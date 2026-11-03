El FMI instalará en Valencia su primer centro tecnológico fuera de Estados Unidos

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LO ESENCIAL Las claves El Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicará en Valencia su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Estados Unidos. El centro se instalará en el rehabilitado Palacio de Calatayud y se prevé que comience a estar operativo de forma gradual a lo largo de 2027. La sede impulsará la creación de empleo cualificado en sectores como ciberseguridad, inteligencia artificial, arquitectura cloud y análisis de datos. La Generalitat Valenciana destaca que este movimiento consolidará a la región como polo tecnológico europeo y atraerá inversión y talento internacional. Preguntas ¿Por qué ha elegido el Fondo Monetario Internacional a Valencia para su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Estados Unidos? El FMI ha seleccionado Valencia tras una “evaluación exhaustiva” que valoró su ecosistema digital, una fuerza laboral cualificada y su ubicación con presencia internacional consolidada. La Generalitat y el Gobierno han aportado facilidades como la cesión del Palacio de Calatayud para el centro. ¿Qué funciones tendrá el nuevo centro tecnológico del FMI en Valencia? El centro prestará servicios de TI, infraestructura digital, inteligencia artificial, innovación y otros servicios especializados para apoyar las operaciones globales del FMI. También reforzará capacidades tecnológicas para beneficiar a los países miembros. ¿Cuándo empezará a operar y qué impacto laboral generará en Valencia? La puesta en marcha será gradual y se estima que el centro esté operativo a lo largo de 2027; generará empleo cualificado en ingeniería de software, ciberseguridad, arquitectura cloud y análisis de datos, además de empleos indirectos en consultoría y servicios profesionales. ¿Qué papel juega la Generalitat y qué instalaciones cede para el centro del FMI? La Generalitat Valenciana cede el Palacio de Calatayud, un edificio de principios del siglo XX en fase final de rehabilitación, cuya entrega está prevista antes de final de año para alojar el centro tecnológico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instalará en Valencia su primer Centro Global de Tecnologías de la Información lejos de Estados Unidos. Así lo han comunicado hoy tanto la institución como el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, que destacan de la región, seleccionada tras una “evaluación exhaustiva”, su “sólido” ecosistema digital, una fuerza laboral “altamente” cualificada y su ubicación estratégica con una “consolidada” presencia internacional.

El Gobierno autonómico cederá, para ello, el Palacio de Calatayud. Se trata de un edificio de principios del siglo XX cuya rehabilitación está en la última fase y se prevé que esté lista antes de final de año, según ha asegurado el organismo en un comunicado.

De este modo, el centro contribuirá a las operaciones globales del FMI mediante servicios de TI, infraestructura digital, inteligencia artificial, innovación y “otros servicios especializados”. Asimismo, “permitirá reforzar sus capacidades tecnológicas y apoyar sus operaciones en beneficio de los países miembros en todo el mundo”.

Aunque la puesta en marcha de la sede será gradual, a medida en que gane progresivamente capacidades operativas y dotación de personal, se estima que estará en funcionamiento a lo largo de 2027.

La instalación supondrá la generación de empleo cualificado en ramas como ingeniería de software, ciberseguridad, arquitectura cloud o análisis de datos, entre otros puestos, según la propia Generalitat Valenciana. Además, “favorecerá la creación de empleos indirectos” mediante la contratación de servicios profesionales, consultoría tecnológica, telecomunicaciones o auditoría.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Lorca, ha subrayado que el anuncio supone “una oportunidad estratégica, al consolidar la ciudad y su área metropolitana como uno de los principales polos europeos de servicios digitales para organizaciones multilaterales, atrayendo inversión, talento y actividad económica de alto valor añadido”.

La Comunidad Autónoma ya cuenta con sedes internacionales como la instalación tecnológica y de servicios de telecomunicaciones de la ONU; la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (UE); y el centro tecnológico del Banco Asiático de Desarrollo (BAD).

“La presencia de esta institución económica actuará como elemento tractor para el ecosistema digital regional, favoreciendo la colaboración con universidades y con centros de investigación y empresas valencianas, facilitando el desarrollo del talento y la puesta en marcha de proyectos de I+D en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y analítica de datos”, indican desde la Generalitat.