De izquierda a derecha: Paco Bree, experto en Tecnologías Emergentes; Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid; Rafa Navarro, CEO y presidente de Innsomnia Group, y Antonio J. Fernández, consultor industrial, este 19 de noviembre en la presentación de V-District en Valladolid. DISRUPTORES

CEOE Valladolid impulsa con Innsomnia un ecosistema de industrias y startups junto a una red de emprendedores

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves CEOE Valladolid e Innsomnia lanzan V-District y Valladolid Startups para conectar corporaciones, pymes y empresas emergentes locales. V-District funcionará como una comunidad de innovación abierta con retos tecnológicos, mentorías gratuitas y formación en inteligencia artificial para directivos. La asociación Valladolid Startups se enfocará en representar a empresas tecnológicas y facilitar su expansión en mercados nacionales e internacionales. Ambas plataformas buscan reforzar la competitividad del tejido empresarial vallisoletano y posicionar a la provincia como un polo estratégico de innovación. Preguntas ¿Qué es V-District y para qué sirve en Valladolid? V-District es una comunidad de innovación impulsada por CEOE Valladolid y diseñada con Innsomnia para conectar corporaciones, pymes y startups. Sirve para compartir conocimiento, plantear retos de innovación y desarrollar proyectos conjuntos con proyección nacional e internacional. ¿Qué diferencia a Valladolid Startups de V-District? Valladolid Startups es una asociación centrada en representar y hacer crecer startups y empresas tecnológicas del territorio, mientras V-District articula la colaboración entre todos los agentes (grandes empresas, pymes, startups e inversores) y gestiona retos y servicios de innovación. ¿Qué apoyo práctico ofrecerá V-District a las pymes de Valladolid? V-District ofrecerá mentorías gratuitas, encuentros, formación en inteligencia artificial para directivos, un directorio sectorial y ventajas en productos y servicios para facilitar que las pymes identifiquen tecnología útil y encuentren soluciones y clientes. ¿Por qué CEOE Valladolid ha contado con Innsomnia para lanzar estas iniciativas? CEOE Valladolid eligió a Innsomnia por su experiencia en aceleración corporativa y en innovación abierta; la colaboración busca conectar el tejido industrial y el talento local con startups que aporten soluciones a retos reales de las empresas. ¿Qué consecuencias tiene ya la puesta en marcha de V-District y qué podría ocurrir después para el tejido empresarial de Valladolid? Ya ha generado una plataforma institucionalizada para la colaboración entre empresas y startups y ha activado la red de agentes locales. En el futuro podría aumentar la atracción de inversión, crear proyectos tecnológicos con clientes locales y facilitar la internacionalización de startups.

El ecosistema innovador y tecnológico en España atraviesa una nueva fase de madurez donde el talento brota en múltiples polos por toda la geografía y demuestra el potencial de las diferentes regiones para inyectar competitividad a sus empresas más allá de las grandes urbes como Madrid, Barcelona y Valencia.

En la era de la inteligencia artificial, con una transformación tecnológica que avanza casi en tiempo real, las corporaciones y las pymes -el tejido empresarial mayoritario en España- necesitan sumarse a este profundo proceso de cambio y entenderse con las startups, una figura clave para explorar las nuevas tecnologías con garantías.

Junto a otros agentes protagonistas del ecosistema innovador, como las universidades, los centros de investigación y las Administraciones públicas, la creación de comunidades de innovación, que estrechen sinergias entre corporaciones, startups e inversores se convierte en una necesidad imperiosa de nuestro tiempo. En el siguiente mapa, elaborado por la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, se pueden consultar los principales hubs de emprendimiento en España el peso por territorios de las iniciativas públicas y privadas.

Sólo así las empresas acceden al soporte necesario para ser más competitivas y dar el salto internacional, una conexión fuera de nuestras fronteras inaplazable en un mundo hiperconectado y un mercado global como el actual.

Valladolid ha dado un paso al frente este 19 de noviembre para posicionarse en este contexto con el nacimiento de V-District y Valladolid Startups, iniciativas impulsadas por CEOE Valladolid, que han contado con la colaboración de la aceleradora corporativa Innsomnia Group en el diseño y despliegue de ambas propuestas.

El objetivo es facilitar el acceso de las empresas a la innovación y apoyar el crecimiento de los proyectos tecnológicos vinculados al territorio.

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha situado esta nueva estrategia dentro del trabajo de la organización para favorecer el desarrollo empresarial, la atracción de inversión y la generación de oportunidades en la provincia.

"Valladolid dispone de ventajas competitivas por su ubicación estratégica, sus infraestructuras, su base industrial y su capital humano. Nuestro reto es reforzar las conexiones entre empresas, startups e inversores para que esas capacidades se traduzcan en proyectos, actividad y empleo", ha señalado ante una nutrida representación del ecosistema local.

Magdaleno ha mostrado también su voluntad de que la pyme no quede excluida en este proceso de futuro que ahora arranca: "Queremos que la innovación se traduzca en soluciones concretas para nuestras empresas, en mayor productividad y en oportunidades para crecer desde Valladolid".

"Para muchas pymes, el reto es saber por dónde empezar, encontrar el apoyo adecuado y conocer qué tecnología puede ayudarles a mejorar su actividad”.

"Queremos que la innovación se traduzca en soluciones concretas para nuestras empresas, en mayor productividad y en oportunidades para crecer desde Valladolid" Carlos Magdaleno, presidente de CEOE Valladolid

El presidente de CEOE también ha incidido ante las corporaciones, pymes y startups asistentes en la solidez que Innsomnia Group brinda a la propuesta. "Es un socio, un aliado, con una amplia experiencia que nos ayudará a lograr esta ambiciosa meta".

Ambas iniciativas complementan la labor que CEOE Valladolid desarrolla en Valladolid Now junto al Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, para reforzar la proyección de la ciudad y favorecer la atracción de inversión y el desarrollo empresarial.

Carlos Magdaleno, durante su intervención en la puesta de largo de V-District en Valladolid este 19 de noviembre. DISRUPTORES

Pero ¿qué es exactamente V-District y cómo ayudará al tejido empresarial de Valladolid? Se trata de una comunidad de innovación abierta que conectará a grandes empresas, pymes, startups y empresas tecnológicas en fase de expansión.

En la práctica, funcionará como un espacio donde compartir conocimiento, establecer relaciones empresariales y desarrollar proyectos conjuntos desde Valladolid, con proyección nacional e internacional.

La innovación abierta será eje de la actividad de V-District. Las empresas podrán plantear sus retos para conectar con startups y otras empresas innovadoras que aporten soluciones. Este modelo busca acercar la tecnología a los problemas concretos de las empresas y facilitar que los proyectos tecnológicos encuentren clientes y oportunidades de negocio.

La comunidad ofrecerá mentorías gratuitas con expertos, encuentros, clases especializadas y sesiones de conocimiento sobre transformación digital. También desarrollará formación en inteligencia artificial aplicada a distintos sectores, dirigida especialmente a directivos. Esta línea busca reforzar la capacidad de quienes toman las decisiones para identificar tecnologías útiles e incorporarlas a los procesos empresariales.

Rafa Navarro, CEO y presidente de Innsomnia Group, durante la presentación de V-District. DISRUPTORES

Para facilitar la colaboración, V-District contará con un directorio sectorial y tecnológico que permitirá identificar empresas y soluciones, así como con espacios de intercambio de experiencias y conocimiento.

Sus miembros podrán acceder también a ventajas en productos y servicios especializados.

Valladolid Startups

Por otra parte, la futura Valladolid Startups, asociación vinculada a CEOE Valladolid, dio este 19 de noviembre sus primeros pasos. Destinada a representar, conectar e impulsar el crecimiento de las startups y de las empresas de base tecnológica en fase de expansión vinculadas al territorio.

Su objetivo es apoyar su desarrollo y facilitar que puedan crecer desde Valladolid y acceder a oportunidades en los mercados nacional e internacional.

Los asociados de Valladolid Startups tendrán acceso a la comunidad V-District y a los retos de innovación que se impulsen desde esta plataforma. Esta conexión les permitirá dar a conocer sus soluciones, establecer relaciones con pymes y grandes empresas y explorar oportunidades de colaboración y desarrollo de negocio.

Las dos iniciativas cumplen funciones complementarias: V-District articula la colaboración entre los distintos participantes de la comunidad de innovación, mientras que Valladolid Startups se centra en la representación y el apoyo al crecimiento de las empresas tecnológicas.

Colaboración con Innsomnia

Rafa Navarro, CEO y presidente de Innsomnia Group, ha señalado durante el evento que Valladolid "tiene todo lo que necesita un ecosistema de innovación para despegar: un tejido industrial sólido, talento, universidad y una ubicación estratégica".

"Lo que buscamos con V-District y Valladolid Startups es conectar esas piezas de forma estable, para que las empresas encuentren en las startups soluciones a sus retos reales y las startups encuentren aquí clientes, inversión y un lugar donde crecer".

"Con V-District y Valladolid Startups buscamos que las empresas encuentren en las startups soluciones a sus retos reales y que las startups hallen clientes, inversión y un lugar donde crecer" Rafa Navarro, CEO y presidente de Grupo Innsomnia

La jornada ha contado también con una mesa redonda entre Rafa Navarro y Antonio J. Fernández, ex director general de Renault Consulting y cofundador y ex director general de Asti Consulting, sobre el futuro económico de Valladolid y el papel de la innovación, el talento y la empresa.

También impartió una interesante conferencia sobre la transformación digital y la foto fija de las tecnologías más disruptivas que están cambiando la economía el profesor Paco Bree, experto en Tecnologías Emergentes y una de las voces autorizadas en España en este ámbito.

El viaje comienza ahora. La comunidad de innovación de V-District está en marcha. Corporaciones, pymes, startups y demás agentes tienen por delante un inspirador tiempo de cambio y transformación para posicionarse y llevar a su tejido industrial al siguiente nivel.