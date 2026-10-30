El antídoto para minimizar daños tras una DANA se llama tecnología: Elche recurre a sensores para protegerse

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Elche ha desplegado una nueva red de monitorización hidrológica con cuatro sensores caudalímetros para prever inundaciones y reducir los daños ante futuras DANA. Los sensores miden el caudal en tiempo real cada minuto mediante tecnología radar sin contacto físico, funcionando con paneles solares sin depender de la red eléctrica. Los datos capturados se envían a la nube para facilitar la toma de decisiones del CECOPAL, alertar a la ciudadanía y crear un registro histórico de caudales. El Ayuntamiento de Elche planea ampliar el número de puntos de medición en sus barrancos y en el río Vinalopó para mejorar la anticipación y gestión de emergencias. Preguntas ¿Por qué ha instalado Elche cuatro sensores caudalímetros en los barrancos y el río Vinalopó? Elche ha instalado los cuatro caudalímetros para medir en tiempo real el caudal de los barrancos y el Vinalopó, anticipar subidas de nivel y activar el CECOPAL y avisos a la población antes de que la situación sea crítica. ¿Cómo funcionan técnicamente los sensores que ha instalado el Ayuntamiento de Elche? Los equipos son sensores radar que miden sin contacto la altura de la lámina de agua y registran mediciones cada minuto, se alimentan con panel solar y batería y envían los datos a una plataforma en la nube. ¿Qué consecuencias ha tenido ya la instalación para la gestión de emergencias en Elche? Ya permite disponer de datos objetivos y actualizados al minuto para que policía y servicios de emergencia activen protocolos y avisos, y crea un registro histórico para mejorar modelos de riesgo. ¿Qué hay detrás de la afirmación del concejal Claudio Guilabert de que Elche es "ciudad líder" en prevención de emergencias? Detrás de la afirmación está la nueva red inicial de cuatro sensores más cámaras, sirenas y sistemas de aviso local, aunque otras ciudades como Valencia ya desarrollan pilotos avanzados de alerta temprana con datos satelitales e hidrodinámica. ¿Cómo puede ayudar el proyecto Floodwise de Valencia a mejorar la prevención que plantea Elche? Floodwise integra datos satelitales, predicción meteorológica probabilística e modelos hidrodinámicos para generar alertas con hasta quince días de antelación, lo que complementaría los sensores puntuales con previsión y mayor margen de actuación.

La gran tragedia que vivió el área metropolitana del sur de Valencia hace justo dos años ha dejado muchos aprendizajes, aunque alguno que otro no ha tenido una acción asociada. Pero una de esas enseñanzas que sí ha tenido repercusión real ha sido la de la importancia de estar prevenidos.

Y ahí la tecnología ha jugado un papel fundamental, y ya no solo en situaciones como la de la activación de las alertas que suenan en los teléfonos móviles, sino también a la hora de planificar decisiones basadas en el caudal de los ríos y barrancos.

Un angustioso desbordamiento de un barranco fue el que provocó la tragedia aquel final de octubre de 2024 y ahora muchos ayuntamientos han tomado nota y están empezando a confiar en la tecnología para asegurarse de que no vuelva a pasar o, al menos, tener la información con suficiente antelación como para tomar mejores decisiones.

El último ayuntamiento que ha decidido dar un paso al frente en este sentido ha sido Elche. A través de la concejalía de Espacios y Servicios Públicos, ha puesto en marcha una nueva red de monitorización hidrológica formada por cuatro sensores caudalímetros cuyos principales objetivos son anticiparse ante posibles episodios de inundación, reducir sus efectos y reforzar la seguridad de la ciudadanía.

Los nuevos sensores están situados en los puntos del municipio más expuestos a avenidas de agua como es el caso de los barrancos de San Antón, de los Arcos y Barbasena, además del cauce del río Vinalopó.

Según el concejal del área, Claudio Guilabert, estos caudalímetros "nos van a permitir saber en tiempo real cuál es el caudal que lleva el río y los barrancos y con ello llevar a cabo la toma de decisiones a través del CECOPAL y el posible aviso a la población. Al mismo tiempo, contaremos con un registro histórico de los caudales, que a día de hoy tampoco existían".

El sistema funciona en tiempo real y registra mediciones sin interrupción cada minuto a través de un sensor radar que mide con gran precisión la altura de la lámina de agua sin tocarla. "Al no tener contacto físico con el cauce, el equipo no sufre el arrastre de sedimentos, ramas o residuos, y sigue funcionando con las condiciones más adversas", ha indicado Guilabert.

El equipo se alimenta con un panel solar y una batería, por lo que no depende de la red eléctrica, y envía los datos de forma segura a una plataforma en la nube. De esta manera, la información continúa llegando, aunque haya cortes de suministro, algo habitual durante los temporales.

"La nueva red nos va a permitir detectar a tiempo las subidas de nivel en los cauces, activar protocolos de aviso y protección antes de que la situación llegue a ser crítica, así como coordinar respuestas rápidas y eficaces ya que la policía y los servicios de emergencia tendrán datos objetivos y actualizados al minuto", ha señalado el concejal, que además ha asegurado que todos los datos se registrarán de forma segura para "estudiar cómo se comporta cada cauce, mejorar los modelos de riesgo y planificar futuras actuaciones".

Según Guilabert, esta actuación "nos convierte en la ciudad líder de la Comunidad Valenciana en materia de prevención de emergencias". Estos cuatro sensores son solo el paso inicial. El Ayuntamiento prevé instalar nuevos puntos de medición a lo largo del curso de los barrancos y del cauce del río Vinalopó. El único objetivo es disponer de más información, desde más puntos, para anticiparse con mayor margen a los episodios de inundación.

En este sentido, ha destacado la apuesta y el esfuerzo de este gobierno municipal por la prevención de las emergencias y las herramientas de aviso a la población. En concreto, se ha referido a la instalación de cámaras en los barrancos y el río Vinalopó, las sirenas de aviso en caso de desbordamiento o el sistema de aviso a nivel local.

¿Liderazgo?

Sin embargo, aunque el concejal presuma de liderazgo en este ámbito, hay que recordar que otras ciudades ya lo han hecho antes. En este caso, Valencia.

Como ya publicó DISRUPTORES en su día, el Ayuntamiento de Valencia,a través de València Innovation Capital, participa en el proyecto europeo Floodwise – Flood Warning through an Integrated System for Early Detection in the Metropolitan Area of Valencia, una iniciativa de innovación tecnológica orientada a reforzar la resiliencia climática del territorio frente a episodios extremos de inundaciones.

En este caso, el objetivo del proyecto es desarrollar un piloto de sistema integrado de alerta temprana para las principales inundaciones que puedan afectar al área metropolitana de Valencia (barrancos del Carraixet, el Poalet y Poyo, y la cuenca baja del Turia), combinando datos satelitales de observación de la Tierra, predicción meteorológica probabilística e inteligencia hidrodinámica avanzada.

Esta integración permitirá generar alertas con una anticipación de entre 72 horas y hasta 15 días antes de posibles episodios extremos, mejorando de forma significativa la capacidad de anticipación ante situaciones críticas.