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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El centro de investigación i2CAT ha logrado un hito tecnológico en Europa al establecer una conexión directa y estable de red 5G con un teléfono móvil desde el satélite regenerativo 6GStarLab. A diferencia de los satélites transparentes, este modelo regenerativo actúa como un nodo con capacidad de cómputo propia, reduciendo la latencia y eliminando interferencias sin depender de infraestructuras terrestres. La tecnología garantizará la cobertura móvil global en zonas remotas y mantendrá la comunicación durante situaciones de emergencia o catástrofes naturales donde fallen las redes convencionales. Este avance, alineado con la constelación europea IRIS² y financiado con fondos NextGenerationEU, refuerza la soberanía tecnológica frente a alternativas privadas internacionales como Starlink. Preguntas ¿Qué es el satélite regenerativo 6GStarLab y cómo difiere de los satélites tradicionales? 6GStarLab es un pequeño satélite con capacidad regenerativa que integra una estación base 5G a bordo y procesa la señal en el espacio. A diferencia de satélites transparentes, no actúa solo como repetidor: elimina interferencias, reencamina la señal y reduce latencia antes de reenviarla a Tierra. ¿Por qué i2CAT y la Generalitat han impulsado la prueba del 6GStarLab en Móra la Nova? i2CAT y la Generalitat buscan validar en condiciones reales una arquitectura de redes no terrestres regenerativas para garantizar conectividad en zonas sin cobertura y reforzar la autonomía tecnológica catalana. La demostración sirve como banco de pruebas para futuras constelaciones y soluciones europeas. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que se haya logrado una conexión 5G directa desde el satélite 6GStarLab? Ya ocurrido: se ha establecido una conexión 5G estable con un terminal móvil adaptado, lo que prueba que teléfonos estándar podrían recibir cobertura en áreas sin red terrestre. Podría ocurrir: la tecnología permitiría comunicaciones fiables en emergencias y conectar zonas remotas sin infraestructuras costosas. ¿Qué actores industriales y europeos están implicados o interesados en esta tecnología desde El Español? Empresas como Hispasat e Indra han seguido y colaboran con i2CAT en el desarrollo, y la arquitectura encaja con la constelación IRIS² impulsada por la Unión Europea para soberanía de conectividad espacial. Esto posiciona al ecosistema español y europeo para validar estas tecnologías. ¿Cómo ayudaría una constelación de satélites regenerativos a reducir la dependencia de servicios como Starlink o AST SpaceMobile? Una constelación regenerativa permitiría a Europa procesar y enrutar comunicaciones desde el espacio con capacidad propia, reduciendo la necesidad de soluciones privadas extranjeras y mejorando soberanía, ciberresiliencia y control sobre infraestructura crítica.

Todos hemos experimentado en alguna ocasión la frustración de ver que no quedan franjas de cobertura en nuestro teléfono móvil. Una zona montañosa, un apagón tecnológico durante un trayecto en coche o en tren… Nunca hay cobertura cuando más se necesita, pensamos en ese momento.

Pero este tipo de situaciones están más cerca de solucionarse. Eso al menos es lo que explica la Generalitat de Cataluña tras un proyecto pilotado por el Centro de Investigación e Innovación tecnológica y digital i2CAT, dependiente de la administración autonómica.

Se habla de "un hito tecnológico pionero en Europa en el ámbito de la conectividad por satélite". Y eso es porque se ha logrado establecer una conexión de red 5G directa y estable con un terminal móvil adaptado situado en la estación terrestre de i2CAT en Móra la Nova desde 6GStarLab, un satélite regenerativo de órbita terrestre baja.

i2CAT, un centro de investigación e innovación adscrito al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, lidera las operaciones del 6GStarLab, un satélite de pequeñas dimensiones con capacidades regenerativas, lo que implica que actúa como un nodo de red con capacidad de computación propia.

El nuevo paradigma de las comunicaciones móviles no terrestres regenerativas, explican desde la Generalitat, garantizará la comunicación en situaciones en las que actualmente la cobertura terrestre es imposible.

Esto incluye tanto los casos en que la red convencional ha fallado -como puede ocurrir durante emergencias o desastres naturales, como inundaciones o incendios- como las zonas donde nunca ha habido.

"Este paradigma nos acerca a una nueva realidad en la que cualquier persona con un teléfono móvil estándar podrá disponer de cobertura en cualquier sitio y en cualquier momento, sin tener que preocuparse de si se encuentra o no en una zona de cobertura de la red terrestre", explican fuentes autonómicas.

Esto es posible porque los satélites regenerativos no se limitan a actuar como repetidores de señal, sino que también procesan la información recibida y pueden dirigir la señal hacia su destino.

A diferencia de los satélites transparentes, que funcionan como espejos en el espacio, los satélites regenerativos pueden eliminar de la señal recibida las interferencias, el ruido y la distorsión antes de reenviarla a la Tierra.

Las mismas fuentes afirman que también son capaces de encontrar la mejor ruta para un mensaje sin necesidad de pasar por estaciones terrestres y, al formar parte de una constelación, pueden utilizar enlaces para comunicarse con los satélites vecinos y transmitir mensajes a larga distancia.

En comparación con los sistemas transparentes, los satélites regenerativos reducen la latencia, aumentan la capacidad y pueden funcionar en áreas donde no existen estaciones terrestres.

La comunicación se ha establecido en una frecuencia de 2 GHz utilizando una carga útil a bordo desarrollada por i2CAT que cumple el estándar 3GPP5G New Radio - Non-Terrestrial Networks (5G NR-NTN). Durante los últimos meses, el satélite 6GStarLab ha funcionado como banco de pruebas para investigar las redes no terrestres y validar experimentalmente nuevas arquitecturas de redes móviles en un entorno real.

En esta validación, el 6GStarLab ha utilizado una arquitectura regenerativa que integra la estación base 5G directamente en el satélite, lo que reduce la latencia, aumenta la capacidad y simplifica el segmento terrestre.

Constelación de comunicaciones

La arquitectura demostrada está en consonancia con la constelación de comunicaciones seguras IRIS², impulsada por la Unión Europea para garantizar su propia capacidad de conectividad desde el espacio.

El hito alcanzado por i2CAT permite a la industria espacial europea empezar a validar estas tecnologías en condiciones operativas. Éste es el caso de actores clave del ecosistema europeo, como Hispasat, miembro del consorcio SpaceRISE, que lidera el diseño y la implementación de IRIS², e Indra, miembro del Patronato de i2CAT y líder en el diseño y la integración de soluciones tecnológicas para el sector espacial.

Ambas han seguido de cerca los avances de i2CAT en este ámbito y han firmado acuerdos de colaboración con el centro para trabajar conjuntamente en el futuro desarrollo de estas tecnologías. De hecho, este objetivo se ha conseguido gracias a la colaboración entre i2CAT e Hispasat.

Este paradigma abre un amplio abanico de posibilidades: desde la conectividad global en el transporte marítimo, aéreo y terrestre hasta la comunicación ininterrumpida en situaciones de emergencia, pasando por el desarrollo de la agricultura de precisión, la gestión medioambiental y la capacidad de ayudar a los operadores de telefonía móvil a conectar zonas remotas sin necesidad de desplegar infraestructuras costosas.

El director de i2CAT, Sergi Figuerola, ha explicado que "esta demostración experimental posiciona el ecosistema de investigación catalán al frente del desarrollo tecnológico en comunicaciones vía satélite y mejora la soberanía y la competitividad del país. Asimismo, contribuye a reducir la brecha de Europa respecto a soluciones privadas internacionales como Starlink o AST SpaceMobile".

Por su parte, la secretaria de Políticas Digitales del departamento de Empresa y Trabajo, Maria Galindo, ha puesto en valor que con este hito "Cataluña contribuye a construir la soberanía tecnológica que Europa necesita en ámbitos estratégicos como las comunicaciones por satélite. Queremos impulsar capacidades tecnológicas propias que permitan a las empresas catalanas y plataformas de fuera de Europa.”

Este avance ha sido posible gracias al apoyo de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, de la Secretaría de Políticas Digitales, de la Dirección General de Investigación de la Generalidad de Cataluña y de la colaboración del Gobierno de España.

El proyecto 6GStarLab ha contado, además, con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), canalizados por el Gobierno de España.

Este hito se enmarca en la Estrategia de Autonomía Tecnológica de la Generalitat (ESTRATEC), una hoja de ruta transversal que persigue reforzar la soberanía digital, la ciberseguridad y la resiliencia de los servicios públicos catalanes frente a las dependencias tecnológicas externas.