las condiciones del terreno de Castellón? El vallado virtual delimita pastos mediante dispositivos y localización de los animales; plantea dudas por requerir conectividad, coste y formación y por la adaptación a terrenos dispersos y accidentados. ¿Cómo puede orientar la Cátedra de Brecha Digital y Territorio de la UJI las políticas públicas para la ganadería extensiva valenciana? Sus entrevistas y conclusiones preliminares identifican factores que facilitan o dificultan la adopción tecnológica y proponen incorporar la experiencia de profesionales para diseñar ayudas, formación y la aplicación del mecanismo de garantía rural. ¿Cómo afectan al relevo generacional y la conservación del paisaje en Castellón las dificultades para digitalizar la ganadería extensiva? Las barreras tecnológicas y de formación agravan problemas de rentabilidad y condiciones de trabajo, lo que complica el relevo generacional; eso pone en riesgo la gestión del territorio y la conservación del paisaje que realizan estas explotaciones.

Aunque suele decirse que conviene no generalizar, hay frases que evidencian un problema generalizado. Y el primer paso para solucionarlo es reconocer su existencia. Un ejemplo lo encontramos en el sector de la ganadería y en el cada vez más necesario uso de herramientas digitales.

En zonas rurales, como se está comprobando, una cosa es disponer de tecnología y otra muy distinta sacarle provecho. A esta idea le ha puesto palabras el secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana, Eduardo Pascual: "Disponer de acceso a una tecnología no significa necesariamente tener la capacidad, los conocimientos o los recursos necesarios para aprovecharla", ha explicado.

Estas palabras las ha pronunciado durante su reciente participación en la jornada 'La digitalización de la ganadería extensiva valenciana: una aproximación crítica desde la brecha digital y el territorio', organizada por la Cátedra de Brecha Digital y Territorio en la que colaboran la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

Pascual ha defendido la necesidad de adaptar las soluciones digitales a las características del medio rural para reducir desigualdades y contribuir a mejorar la competitividad de la ganadería extensiva.

Durante su intervención, el secretario autonómico ha defendido que la extensión de las redes de telecomunicaciones debe acompañarse de formación, recursos y herramientas adecuadas a las necesidades de sus usuarios.

En este sentido, ha recordado que la brecha digital no solo comprende las diferencias de acceso a las infraestructuras y los dispositivos, sino también las dificultades para adquirir competencias digitales y obtener beneficios reales de su utilización.

Unos factores que, a su juicio, pueden confluir en el medio rural, donde la dispersión de la población, el envejecimiento demográfico o el acceso a formación especializada condicionan la incorporación de nuevas tecnologías.

"No podemos pretender que todas las personas y actividades económicas se adapten a la tecnología de la misma manera. También debemos procurar que las soluciones tecnológicas respondan a las características y necesidades de quienes van a utilizarlas", ha afirmado.

Pascual ha señalado las posibilidades que ofrecen los sensores, los sistemas de localización de animales y las herramientas de gestión remota para facilitar tareas, mejorar la información disponible y apoyar la toma de decisiones en las explotaciones ganaderas.

Entre estas soluciones figura el vallado virtual, que permite delimitar zonas de pastoreo mediante sistemas digitales y dispositivos asociados a los animales. Su incorporación plantea cuestiones relacionadas con la conectividad, el coste, la formación necesaria y su adaptación a las condiciones del terreno.

"La innovación no debe valorarse únicamente por el grado de sofisticación de las tecnologías que incorpora, sino también por su utilidad, su accesibilidad y su capacidad para resolver problemas reales", ha manifestado.

La investigación de la Cátedra de Brecha Digital y Territorio de la UJI, cuyas conclusiones preliminares se han presentado en la jornada, analiza los factores que condicionan la incorporación de tecnologías digitales a la ganadería extensiva y sus implicaciones para la sostenibilidad y la autonomía de las explotaciones.

Pascual ha destacado la aportación de este conocimiento para orientar las políticas públicas y ha señalado la necesidad de incorporar la experiencia de los profesionales del sector al análisis de las dificultades y las posibles soluciones.

Asimismo, ha recordado la vinculación de la ganadería extensiva con el mantenimiento de los espacios rurales, la conservación del paisaje y la gestión del territorio, así como los desafíos que afronta en materia de rentabilidad, condiciones de trabajo y relevo generacional.

"Nuestro objetivo debe ser que vivir y trabajar en un municipio rural no suponga encontrarse en una posición de desventaja para participar en la transformación digital", ha concluido.

A pesar de que ha mejorado sustancialmente la cobertura de banda ancha en las zonas rurales, el avance del estudio realizado por la Cátedra de Brecha Digital y Territorio de la UJI parte de que todavía persisten dificultades para incorporar al trabajo herramientas como el vallado digital.

Esta iniciativa, que se basa en entrevistas en profundidad realizadas en comarcas de Castellón, pretende examinar qué aspectos facilitan o dificultan su uso en las explotaciones de ganadería extensiva. El objetivo es contribuir a aplicar el mecanismo de garantía rural en la normativa valenciana, de modo que las políticas de digitalización tengan en cuenta las condiciones de las pequeñas explotaciones.