Ibiza certifica con un congreso su vocación de mirar más allá del turismo y diversificar su economía con innovación

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Ibiza celebró la primera edición del Ibiza Innovation Summit para abordar la diversificación económica más allá del turismo a través de la tecnología. El encuentro fue organizado por el Gobierno balear, CentreBit Ibiza, el Consell de Ibiza y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera. Durante la jornada se trataron aspectos clave como el impacto de la inteligencia artificial, el big data y la sostenibilidad en entornos insulares. Empresas locales presentaron sus proyectos tecnológicos y se defendió la colaboración público-privada para aumentar la productividad y reducir la huella ecológica. Preguntas ¿Por qué ha organizado el Govern y el Consell el Ibiza Innovation Summit para diversificar la economía de Ibiza? Lo han organizado para promover la innovación como motor alternativo al turismo y favorecer la creación de nuevos sectores productivos en la isla. El evento busca impulsar productividad, nuevos productos y la incorporación de tecnología en empresas locales. ¿Qué papel asigna Antoni Costa a la innovación en la transformación económica de Ibiza? Antoni Costa afirma que la innovación es clave para mejorar la productividad empresarial, generar nuevos productos y permitir a las empresas competir en mercados exigentes. También defiende la colaboración entre administración, empresa y centros de conocimiento. ¿Qué temas concretos se trataron en el Ibiza Innovation Summit y cómo afectan a las empresas de la isla? Se trataron inteligencia artificial, big data, sostenibilidad innovadora y parques tecnológicos; esos temas ofrecen herramientas para simplificar procesos, reducir huella ambiental y crear nuevos productos y servicios empresariales. ¿Quiénes organizaron y participaron en el congreso y qué representan para el ecosistema local? Lo organizaron el Govern de las Islas Baleares (vía CentreBit Ibiza), el Consell de Ibiza y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera; participaron responsables como el director general de Innovación, empresas locales y agentes del sector, que representan la cooperación público-privada-universidad necesaria para proyectos. ¿Qué desafíos específicos de los territorios insulares mencionó el congreso y qué medidas se propusieron? Señalaron retos de movilidad, gestión ambiental y dependencia turística; propusieron fomentar parques tecnológicos, colaboración interinstitucional y aplicar IA y análisis de datos para optimizar recursos y reducir impacto ambiental.

Desde el golpe de la pandemia, allá por el año 2020, muchos destinos turísticos entendieron dos cosas. La primera, que el turismo había cambiado tal y como se conocía; las aglomeraciones, el control de playas a nivel medioambiental o la movilidad inteligente tenían que llegar para quedarse y, en este sentido, la tecnología iba a jugar un papel fundamental.

Lo segundo que entendieron es que todo el potencial económico de una región no puede confiarse a un sector como el turismo. En aquel momento, con hoteles y bares vacíos, empezó a germinar una semilla que ya se había sembrado desde hacía tiempo: era necesario diversificar la economía hacia otros sectores. Y ahí, de nuevo, la innovación iba a resultar imprescindible.

Así ha sido como la tecnología ha ido imponiéndose en lugares tradicionalmente turísticos, ya no solo para mejorar este sector, sino para empezar a impulsar otros. Ibiza sería uno de esos ejemplos.

Una de las islas más famosas del mundo ha culminado ese trayecto estratégico con un congreso dedicado a la innovación, lo cual demuestra que ha entendido la lección.

El Ibiza Innovation Summit celebró la pasada semana su primera edición con una jornada dedicada a la innovación empresarial, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la colaboración entre los distintos agentes del ecosistema tecnológico.

El encuentro fue organizado por el Gobierno de las Islas Baleares a través del CentreBit Ibiza, el Consell de Ibiza –entidad asimilable a una Diputación Provincial- y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera.

El programa incluyó mesas sectoriales, presentaciones de proyectos tecnológicos desarrollados por empresas de Ibiza y espacios de debate sobre los retos y las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y territorial.

Durante la inauguración institucional, el vicepresidente del gobierno insular y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, destacó el papel de la innovación en los procesos de transformación económica y en la capacidad de las empresas para mejorar su productividad, desarrollar nuevos productos y servicios e incorporar tecnología a sus procesos de trabajo.

"La innovación tiene un papel cada vez más relevante en la capacidad de las empresas para mejorar su productividad, generar nuevos productos y servicios, incorporar tecnología y competir en mercados cada vez más exigentes", señaló.

Costa también incidió en la importancia de la colaboración entre el sector público, el privado y los centros de conocimiento para impulsar proyectos innovadores. En este sentido, afirmó que "la colaboración entre el sector público, el sector privado, la universidad y los centros de conocimiento resulta fundamental para afrontar esta transformación".

La jornada comenzó con una mesa sectorial dedicada al ecosistema de agentes de innovación y a los parques tecnológicos territoriales, en la que participó el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González.

Posteriormente, varias empresas de Ibiza presentaron sus proyectos tecnológicos y se celebró un panel sobre sostenibilidad innovadora, centrado en cómo reducir la huella ecológica en los territorios insulares.

La programación de la tarde abordó el impacto de la inteligencia artificial en los procesos empresariales, el uso del big data y la simplificación de tareas, además de incluir espacios de intercambio profesional y networking.

En su intervención, el vicepresidente hizo referencia a los retos específicos de los territorios insulares y a la necesidad de avanzar hacia una economía más productiva y diversificada. "El reto es continuar generando espacios de colaboración entre todos ellos y facilitar que las ideas, el conocimiento y la tecnología puedan convertirse en proyectos empresariales y en nuevas oportunidades", indicó.

El encuentro puso el foco en las posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial, el análisis de datos y la digitalización para mejorar los procesos de trabajo y afrontar nuevos retos económicos y ambientales.