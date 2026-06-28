Cantabria busca al futbolista perfecto gracias a la tecnología: datos e IA para afinar el físico y la mente de los canteranos

El presidente del Racing, Manolo Higuera; el director general de Racing InnovAI, Sebastián Cera; el directores general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente; el director general de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos; el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja; y el director del PCTCAN, Pedro Nalda.

Las claves

Las claves Generado con IA El Real Racing Club de Santander ha presentado INN360, una plataforma de inteligencia deportiva que aplica IA y análisis de datos al desarrollo integral de sus canteranos. INN360 integra cinco pilares tecnológicos: metodología, preparación física, medicina, nutrición y psicología, permitiendo un seguimiento multidisciplinar de los jóvenes futbolistas. La plataforma ofrece herramientas de élite como informes en tiempo real, asistentes de IA y una biblioteca de más de 1.000 tareas estructuradas, democratizando el acceso a la formación avanzada. El proyecto, apoyado por el Gobierno de Cantabria, posiciona al Racing como referente en innovación tecnológica dentro del fútbol base y aspira a profesionalizar la industria a nivel global.

No es la primera vez que un club deportivo coquetea con la idea de implementar soluciones tecnológicas para mejorar el contexto en el que se mueve. Hace unos meses, de hecho, DISRUPTORES ya publicó cómo el Grupo Baskonia Alavés ha lanzado un programa de captación de startups de la mano de BerriUp, Diputación, Easo Ventures y BIC Araba con el objetivo de crear un distrito deportivo digital en el que se puedan probar soluciones en entornos reales.

Y hace unos días también dábamos cuenta del proyecto del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, que trabaja para dar valor a los datos en favor del aficionado.

No muy lejos de la primera iniciativa, la del País Vasco, en Cantabria, la idea es similar, abanderada por su club histórico de fútbol, el Real Racing Club de Santander, pero con el objetivo de intentar valerse de la tecnología para crear al jugador perfecto del futuro. El gobierno regional apoya esta iniciativa, que se ha presentado recientemente.

Se trata de una plataforma llamada Racing INN360, que se define como una herramienta de inteligencia deportiva diseñada exclusivamente para la cantera, que integra cinco pilares tecnológicos: metodología, preparación física, medicina, nutrición y psicología, para impulsar un desarrollo integral y científico del talento joven, diferenciándose claramente del análisis de datos del primer equipo.

La iniciativa, promovida por Racing InnovAI, la división de innovación del Real Racing Club, ha sido presentada esta tarde por el presidente, Manolo Higuera, y el director general de Racing InnovAI y máximo accionista del Racing, Sebastián Cera, en un acto celebrado en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), con la participación de los directores generales de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, y de Industria, Energía y Minas, José Luis Ceballos, y así como el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja y el director del PCTCAN, Pedro Nalda.

Tal y como han explicado, INN360 nace en el seno de Racing InnovAI, la división de innovación del Real Racing Club, como un motor estratégico dedicado a la investigación, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas avanzadas en el ámbito deportivo.

Su objetivo principal, han dicho, es impulsar la profesionalización y la excelencia, aplicando la inteligencia artificial y el análisis de datos para optimizar cada faceta del desarrollo de los deportistas, siempre con un enfoque científico y basado en evidencia.

Dentro de este marco innovador, INN360 emerge como un ecosistema integral que redefine la gestión deportiva, ofreciendo un análisis multidisciplinario y sin precedentes de cada joven promesa, de tal manera que la plataforma integra y procesa de manera inteligente una vasta cantidad de datos: físicos, técnicos, nutricionales, psicológicos y médicos.

Dentro del nuevo ecosistema tecnológico del Real Racing, INN360 se presenta como una plataforma de inteligencia deportiva de última generación diseñada para transformar radicalmente la formación y el desarrollo de talento en las categorías inferiores.

Un "ambicioso" proyecto concebido bajo la visión estratégica de Sebastián Ceria, director general de Racing InnovAI y máximo accionista del Racing, quien ha destacado que consolida al club cántabro como un referente global en la aplicación de la tecnología más avanzada para la optimización del fútbol base y la forja de las futuras estrellas del deporte rey.

Tal y como ha explicado Ceria, "esta capacidad permite a los cuerpos técnicos y formadores disponer de una visión 360 grados del desarrollo del jugador, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia científica y alejadas de la subjetividad".

La plataforma INN360 se estructura en torno a cinco pilares fundamentales que cubren todas las facetas del desarrollo del futbolista: metodología, preparación física, medicina, nutrición y psicología.

Cada uno de estos módulos está interconectado, proporcionando una visión integral del progreso del jugador, de tal manera que el módulo de metodología permite diseñar sesiones de entrenamiento basadas en la metodología del Real Racing Club, con más de 1.000 tareas estructuradas y un asistente de IA (INN360 Copilot) que sugiere ejercicios según los objetivos.

En el ámbito de la medicina, se realiza un seguimiento exhaustivo de lesiones y recuperaciones, mientras que la nutrición monitoriza la ingesta y el gasto calórico. La psicología, a través de herramientas como el test CPRD, evalúa el estado mental y la motivación, aspectos cruciales para el rendimiento.

Todo ello se complementa con informes detallados y paneles de análisis en tiempo real que transforman los datos en inteligencia accionable, pasando de una analítica descriptiva a una IA prescriptiva.

Soluciones tecnológicas de nivel

Además, la infraestructura tecnológica de INN360 se apoya en soluciones de nivel empresarial como Microsoft Azure, Power BI, Wimu, Vald y Oliver Sports, garantizando seguridad, escalabilidad y cumplimiento normativo (GDPR).

Más allá de la optimización del rendimiento y la prevención de riesgos, INN360 democratiza el acceso a herramientas de élite, poniendo a disposición de otros clubes y academias una biblioteca de más de 1.000 tareas estructuradas bajo la probada metodología del Real Racing Club, fomentando así un ecosistema futbolístico más profesionalizado y equitativo en la formación.

El director general de Racing InnovAI y máximo accionista del Racing, ha destacado que el lanzamiento de INN360 no solo refuerza la posición del Real Racing Club como un club "con una rica historia y un presente competitivo", sino que lo eleva a la categoría de líder en innovación tecnológica aplicada al deporte.

"Este proyecto no solo beneficiará a la cantera racinguista, sino que aspira a ser un motor de cambio y profesionalización para la industria del fútbol en su conjunto, sentando las bases para una nueva era en la formación de futbolistas", ha ensalzado Ceria.

Desde el Gobierno de Cantabria destacan que el Real Racing Club, "uno de los clubes históricos del fútbol español, con una trayectoria centenaria y una profunda vinculación con la ciudad y la comunidad cántabra", más allá de su actividad principal se centra en la competición deportiva profesional y el desarrollo de talento a través de sus diferentes categorías formativas, con una creciente apuesta por la modernización de sus estructuras y la profesionalización de su gestión, ha impulsado en los últimos años un proceso de transformación basado en la incorporación del análisis de datos, la innovación y la tecnología aplicada al rendimiento deportivo, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y optimizar el trabajo en todas sus áreas deportivas.

En el caso de Racing InnovAI, el ejecutivo autonómico valora su lanzamiento por ser una iniciativa orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas propias aplicadas al fútbol profesional, reforzando así su posicionamiento como un club que integra tradición deportiva y modernización y contribuyendo al impulso de la innovación en la región.