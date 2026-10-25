Canarias 'vende' en Europa potencial en economía azul y basa su estrategia en acercar a sus agentes a redes foráneas

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Canarias organiza en Bruselas la jornada 'DiploInnova' para proyectar su liderazgo en economía azul y reforzar su cooperación internacional en innovación marítima. El evento reunió a instituciones, centros de investigación y empresas para abordar proyectos de renovables marinas, hidrógeno, pesca, acuicultura y observación oceánica. El presidente Fernando Clavijo destaca que la posición geográfica del archipiélago y su experiencia permiten aportar soluciones estratégicas a las prioridades europeas. La consejera Migdalia Machín señala que estar en Bruselas facilitará el acceso de investigadores y empresas canarias a redes foráneas, socios y financiación europea. Preguntas ¿Por qué Canarias ha llevado la economía azul a una jornada en Bruselas con DiploInnova Canarias? Canarias buscó situar sus capacidades marinas ante instituciones y redes europeas para atraer proyectos e inversión y facilitar la participación de sus agentes en programas comunitarios. ¿Qué ventajas competitivas de las islas destacó Fernando Clavijo en Bruselas? Clavijo subrayó la posición geográfica del archipiélago y su experiencia vinculada al océano como activos para aportar soluciones en investigación marina y transición energética a la UE. ¿Qué sectores y capacidades canarias se presentaron en DiploInnova Canarias? Se presentaron observación oceánica, energías renovables marinas, robótica y sistemas autónomos, conectividad y tecnologías digitales, además de oportunidades de validación en entorno real oceánico. ¿Qué consecuencias tiene para los centros canarios haber acercado sus agentes a redes europeas? Ya han ampliado vías de cooperación y visibilidad; en el futuro podría aumentar su presencia en consorcios europeos y el acceso a financiación para proyectos transnacionales. ¿Cómo encaja DiploInnova Canarias en la estrategia de diplomacia científica del Gobierno de Canarias? DiploInnova es una acción del programa de diplomacia científica para conectar misiones diplomáticas, organizaciones internacionales e instituciones científicas y así incrementar la presencia internacional de la ciencia canaria.

Bruselas está siendo testigo últimamente de cómo los diferentes territorios europeos buscan posicionamientos en ámbitos relacionados con la innovación tecnológica. El Comité de las Regiones ha sido uno de los organismos en los que comunidades como Murcia o Baleares –por citar solo dos ejemplos- han podido exponer sus planes de futuro.

Pero hay otra región, en este caso Canarias, que lo ha hecho a través de la organización de una jornada temática en torno a la economía azul.

Esta disciplina basada en la innovación aplicada a las ciencias del mar y a las políticas hídricas tiene en Canarias uno de sus puntos referenciales en nuestro país y, como tal, la mirada internacional es casi obligada.

De ahí esta jornada, que tiene como objetivo reforzar la proyección del archipiélago en el ámbito de la innovación marítima. Este evento, DiploInnova Canarias, reunió a instituciones, centros de investigación, universidades, empresas y organizaciones europeas para favorecer nuevas vías de cooperación en torno a la economía azul.

La jornada situó las capacidades desarrolladas en las islas ante agentes especializados en investigación marina, observación oceánica, energías renovables e hidrógeno, industria marítima, actividad portuaria, pesca y acuicultura. El encuentro permitió abordar, además, las posibilidades de participación en futuros programas e iniciativas europeas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que intervino de forma telemática, destacó que la posición geográfica privilegiada del archipiélago y su experiencia vinculada al océano le permiten realizar una aportación singular a las prioridades de la Unión Europea.

"Canarias puede contribuir desde el Atlántico a una Europa más competitiva y con mayor capacidad para desarrollar soluciones en ámbitos estratégicos. Tenemos las condiciones y el conocimiento para asumir ese papel y queremos que esa aportación se traduzca en proyectos e inversión", explicó.

Clavijo vinculó esta aspiración al nuevo enfoque europeo sobre las regiones ultraperiféricas, que reconoce su valor en ámbitos como la competitividad, la autonomía estratégica, la transición energética, la investigación y la economía azul.

Para el presidente, este reconocimiento abre un escenario que Canarias debe aprovechar para incrementar su participación en las políticas europeas de los próximos años.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, por su parte, centró su valoración en las posibilidades que el encuentro ofrece al sistema canario de investigación e innovación.

"La internacionalización de nuestra ciencia pasa por facilitar que nuestros centros, investigadores y empresas accedan a redes en las que puedan encontrar socios, financiación y oportunidades para desarrollar sus proyectos. Estar en Bruselas nos permite acercar ese conocimiento a los espacios donde se articulan muchas de esas iniciativas", concedió.

Machín señaló que esta proyección exterior resulta especialmente relevante para un territorio que dispone de infraestructuras científicas y tecnológicas especializadas y de un tejido empresarial que trabaja en ámbitos directamente relacionados con las prioridades europeas.

El objetivo, explicó, es favorecer una mayor presencia de los agentes canarios en consorcios e iniciativas internacionales y ampliar las posibilidades de transferencia del conocimiento generado en las islas.

La representación canaria reunió a la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias, el Clúster Marítimo de Canarias, la Asociación Canaria de Startups, la Sociedad Canaria de Fomento Económico y empresas e iniciativas vinculadas a la tecnología y la economía azul.

Entre las fortalezas expuestas durante la jornada figuran la observación oceánica, las energías renovables marinas, la robótica y los sistemas autónomos, la conectividad y las tecnologías digitales.

A ellas se suma la posibilidad de desarrollar y validar soluciones directamente en el entorno oceánico, una característica que convierte al archipiélago en un espacio especialmente adecuado para la investigación y la innovación vinculadas al mar.

DiploInnova Canarias se enmarca en el programa de diplomacia científica promovido por el Gobierno de Canarias para incrementar la presencia internacional de la ciencia, la tecnología y la innovación del archipiélago. La iniciativa conecta misiones diplomáticas, organizaciones internacionales, instituciones científicas y agentes innovadores con el propósito de facilitar la cooperación y el acceso a nuevas oportunidades.