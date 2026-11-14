La universidad canaria capitaliza el 72% del presupuesto de una consejería que comparte con ciencia, innovación y cultura

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura de Canarias contará con un presupuesto de 448,13 millones de euros para 2027. El área de Universidades absorberá el 72% del presupuesto total (325,81 millones), mientras que ciencia e innovación recibirán 68,94 millones (15%). El plan de financiación plurianual para la ULL y la ULPGC alcanzará cerca de 1.350 millones de euros en un periodo de cuatro años. La Consejería financiará 284 contratos predoctorales en 2027 mediante un presupuesto destinado al capital humano investigador de 22,08 millones de euros. Preguntas ¿Por qué la Universidad de La Laguna y la ULPGC acaparan el 72% del presupuesto de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura? Porque el programa de financiación de las universidades públicas concentra 311,58 millones de euros para su funcionamiento, lo que sitúa a las dos universidades canarias como receptoras principales del paquete presupuestario. Este reparto busca garantizar estabilidad y planificación financiera a las instituciones. ¿Qué consecuencias tiene para la investigación que la ACIISI reciba 68,94 millones en 2027? Ya se ha aumentado la partida de capital humano investigador, que sube de 16,10 a 22,08 millones, lo que permitirá financiar más contratos predoctorales y reforzar la plantilla investigadora. En lo que podría ocurrir, ese refuerzo puede incrementar la producción científica y la capacidad de proyectos regionales si se mantienen convocatorias estables. ¿Cuántos contratos predoctorales y posdoctorales financiará la Consejería en 2027? La Consejería financiará en 2027 un total de 284 contratos predoctorales y mantiene 1,1 millones para contratos posdoctorales destinados a consolidación y especialización. Esta cifra suma los nuevos 100 contratos a los ya en curso en anualidades anteriores. ¿Cómo afecta a los estudiantes canarios que la Consejería mantenga 11,06 millones en becas y ayudas al desplazamiento? A corto plazo esa partida mantiene las compensaciones respecto a las becas del Ministerio y eleva umbrales económicos, lo que ya amplía el alcance de las ayudas; a medio plazo puede mejorar el acceso y la retención del alumnado con menos recursos si se ejecutan las medidas consolidadas. ¿Qué hay detrás del aumento de inversión en digitalización y programas como Diginnova y Mujer y Niña en la Ciencia? Detrás está la estrategia de convertir la transformación tecnológica en oportunidades, reflejada en 3 millones para Diginnova y la incorporación del programa Mujer y Niña en la Ciencia para fomentar vocaciones y reducir la brecha de género. Estas medidas buscan formar talento y mejorar la inclusión en STEM en las islas.

La ciencia, la investigación, la universidad, el talento y la innovación son términos que, al hablar de disrupción, a veces actúan como sinónimos. Hacer ciencia o investigar es algo que suele hacerse en el ámbito universitario gracias al talento existente y, lo que persiguen estas acciones, es innovar.

De ahí que tenga sentido que gobiernos como el de Canarias decidiera en su día aunar todo este compendio de áreas en una única consejería.

Ahora que este departamento ha presentado sus presupuestos para 2027 es un buen momento para medir en qué proporción se da prioridad económica a unos ámbitos frente a otros.

Explicarán precisamente las autoridades el argumento anterior, es decir, que no hay prioridades porque todo, al fin y al cabo, beneficia al progreso innovador de la región insular; pero lo cierto es que las cifras están ahí.

Y las cifras hablan de que, sobre un presupuesto de la consejería que crecerá el año que viene hasta los 448,13 millones de euros, el área de Universidades se lleva 325,81 millones (en torno al 72%) y las de ciencia e innovación 68,94 millones (en torno a un 15%). El 13% restante es para Cultura.

Estos datos demuestran que el eje vertebrador de la innovación canaria es la universidad. Dentro de ella, el programa de financiación de las universidades canarias dispone de 311,58 millones, con un crecimiento del 10,53%. El aumento amplía los recursos para el funcionamiento de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

"Uno de los grandes logros de esta Consejería ha sido haber alcanzado un acuerdo con las universidades públicas para contar con un plan de financiación que eleva la financiación a cerca de 1.350 millones de euros el presupuesto para las instituciones educativas en cuatro años aportando estabilidad, planificación y mayores garantías para afrontar los retos de futuro", explica la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín.

La propuesta mantiene, además, 11,06 millones de euros en las dos principales partidas de ayudas a los estudios universitarios, las becas al estudio y las ayudas al desplazamiento de estudiantes, con el objetivo y el compromiso de apoyar al alumnado y a las familias en la trayectoria formativa. Para ello, se mantiene la medida ya consolidada de la compensación de las cuantías respecto a las becas del Ministerio de Universidades y el aumento de los umbrales económicos, con el objetivo de ampliar el alcance de estas ayudas y llegar a un mayor número de estudiantes canarios.

"El talento está presente en todas las islas. Nuestro deber es acompañar a quienes tienen más dificultades económicas y necesitan apoyo para convertir ese talento en una oportunidad de futuro", destaca la consejera.

Y pasamos al terreno de la innovación y la ciencia. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) contará con 68,94 millones de euros, 3,52 millones más que en 2026, lo que supone un crecimiento del 5,38%. El mayor refuerzo del área se destina al programa de capital humano investigador e innovador, que pasa de 16,10 a 22,08 millones de euros, un 37,12% más.

Dentro de este programa, las partidas destinadas a contratos predoctorales de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) alcanzan los 6,83 millones de euros, frente a los 4,35 millones de 2026.

El talento

Este incremento permitirá financiar 100 nuevos contratos predoctorales, que se sumarán a los 90 que se encuentran en su tercera anualidad y a los 94 que cursan su segunda anualidad. De esta manera, la Consejería financiará en 2027 un total de 284 contratos predoctorales, reforzando su compromiso con la formación, la estabilidad y el desarrollo del talento investigador en las universidades públicas canarias.

A esta inversión se suma la continuidad de la financiación de los contratos posdoctorales, con una dotación de 1,1 millones de euros, destinados a favorecer la especialización, la consolidación de competencias investigadoras y el desarrollo de quienes han finalizado su formación doctoral.

"Detrás de cada avance científico hay personas. Formar y apoyar a nuestro personal investigador es generar conocimiento y afrontar sus propios desafíos, es cuidar una capacidad que Canarias necesita para su futuro", apuntó Machín.

Por su parte, la formación a través de Diginnova alcanza los 3 millones de euros, un 33,33% más que en el anterior ejercicio, una apuesta por la transformación digital, contribuyendo a convertir los cambios tecnológicos en oportunidades.

Además, se incorpora al presupuesto el programa Mujer y Niña en la Ciencia, como una apuesta por fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y las jóvenes, visibilizando el papel de las mujeres en la investigación para crear referentes y contribuir a reducir la brecha de género.

El refuerzo de la formación se acompaña de un aumento de los recursos para la actividad científica. La dotación para investigación básica y aplicada llega a 28,16 millones de euros, un 3,63% más que en el ejercicio anterior, porque "investigar desde Canarias nos permite conocer mejor nuestros problemas y participar en la búsqueda de soluciones útiles para las islas y para el resto del mundo".