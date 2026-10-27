Telecomunicaciones y una movilidad más inteligente, la doble reivindicación de Castilla y León a Madrid y a Bruselas

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Junta de Castilla y León tilda de insuficiente los 267.000 euros asignados por el Gobierno central para el despliegue del 5G rural, ya que la comunidad concentra más del 30% de las zonas elegibles del país. Un estudio revela una fuerte brecha de conectividad: el 14,15% de los municipios carece de banda ancha de más de 100 Mbps y el 59,64% de los núcleos analizados no dispone de cobertura 5G. La cobertura móvil en las carreteras presenta diferencias acusadas, descendiendo el 5G desde el 70,7% en las vías estatales hasta un escaso 4,6% en la red viaria de las diputaciones provinciales. En Bruselas, la consejera Cristina Sanchidrián ha reclamado que los fondos europeos para la movilidad sostenible y el Plan Social para el Clima valoren la dispersión geográfica y el peso rural. Preguntas ¿Por qué reclama Castilla y León más fondos del programa ‘5G redes muy rurales’ al Gobierno central? Porque el programa dispone de 17,9 millones de euros y solo 267.000 euros (1,4%) han sido asignados a Castilla y León, comunidad que aporta más del 30% de las zonas elegibles, por lo que la consejería considera insuficiente la dotación. ¿Qué porcentaje de municipios de Castilla y León sigue sin cobertura de fibra de más de 100 Mbps? El 14,15% de los municipios permanece sin cobertura de conexiones de más de 100 Mbps, según la actualización del estudio de la Consejería que utiliza datos del Ministerio de junio de 2025. ¿Cómo afecta la brecha móvil a las carreteras de Castilla y León? Ya ocurrido: la cobertura 4G alcanza 98,2% de kilómetros en la red estatal pero solo 87,6% en la autonómica y 56,3% en las provinciales; en 5G la red estatal llega al 70,7% frente a 18,2% autonómica y 4,6% provincial. Esto deja tramos rurales con conectividad deficiente. ¿Qué pide Castilla y León a la Unión Europea respecto al Plan Social para el Clima? Reclama que los criterios de elegibilidad valoren la extensión territorial, la dispersión y la baja densidad poblacional, no solo el criterio poblacional, para evitar que la transición descarbonizada aumente desigualdades territoriales. ¿Qué proyectos quiere impulsar Castilla y León con la nueva financiación europea para mejorar la movilidad? Quiere crear y mejorar zonas de aparcamiento seguras para vehículos pesados, renovar flotas del transporte público sin excluir tipologías empresariales, potenciar el transporte a la demanda y consolidar el BUSCyL gratuito.

Contra el vicio de pedir, está el de no dar. Pero es obvio que las administraciones públicas no dudan en alzar la voz cuando consideren que algo no es justo. Otra cosa es que acaben consiguiendo su propósito.

En Castilla y León han tenido un mes de octubre bastante reivindicativo. Las miradas se han dirigido tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea. La conectividad en el primer caso y la movilidad inteligente en el segundo han protagonizado dos quejas que buscan mejores servicios para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

En primer lugar, la mirada nacional. La Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización de Castilla y León ha reunido a los agentes implicados en la ponencia técnica acerca de las infraestructuras y la conectividad para abordar la situación actual.

Se trata de la primera reunión de este órgano que se ha celebrado en la presente legislatura bajo la presidencia de la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, Cristina Sanchidrián, que ha agradecido la participación de operadores, asociaciones y representantes del sector, y ha destacado que la conectividad constituye una infraestructura esencial para la cohesión territorial, la competitividad y el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos y privados.

Durante la ponencia, se presentó la actualización del estudio realizado por la Consejería en materia de coberturas fija y móvil. La cobertura fija, que utiliza la última información publicada por el Ministerio, correspondiente a junio de 2025, refleja una mejora significativa respecto del diagnóstico anterior. No obstante, los datos confirman que la disponibilidad de conexiones de más de 100 Mbps sigue siendo desigual: el 14,15% de los municipios de Castilla y León permanece sin cobertura.

En términos de población, la situación es más favorable, aunque todavía quedan fuera de cobertura el 4,46% de la población. Estos resultados evidencian que el avance de la fibra se concentra con mayor facilidad allí donde existe una mayor densidad de población, mientras que en los municipios pequeños el coste y la complejidad de los despliegues continúan dificultando la cobertura universal.

La Junta ha recordado que los programas UNICO, desarrollados con fondos europeos MRR, han permitido progresos entre 2021 y 2025, pero su ejecución en el ámbito fijo ha sido menor y territorialmente desigual. La Consejería permanece a la espera de que el Ministerio publique el grado definitivo de ejecución de los programas finalizados y concrete las nuevas zonas elegibles y las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos europeos de conectividad en 2030 (gigabit y 5G para todas las zonas pobladas).

En lo referente al despliegue de las comunicaciones de banda ancha móvil en el medio rural, el programa ‘5G redes muy rurales’ puesto en marcha por el Gobierno de España, que es actualmente el único plan en marcha para la consecución de los objetivos europeos. Cuenta con una dotación de 17.9 millones de euros de los cuáles solo el 1,4% del total recaerá en Castilla y León.

Una cifra de 267.000 euros que a juicio de la consejera "es insuficiente porque nuestra comunidad cuenta con más del 30% de las zonas elegibles de toda la nación". Una reivindicación, señalaba, que se ha hecho "con poco éxito hasta la fecha".

El estudio de los núcleos de población vuelve a poner de manifiesto la dimensión territorial de la brecha móvil. El 20,4% de los núcleos analizados figura sin cobertura 4G o sin datos suficientes, lo que equivale a uno de cada cinco. En 5G, la proporción asciende al 59,64%, casi seis de cada diez núcleos.

La principal novedad del estudio de cobertura móvil es la ampliación del análisis a toda la red viaria de Castilla y León. La evaluación ya no se limita a la red autonómica y abarca 33.778 kilómetros de carreteras de titularidad estatal, autonómica y provincial.

Los resultados muestran una marcada brecha entre las carreteras de la Administración General del Estado y el resto de las redes. En 4G existe cobertura en el 98,2% de kilómetros de la red estatal, frente al 87,6% de la red autonómica y el 56,3% de las carreteras provinciales. La diferencia es todavía mayor en 5G: la cobertura alcanza el 70,7% en las carreteras estatales, pero desciende al 18,2 % en la red regional y a solo el 4,6% en las carreteras de las diputaciones provinciales.

Ha sido la propia consejera la que también ha apuntado su mirada reivindicativa hacia Europa. Sanchidrián ha participado en Bruselas en los Connecting Europe Days, y ha mantenido diferentes encuentros de trabajo con representantes de las instituciones europeas para trasladar las prioridades de la región en materia de movilidad sostenible, infraestructuras, transformación digital e inteligencia artificial.

Uno de los principales asuntos abordados por la Junta ha sido precisamente el Plan Social para el Clima, ante las oportunidades de financiación en el marco europeo que puede ofrecer para avanzar en una movilidad más sostenible y garantizar que la transición hacia una economía descarbonizada no genere nuevas desigualdades territoriales.

Castilla y León ha defendido ante los responsables europeos que la aplicación de estos fondos tenga en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión de la población, la baja densidad y el peso del medio rural, y no exclusivamente criterios poblacionales. Esta posición ya fue planteada por esta comunidad autónoma en la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada el pasado mes de julio.

Criterios de elegibilidad

En este sentido, la Junta ha solicitado información precisa sobre las próximas convocatorias, sus requisitos y documentación, los criterios de elegibilidad y los plazos previstos para la concesión de las ayudas, defendiendo que las características territoriales específicas de comunidades como Castilla y León sean valoradas favorablemente en el acceso a estos recursos.

Entre los proyectos que Castilla y León quiere impulsar a través de las nuevas oportunidades de financiación europea se encuentra la creación y mejora de zonas de estacionamiento seguras y protegidas para vehículos pesados, destinadas a incrementar la seguridad de las mercancías, mejorar las condiciones de los profesionales del transporte y reforzar la competitividad logística.

El objetivo es aprovechar los instrumentos europeos para avanzar hacia una red regional de aparcamientos seguros que dé servicio al transporte profesional y contribuya al desarrollo de los enclaves logísticos de Castilla y León.

Por otro lado, también se ha abordado la necesidad de que las ayudas previstas para la renovación de flotas del transporte público alcancen a todas las empresas, independientemente de su tipología, para poder avanzar en la descarbonización, y seguir apostando tanto por el transporte a la demanda, de gran interés a nivel europeo, y el desarrollo del sistema gratuito del transporte público con BUSCyL.

La visita a Bruselas ha servido igualmente para trasladar la apuesta de Castilla y León por una transformación digital que contribuya a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.

Sanchidrián ha defendido la aplicación de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, la conectividad, la ciberseguridad, la soberanía tecnológica y la necesidad de garantizar financiación europea estable para continuar modernizando las administraciones regionales y locales una vez ha finalizado el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Castilla y León está trabajando ya en ámbitos como la automatización, la gobernanza de la inteligencia artificial, el procesamiento inteligente de documentos, la formación y el desarrollo de casos de uso de inteligencia artificial y su formación tanto a empleados públicos como a ciudadanos, junto con actuaciones vinculadas al centro de supercomputación SCAYLE, el proyecto Territorio Rural Inteligente y los proyectos RETECH IA en sectores como el agrario, el patrimonio cultural o la gestión forestal.