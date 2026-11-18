Cantabria acota a startups regionales su programa de aceleración pública y aspira a superar los 40 retos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves El programa de aceleración pública Xtela de Cantabria arranca su cuarta edición con la meta de superar los 40 retos tecnológicos para impulsar la innovación. Como principal novedad, las soluciones deberán ser desarrolladas exclusivamente por pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBT) regionales. SODERCAN ofrecerá ayudas de hasta 10.000 euros para financiar el 50% de los proyectos seleccionados y elimina el límite mínimo de contratación previa. En sus tres primeras ediciones, Xtela ha contado con 52 empresas tractoras, 80 retos planteados, 175 startups participantes y 18 acuerdos formalizados. Preguntas ¿Por qué Cantabria exige que las soluciones de la cuarta edición de Xtela procedan de pequeñas EiBT de Cantabria? El cambio busca priorizar el tejido local para impulsar la capacidad tecnológica regional y retener el valor añadido en la comunidad. Además, limita la participación a empresas con menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de euros de facturación, para favorecer a pymes innovadoras locales. ¿Qué consecuencias tiene para las startups fuera de Cantabria que Xtela cierre la puerta a participantes nacionales e internacionales? Ya ocurrido: las startups fuera de Cantabria no podrán optar a ser proveedoras en esta edición y perderán acceso a las ayudas y visibilidad del programa. Podría ocurrir que esas empresas busquen otras convocatorias regionales o alianzas con EiBT cántabras para participar indirectamente. ¿Cómo afecta a las empresas tractoras el eliminar el límite mínimo de contratación de 15.000 euros en Xtela? La eliminación permite que las empresas tractoras definan proyectos de menor envergadura ajustados a necesidades reales, facilitando la participación y la experimentación. También mantiene ayudas de SODERCAN hasta el 50% del coste, con un máximo de 10.000 euros por iniciativa. ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas tractoras para presentar retos en Xtela? Deben tener centro de trabajo en Cantabria, capacidad de decisión para impulsar el proyecto y disponibilidad para involucrarse en las actividades del programa. Podrán presentar más de un reto según sus recursos y presupuesto. ¿Cómo ha evolucionado la participación en Xtela en sus primeras tres ediciones y qué objetivo se marca la cuarta? En las tres primeras ediciones participaron 52 empresas tractoras que plantearon 80 retos, con 175 startups respondiendo y 18 acuerdos formalizados; la cuarta edición aspira a superar los 40 retos y a mantener el crecimiento del programa.

El programa de aceleración pública del gobierno de Cantabria está a punto de arrancar su cuarta edición con un objetivo claro: alcanzar los 40 retos tecnológicos, retos que atraerán a todo tipo de startups tecnológicas e innovadoras buscando darles solución.

La tercera edición del programa Xtela supuso un récord se mirara por donde se mirara. Se presentaron 38 iniciativas diferentes correspondientes a 19 empresas. En la primera edición, se presentaron 17 retos firmados por 16 empresas; y la segunda edición alcanzó los 25 retos y 12 empresas.

Así pues, el reto será superar la barrera de los 40 retos, algo que, visto lo visto en las últimas ediciones, está al alcance de la mano.

De momento, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, cerró este lunes el plazo para presentar retos tecnológicos en el marco de la cuarta edición de Xtela, el programa de innovación abierta que conecta necesidades reales del tejido productivo con soluciones desarrolladas por empresas tecnológicas de Cantabria.

Las empresas y organizaciones interesadas en participar contarán con el acompañamiento de SODERCAN en la identificación y definición de sus desafíos y podrán optar a ayudas de hasta 10.000 euros para facilitar que puedan transformarse en proyectos viables con impacto real en su actividad.

El programa Xtela forma parte de la Agenda Digital de Cantabria y cuenta con la colaboración de CEOE-Cepyme.

Está dirigido a organizaciones que afrontan desafíos relacionados con sus procesos, productos o servicios y buscan soluciones innovadoras para mejorar su competitividad, eficiencia o sostenibilidad. No es necesario conocer previamente la tecnología capaz de resolver el reto ni disponer de una solución definida.

Los retos tecnológicos pueden surgir de necesidades de mejora, problemas complejos u oportunidades de crecimiento dentro de cualquier organización.

El programa contempla ámbitos como la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, el internet de las cosas (IoT), el big data, la fabricación avanzada, la digitalización industrial, las comunicaciones por satélite o las tecnologías relacionadas con la descarbonización y la sostenibilidad energética.

Podrán presentar retos las empresas y organizaciones con centro de trabajo en Cantabria, capacidad de decisión suficiente para impulsar el proyecto y disponibilidad para involucrarse en las actividades del programa. Cada empresa tractora podrá presentar más de un reto, teniendo en cuenta los recursos y el presupuesto necesarios para su posible desarrollo.

La principal novedad de la cuarta edición del programa Xtela es que las soluciones deberán proceder de pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBT) de Cantabria, frente a las convocatorias anteriores, abiertas a startups nacionales e internacionales.

Podrán participar como proveedoras de soluciones aquellas empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual o balance general anual no supere los 10 millones de euros.

Las empresas tractoras que seleccionen una solución podrán acceder a ayudas de SODERCAN equivalentes al 50% del coste del proyecto desarrollado, con un máximo de 10.000 euros por iniciativa.

Además, esta edición elimina el límite mínimo de contratación de 15.000 euros existente en convocatorias anteriores, permitiendo que el alcance de cada proyecto se adapte a las necesidades reales de las organizaciones participantes.

La participación en Xtela no obliga a contratar. Si ninguna propuesta responde adecuadamente a las necesidades de la empresa tractora, no tendrá que formalizar un acuerdo. Cuando exista una solución idónea, ambas partes podrán acordar el desarrollo del proyecto para su implantación.

Una vez definido el reto, la empresa tractora cumplimentará una ficha y presentará su solicitud a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN. Los retos admitidos se publicarán en la web del programa para que las EiBT presenten sus soluciones.

Las empresas tractoras podrán conocer distintas alternativas, preseleccionar las que mejor respondan a sus necesidades y asistir a las sesiones de presentación o pitch. El programa incluirá también actividades de networking y concluirá con un Demo Day en el que se mostrarán los proyectos desarrollados y sus avances.

En sus tres primeras ediciones, el programa Xtela ha contado con la participación de 52 empresas tractoras, que plantearon 80 retos tecnológicos. A ellos respondieron 175 empresas emergentes con 408 propuestas de solución y se formalizaron 18 acuerdos de colaboración.

Entre las organizaciones participantes en anteriores ediciones figuran referentes de sectores como la industria, la energía, la salud, la economía azul, el deporte o la tecnología, entre ellas Nissan, Saint-Gobain, Astander, Gamesa Electric, Bridgestone, GSW, Birla Carbon Spain, Hospital Virtual Valdecilla, Smart Hospital Cantabria, Mutua Montañesa, el Centro Tecnológico CTC y el Real Racing Club de Santander.