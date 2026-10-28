Un banco de datos sanitarios para impulsar la medicina personalizada con Castilla-La Mancha a la cabeza

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El proyecto nacional Cohorte IMPaCT busca reclutar a 200.000 voluntarios en toda España para crear una gran base de datos sobre medicina de precisión y hábitos de vida. Castilla-La Mancha cuenta ya con cerca de 3.000 participantes inscritos en los nodos de Albacete y Alcázar de San Juan, combinando poblaciones urbanas y rurales. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Salud Carlos III, monitorizará la salud y biomarcadores de los participantes durante más de dos décadas. Los datos recopilados permitirán investigar el origen y prevención de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer o las patologías cardiovasculares. Preguntas ¿Por qué Castilla-La Mancha lidera la integración de la Cohorte IMPaCT en Atención Primaria? Porque en la región el proyecto se articula desde SESCAM e IDISCAM con dos nodos en Albacete y Alcázar de San Juan que permiten reclutar población urbana y rural; ese despliegue facilita representación y acceso en Atención Primaria. ¿Qué es exactamente la Cohorte IMPaCT y qué objetivos persigue? La Cohorte IMPaCT es una cohorte prospectiva de la Infraestructura de Medicina de Precisión del Instituto de Salud Carlos III que pretende reclutar 200.000 participantes para estudiar estilos de vida, entorno, genética y biomarcadores y así avanzar en prevención y medicina de precisión. ¿Cuántas personas de Castilla-La Mancha ya participan y cuál es la meta regional? Actualmente hay cerca de tres mil participantes en Castilla-La Mancha y la meta regional es incorporar ocho mil participantes dentro de los 200.000 previstos a nivel nacional. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos de Castilla-La Mancha que la cohorte sea longitudinal y duradera? Ya permite recoger datos repetidos y biomarcadores que reflejan la evolución de salud; a futuro podrá identificar factores que influyen en la aparición o prevención de enfermedades y orientar estrategias de prevención y medicina personalizada. ¿Cómo participan los centros de Atención Primaria y qué papel tienen en el reclutamiento? Los centros de Atención Primaria actúan como primer punto de contacto para la población: seleccionan aleatoriamente participantes, realizan llamadas para invitarlos, y llevan a cabo cuestionarios, exploraciones, pruebas fisiológicas y toma de biomarcadores.

Ya ha habido experiencias exitosas anteriores. Hablamos de la iniciativa por la cual una comunidad autónoma monitoriza a parte de sus ciudadanos en favor de la investigación biosanitaria.

La primera experiencia fue en Cantabria, donde hace un año se cumplió el objetivo de reclutar a 50.000 voluntarios que cedieran todo tipo de datos relacionados con la salud, o lo que es lo mismo, el 10% de la población.

Pero aquí, de lo que se trata es de dar un salto cuantitativo y, a nivel nacional, reclutar a 200.000 voluntarios. Hablamos del proyecto Cohorte IMPaCT. Ha hablado de ello y del desarrollo de la experiencia a nivel regional Castilla-La Mancha.

Allí, ya hay cerca de 3.000 ciudadanos que forman parte de la iniciativa. IMPaCT es la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología (de ahí sus siglas) creada por el Instituto de Salud Carlos III, que se configura a partir de tres programas.

El primero de estos, de Medicina Predictiva, tiene como finalidad la creación de la cohorte de base poblacional IMPaCT, una cohorte prospectiva que se prevé que llegue a alcanzar los 200.000 participantes, 8.000 de ellos de Castilla-La Mancha.

En la región, el proyecto se articula desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM). Los dos nodos castellanomanchegos se encuentran en Albacete y Alcázar de San Juan, lo que permite incorporar al estudio población procedente de ámbitos rurales y urbanos de la comunidad y contribuir a que la investigación refleje adecuadamente la diversidad de la población española.

La participación tanto de entornos urbanos como rurales es esencial en el proyecto Cohorte IMPaCT porque garantizan que la investigación de salud sea verdaderamente representativa de toda la población de España, permitiendo comprender mejor la influencia de los estilos de vida o las desigualdades en salud.

A escala nacional, Cohorte IMPaCT ha desplegado 51 nodos distribuidos por todo el territorio nacional y está presente en todas las comunidades autónomas. En la actualidad, la cohorte ha incorporado ya a cerca de 45.000 personas que están participando en el proyecto.

El proyecto comenzó en Castilla-La Mancha en octubre del 2022 en Albacete, liderado por el médico de familia e investigador principal de Cohorte IMPaCT en esta región, Ignacio Párraga. Fue concretamente en el nodo creado en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y del que forman parte los centros de Salud 8, 4 y 5b de la ciudad.

De esta forma, Castilla-La Mancha se unió a los nodos de Madrid, Baleares y Aragón como primeras comunidades autónomas en iniciar este innovador proyecto realizado en el ámbito de Atención Primaria.

El Centro de Salud Zona 8 comenzó a recibir a los primeros participantes del estudio de investigación Cohorte IMPaCT en el primer trimestre de 2023, quienes habían aceptado la llamada desde el SESCAM para formar parte de este trabajo.

A principios de 2024 se unió al proyecto la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde se localiza el nodo de Alcázar de San Juan, con cinco zonas básicas de salud: Alcázar 2, Herencia, Villafranca de los Caballeros (Quero y Camuñas), Quintanar de la Orden (Miguel Esteban y La Puebla de Almoradiel) y Campo de Criptana (Arenales de San Gregorio).

Atención Primaria desempeña un papel fundamental en el desarrollo de Cohorte IMPaCT, al ser el principal punto de contacto entre la población y el sistema sanitario y un ámbito clave para la prevención y la equidad en salud.

El papel de Castilla-La Mancha

En este marco, el doctor Ignacio Párraga ha destacado la importancia de la participación de la comunidad en este estudio nacional. "Castilla-La Mancha cuenta con una amplia diversidad de entornos y características poblacionales que aportan un gran valor al conjunto de la Cohorte IMPaCT. Su población muestra una destacada implicación con el proyecto, pues la aceptación en la comunidad a participar en esta investigación supera el 45%, siendo incluso superior a esta cifra en el nodo de Alcázar de San Juan", ha puntualizado.

En este sentido, Párraga ha valorado que, gracias a esta colaboración, "podremos analizar durante años cómo influyen los hábitos de vida, el entorno y otros factores en la salud, generando conocimiento que contribuya a mejorar la prevención y la atención sanitaria".

La participación ciudadana resulta esencial para alcanzar este objetivo. De ahí el llamamiento que acompaña al proyecto desde sus inicios: #SiTeLlamanVen.

Cohorte IMPaCT mantiene un objetivo ambicioso: disponer de información que permita comprender mejor qué factores determinan la salud de la población y cómo intervienen en la aparición de las principales enfermedades.

Para ello, el proyecto estudia aspectos relacionados con los estilos de vida, el entorno, la alimentación, las características sociales y la genética, entre otros factores.

Esta información permitirá avanzar en el conocimiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer o las patologías cardiovasculares, entre otras, y contribuir al desarrollo de estrategias de prevención y medicina de precisión adaptadas a las características de la población española.

Las personas participantes, seleccionadas de forma aleatoria para asegurar la representatividad, realizan cuestionarios, exploraciones físicas, pruebas fisiológicas y análisis de biomarcadores, generando una información de gran valor científico que podrá relacionarse y analizarse a lo largo del tiempo.

Una de las principales características de Cohorte IMPaCT es precisamente su carácter longitudinal. El seguimiento de las personas participantes durante más de dos décadas permitirá estudiar cómo evolucionan su salud y sus hábitos y qué factores pueden estar relacionados con la aparición o prevención de enfermedades.

Cohorte IMPaCT forma parte de la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología (IMPaCT), impulsada por el Instituto de Salud Carlos III. El proyecto está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y cofinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU.