Un gemelo digital hidrológico del Barranco del Poyo: ¿se hubiera podido evitar la tragedia de la DANA de 2024?

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LO ESENCIAL Las claves Investigadores de la UPV y ValgrAI presentan PGTEC, un gemelo digital hidrológico capaz de anticipar desbordamientos y crecidas en cauces con 48 horas de antelación. El sistema combina los modelos TETIS e HIDRIS para simular en tiempo real cómo avanza el agua, su velocidad, profundidad y las zonas o infraestructuras afectadas. La herramienta ha sido probada recreando el impacto de la DANA de octubre de 2024 en la cuenca del barranco del Poyo y trasladando el escenario a otras zonas como el Carraixet. PGTEC unifica en un espacio visual e interoperable los datos de múltiples organismos oficial sin perder la soberanía sobre sus propios sistemas de información. Preguntas ¿Qué es el gemelo digital hidrológico que han mostrado VRAIN, IIAMA y ValgrAI? Es una simulación que integra datos hidrometeorológicos en tiempo real para prever la crecida de barrancos y representar sobre mapas cómo avanzaría el agua en las siguientes 48 horas. Combina el modelo TETIS para el caudal y HIDRIS para la inundación en superficie. ¿Por qué se ha aplicado el gemelo digital al barranco del Poyo con la DANA del 29 de octubre de 2024? Lo han usado como caso de prueba porque permite reproducir una DANA histórica y evaluar si el sistema habría anticipado desbordamientos y su evolución temporal y espacial durante ese episodio. La simulación sirve para validar la herramienta con un evento real. ¿Qué diferencia aporta PGTEC frente a consultar mapas y previsiones de forma separada? PGTEC unifica datos de múltiples organismos en un espacio interoperable con semántica común, de modo que emergencias consultan una vista visual única en lugar de varios formatos dispares; además permite ejecutar simulaciones en uno o dos minutos y probar escenarios. ¿Qué componentes técnicos usa PGTEC para estimar inundaciones y cómo funcionan? Utiliza el modelo hidrológico TETIS para convertir lluvia y previsiones en caudales por tramo y la herramienta HIDRIS para simular extensión, profundidad y velocidad del agua sobre el terreno y qué infraestructuras quedarían afectadas. ¿Qué usos adicionales tiene PGTEC más allá de anticipar crecidas en horas? Incorpora WATER4CAST, un algoritmo de IA para mejorar previsiones meteorológicas y anticipar sequías, necesidades de agua y condiciones favorables a incendios, por lo que sirve tanto para emergencias de horas como para riesgos planificables a meses.

El Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (ValgrAI) han presentado este lunes la demostración de un gemelo digital hidrológico que anticipa desbordamientos con los datos de lluvia en tiempo real y permite seguir la evolución prevista durante las siguientes 48 horas. En la presentación, han realizado una simulación de la aplicación de la herramienta PGTEC en la cuenca del barranco de Poyo, con los datos de lluvia de la DANA del 29 de octubre de 2024.

El sistema PGTEC (Plataforma para la Gestión de Prevención Temprana de Emergencias Climáticas), cuya demostración se ha desarrollado en la jornada de presentación del proyecto y la AIIA Innovation Day de ValgrAI, utiliza la integración de datos hidrometeorológicos de múltiples organismos oficiales a través de diferentes tecnologías y permite unificarlos todos en un espacio común e interoperable para una gestión inteligente de los mismos.

Una aplicación directa de la utilización de este sistema es el desarrollo de gemelos digitales que permiten prever la crecida de los barrancos y representar, sobre un mapa, cómo avanzaría el agua por el territorio, una información clave para ganar tiempo ante una emergencia. En este sentido, PGTEC incorpora un gemelo digital de las cuencas de l’Horta Sud y del barranco del Carraixet.

El sistema combina dos herramientas complementarias. Por un lado, el modelo hidrológico TETIS que utiliza datos de lluvia registrados y las previsiones meteorológicas de múltiples fuentes para estimar qué cantidad de agua podría circular por cada tramo de un cauce y en qué momento se podrían producir desbordamientos. La segunda HIDRIS, que reproduce cómo se extendería el agua por el terreno, si se desbordara el cauce, con qué profundidad y velocidad avanzaría y qué edificios o infraestructuras críticas podrían verse afectadas.

En lugar de interpretar por separado numerosos mapas y previsiones, los responsables de emergencias pueden consultar la información en un entorno visual. TETIS señala con colores los tramos más comprometidos, permite seguir la evolución prevista durante las siguientes 48 horas y ejecuta cada simulación en aproximadamente uno o dos minutos. Además, ofrece la posibilidad de desplazar una tormenta, aumentar su intensidad o reproducir episodios históricos para comprobar cómo cambiarían sus consecuencias.

Junto a esta demostración, el equipo de VRAIN, IIAMA y ValgrAI ha presentado también una simulación de la tormenta de la DANA de Valencia en octubre de 2024 trasladada a otras zonas como el barranco del Carraixet para ver cómo hubiera afectado a las poblaciones colindantes.

En su intervención, el investigador de VRAIN de la UPV, Sergio Martí, subrayó que “para que toda esta información pueda combinarse, el espacio de datos aplica una semántica común, un mismo "idioma" para describir los datos, de modo que un dato de lluvia signifique lo mismo venga de donde venga. Cada organización conserva la soberanía sobre sus datos, decide quién puede acceder a ellos, para qué y en qué condiciones, y lo hace mediante un contrato de uso que se acuerda antes de cualquier intercambio”.

La jornada contó en su bienvenida, además de con Vicent Botti, con la directora gerente de ValgrAI, Ana Cidad, el concejal de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, la directora general de Innovación en Emergencias de la Generalitat Valenciana, Miriam Gil, y el catedrático de Ingeniería Hidráulica en la UPV, investigador del IIAMA y vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA), Félix Francés.

PGTEC también incorpora WATER4CAST, una herramienta que aplica un algoritmo de inteligencia artificial para mejorar las previsiones meteorológicas y ayudar a anticipar sequías, necesidades de agua y condiciones favorables a incendios forestales. Así, el proyecto aborda tanto emergencias que se desarrollan en pocas horas como riesgos que requieren planificación con meses de antelación.

Series históricas

"Dentro de este proyecto, desde el IIAMA hemos propuesto dos ejemplos de predicción de emergencias: las crecidas, que exigen decidir en horas con datos en tiempo casi real, y las sequías, que dependen de series históricas largas y coherentes en el tiempo. Pese a sus escalas opuestas, ambas se apoyan en un mismo espacio de datos interoperable a nivel de API y semántico, donde cada entidad conserva el control de su información y todas comparten una lectura común de la situación", subraya Félix Francés.

"Hasta este momento quien necesitaba información para anticipar una emergencia climática tenía que acudir a cada organismo por separado con sus propios formatos y sistemas, lo que supone el problema de los silos de datos. PGTEC reúne en un único entorno a organizaciones muy distintas donde cada una sigue manteniendo su forma de trabajar pero todas conectan sus datos en el mismo lugar para disponer de toda la información disponible", explicó el director de VRAIN de la UPV y director general de ValgrAI, Vicent Botti, durante la apertura institucional de esta jornada.

PGTEC ha sido financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco de las actuaciones promovidas por la Dirección General del Dato y el Centro de Referencia de Economía del Dato (CRED).

La jornada concluyó con una mesa de debate bajo el título “Antes de que rompa la tormenta: proactividad y gestión en la crisis climática”, moderada por Félix Francés en la que intervinieron el senior adviser de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Fernando Belda, el director adjunto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Francisco Javier Ferrer, el técnico de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), Vicent Ibáñez, el técnico de Bomberos del Ayuntamiento de València, Pedro Canales, y la directora general de Innovación en Emergencias de la Generalitat Valenciana, Miriam Gil.