Biomarcadores vocales para detectar situaciones de soledad en personas mayores de Valladolid

Las claves

Las claves Generado con IA Valladolid y Telefónica desarrollan un proyecto pionero que utiliza inteligencia artificial y biomarcadores vocales para detectar la soledad no deseada en personas mayores. El sistema analiza conversaciones telefónicas realizadas por voluntarios, identificando indicadores de soledad a través del estudio del habla, como ritmo, pausas y tono. Cuando se detecta una situación de riesgo, el Ayuntamiento interviene ofreciendo actividades, acompañamiento o derivación a servicios sociales, sin sustituir la labor humana. El proyecto Pérgola refuerza el modelo de atención integral a mayores, combinando innovación tecnológica, prevención e intervención social para promover un envejecimiento activo y autónomo.

Castilla y León es un territorio en el que el envejecimiento de la población empieza a ser un problema. Este envejecimiento exige tomar medidas para hacer más llevadero el día a día de las personas mayores y, evidentemente, para cubrir sus necesidades.

Uno de los territorios castellano y leoneses más prolíficos en el sector de la silver economy es Zamora, pero eso no es óbice para que otras zonas de esta comunidad autónoma también estén tomando cartas en el asunto.

Un ejemplo lo encontramos en Valladolid. Allí, según cifras municipales, casi el 28% de la población tiene más de 65 años y que una de cada cuatro personas mayores vive sola, "una realidad que exige respuestas innovadoras, pero también profundamente humanas", explica el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

En este contexto, el Ayuntamiento tiene tan claro que la innovación debe mover este tipo de soluciones que no ha dudado en aliarse con Telefónica para desarrollar un proyecto referencial que puede ser escalado a cualquier otro territorio con este mismo problema.

El consistorio y la compañía de telecomunicaciones organizaron hace unos días una jornada dedicada a las "tecnologías que cuidan", un encuentro que nace del Proyecto Pérgola, una iniciativa pionera que utiliza inteligencia artificial y biomarcadores vocales para detectar situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores y facilitar una intervención temprana.

Es ahí, en este proyecto que une IA y reconocimiento y análisis de voz, donde está la innovación que tanto reivindica el alcalde.

El proyecto piloto desarrollado por el Ayuntamiento de Valladolid y Telefónica ha permitido analizar el bienestar emocionaly los posibles indicadores de soledad no deseada mediante el estudio de biomarcadoresvocales obtenidos durante conversaciones telefónicas realizadas a personas mayores.

Las llamadas, efectuadas por voluntarios de la Fundación Banco del Voluntariado gracias al convenio de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, se complementaron posteriormente con actividades presenciales de participación social en los Centros de Vida Activa.

El sistema de funcionamiento es el siguiente. Los voluntarios realizan llamadas a las personas mayores. Hay que matizar que no se trata de llamadas automáticas sino realizadas por personas para mantener conversaciones naturales.

Estas conversaciones sirven de base para que el sistema de IA vaya almacenando determinados biomarcadores –con el consentimiento de los participantes- que posteriormente pueden ser utilizados para interpretar si una determinada persona tiene problemas en este sentido.

La IA analiza aspectos característicos del habla de cada persona, como puede ser el ritmo, las pausas, el tono, la prosodia… Y en caso de necesitarlo en situaciones futuras, el sistema automatiza la detección de riesgos como la soledad, aislamiento o bienestar emocional.

Herramienta de apoyo

El siguiente paso, cuando se detecta una situación de riesgo, es la acción del ayuntamiento, que pone al servicio de la persona que lo necesita, diversas actividades, seguimiento, acompañamiento o incluso puede derivar el caso a servicios sociales.

Eso sí, desde el Ayuntamiento destacan que este sistema en ningún caso sustituye la labor de los profesionales ni de los voluntarios. Se trata, únicamente, de una herramienta de apoyo.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que "la tecnología sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de las personas" y defendió que el proyecto Pérgola constituye un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales puede ofrecer respuestas eficaces a uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad: la soledad no deseada.

Carnero también recordó que Valladolid ha sido una ciudad pionera en situar esta problemática en el centro de sus políticas públicas mediante el I Plan Contigo, una estrategia integral puesta en marcha en 2024 para promover un envejecimiento activo, prevenir el aislamiento social y favorecer la autonomía de las personas mayores.

Durante la mesa redonda celebrada en el marco de la jornada, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, la Healthcare Product & Delivery Manager de Telefónica, Almudena Bonet, y el vicepresidente de la Fundación Banco del Voluntariado, José Ángel de Castro, coincidieron en señalar que la inteligencia artificial no sustituye el acompañamiento humano, sino que permite detectar antes las situaciones de vulnerabilidad y orientar mejor la intervención social.

Los participantes defendieron un modelo en el que la innovación tecnológica complemente la labor de los profesionales y del voluntariado, reforzando la capacidad de las administraciones para ofrecer una atención más personalizada y preventiva.

Valladolid, explican desde el Ayuntamiento, consolida así su apuesta por un modelo de atención a las personas mayores que integra innovación tecnológica, prevención e intervención social. La experiencia desarrollada con el proyecto Pérgola demuestra el potencial de la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales para identificar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad y promover un envejecimiento más activo, autónomo y acompañado.