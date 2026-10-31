El acelerón del Cataluña Media City, un proyecto 'olvidado' desde 2022 y que agiliza su burocracia previa

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Generalitat de Cataluña autoriza una subvención directa de 42,7 millones de euros al Consorcio del Besòs para adquirir suelo terciario en las Tres Chimeneas. La compra del terreno es un trámite urbanístico clave para desplegar el hub tecnológico, audiovisual y de videojuegos Cataluña Media City. El proyecto abarca la creación de un nuevo barrio en Sant Adrià del Besòs con zonas verdes, equipamientos y viviendas, un 40% de ellas de protección oficial. La iniciativa, ideada en 2022 y declarada de interés estratégico, agiliza su tramitación administrativa y logística energético-eléctrica. Preguntas ¿Por qué la Generalitat ha autorizado una subvención directa de 42,7 millones al Consorcio del Besòs para las Tres Chimeneas? La subvención de 42,7 millones sirve para adquirir el suelo terciario necesario y así permitir la implantación física del Cataluña Media City en las Tres Chimeneas. Sin la compra del suelo no pueden activarse los proyectos urbanísticos, patrimoniales ni las inversiones vinculadas al hub. ¿Qué consecuencias tiene para Sant Adrià y Badalona la compra del suelo para el Cataluña Media City? Lo ya ocurrido: la adquisición del suelo activa la tramitación urbanística y permite planificar el nuevo barrio con parque, viviendas y equipamientos. Lo que podría ocurrir: la ejecución podría atraer inversiones audiovisuales y tecnológicas y cambiar la dinámica urbana y de mercado inmobiliario local. ¿Quiénes participan en la promoción y gobernanza del Cataluña Media City? La iniciativa la lidera la Generalitat y la impulsan los ayuntamientos de Sant Adrià, Badalona y Terrassa, el Consorcio del Besòs, y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que forman la comisión mixta de seguimiento e impulso. ¿Cómo hemos llegado hasta que el Cataluña Media City se declare proyecto estratégico en 2026? El proyecto arrancó en 2022 con un programa temporal; en 2023 hubo un convenio con el Gobierno central que aportó 60 millones y en 2024 se acordó un protocolo de gobernanza, culminando en 2026 con la declaración de proyecto estratégico para agilizar trámites. ¿Qué hay detrás de la prioridad en permisos eléctricos que obtiene el Cataluña Media City al ser estratégico? La declaración estratégica permite acceso a tramitación prioritaria para permisos de conexión y capacidad a la red eléctrica, una condición clave para infraestructuras energéticas necesarias en hubs digitales y centros de producción audiovisual.

La Generalitat de Cataluña ha autorizado al Departamento de Cultura otorgar una subvención directa al Consorcio del Besòs, en el área metropolitana de Barcelona, para la adquisición del suelo terciario en el ámbito de las Tres Chimeneas de Barcelona.

Este arranque bien podría ser intrascendente para cualquier lector que esté interesado en el ámbito de la innovación y la tecnología –como debería ser el caso de quien se haya acercado a este artículo-. Pero este anuncio esconde algo que sí que tiene que ver con la disrupción tecnológica.

Y es que este trámite urbanístico es básico para desarrollar el Cataluña Media City. Se hará efectivo por un importe de 42,7 millones de euros.

La adquisición del suelo terciario es una condición necesaria para hacer efectiva la implantación del proyecto Cataluña Media City en el ámbito de las Tres Chimeneas, dado que sin la disponibilidad del suelo destinado a actividad económica no puede garantizarse la capacidad pública de ordenar, impulsar y asegurar el uso de los espacios clave que deben acoger el tejido empresarial, tecnológico, creativo y de servicios vinculado al proyecto.

La adquisición de este suelo no sólo permite disponer de los terrenos para el despliegue del proyecto, sino que activa el resto de decisiones urbanísticas, patrimoniales, inversoras y de gestión vinculadas al mismo, explican desde el gobierno catalán.

Asimismo, indican que la delimitación definitiva de las fincas a adquirir queda vinculada a la tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos y de gestión correspondientes, especialmente el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Reparcelación, que deberán concretar las características, superficie, techo edificable, ubicación de las fincas resultantes, precio definitivo y marco jurídico de la transmisión patrimonial.

El Cataluña Media City, cabe recordar, es una iniciativa multidisciplinar que busca transformar la zona de las Tres Chimeneas, en Sant Adrià del Besòs, en un destacado centro de innovación y producción para los sectores audiovisual, digital y del videojuego.

Con un enfoque público-privado y colaborativo, esta iniciativa promueve la investigación, la innovación y la producción en los sectores audiovisual y digital, ofreciendo tecnología puntera y fomentando tanto la creación local como la atracción de producciones internacionales.

El objetivo del Cataluña Media City es convertirse en un polo estratégico para el sector audiovisual y digital en Cataluña, con un impacto económico positivo y una visión global de innovación y producción.

Las iniciativas vinculadas al proyecto incluyen actuaciones en los edificios de las Tres Chimeneas, en la Nau Turbines, en los espacios anexos -en forma de actividad económica-, y en el Parque Audiovisual de Cataluña en Terrassa.

Aparte, la urbanización del Sector Tres Chimeneas (frente marítimo Sant Adrià), que incorpora el hub audiovisual, digital y del videojuego como parte integral del Cataluña Media City, supondrá la creación de un nuevo barrio con un gran parque, viviendas con un 40% de protección oficial, equipamientos y espacios para la ciudadanía, con un impacto positivo para los vecinos.

Este proyecto, liderado por la Generalitat de Cataluña, cuenta con el impulso de los ayuntamientos de Sant Adrià y Badalona, así como del Consorcio del Besòs (que cuenta también con la participación del Ayuntamiento de Barcelona), el Ayuntamiento de Terrassa, y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Todas estas instituciones forman parte de la comisión mixta de seguimiento e impulso de la iniciativa.

La Generalitat de Cataluña anunció el pasado mes de julio la aprobación de la declaración de proyecto estratégico del proyecto. Pero la Generalitat creó el programa temporal para impulsarlo en 2022, hace ya cuatro años.

En 2023, la administración autonómica y el Gobierno central formalizaron un convenio que aporta 60 millones de euros para financiar sus principales actuaciones; y en 2024, se estableció el protocolo de gobernanza entre la Generalitat, el Consorcio del Besòs, el Ayuntamiento de Terrassa y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Pero no ha sido hasta este 2026 cuando ha empezado a tomar forma, aunque solo sea a través de trámites administrativos.

La declaración del proyecto como estratégico, además de poner de manifiesto el papel central de la iniciativa para el futuro de Cataluña, tiene efectos concretos en su ejecución. De esta forma, permitirá impulsar y agilizar actuaciones clave para el desarrollo de la iniciativa, especialmente las relacionadas con las infraestructuras energéticas, ya que refuerza que pueda acceder a una tramitación prioritaria en lo que se refiere a los permisos de conexión y capacidad a la red eléctrica, que se planifican a escala estatal.