Menorca ya tiene lista su nueva 'casa de la innovación': un FabLab más grande para desarrollar ideas disruptivas

Las claves

Las claves Generado con IA El FabLab del CentreBit Menorca ha duplicado su espacio e incorporado equipamiento tecnológico avanzado, consolidándose como referencia para innovación y desarrollo en la isla. La ampliación del FabLab forma parte del Plan de Impulso del CentreBit Menorca, con una inversión global de 5,8 millones de euros para potenciar la innovación y el talento local. Las nuevas instalaciones ofrecen tecnologías de fabricación digital como impresión 3D industrial, escaneo tridimensional y corte láser, facilitando el desarrollo de prototipos y productos innovadores. El gobierno balear impulsa también el proyecto NORAI, con 5,45 millones de euros, para incorporar inteligencia artificial en toda la administración autonómica y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

El vicepresidente del gobierno balear y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado recientemente las nuevas instalaciones del FabLab del CentreBit Menorca, una vez finalizada su ampliación.

Esta actuación supone un "importante salto cualitativo en la capacidad de esta infraestructura pública para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y la diversificación económica de la isla".

Durante la visita, Costa pudo comprobar el resultado de una actuación que ha permitido duplicar el espacio del laboratorio de fabricación digital y completar la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico de última generación, consolidando FabLab como un espacio de referencia para que empresas, emprendedores, estudiantes y centros educativos desarrollen proyectos innovadores.

La ampliación del FabLab forma parte del Plan de Impulso del CentreBit Menorca, presentado por el ejecutivo autonómico en abril de 2025 y que prevé una inversión global de 5,8 millones de euros para convertir el CentreBit en un auténtico polo de innovación, talento y desarrollo empresarial al servicio de Menorca.

El gobierno balear adjudicó el pasado febrero el contrato para el suministro, instalación, formación y mantenimiento de maquinaria tecnológica y consumibles para los laboratorios de fabricación digital de Mallorca y Menorca, con una inversión total de 957.249,51 euros que se dirigía tanto al ParcBit de Palma como al CentreBit Menorca. En concreto, la inversión en Menorca asciende a 353.687 euros.

"Transformar nuestro modelo económico también significa poner a disposición de las empresas y del talento de las Islas Baleares las infraestructuras que necesitan para innovar", destacó Antoni Costa. "Con esta ampliación, el FabLab del CentreBit Menorca da un paso adelante y ofrece unas capacidades tecnológicas que permitirán desarrollar nuevos productos, acelerar proyectos empresariales y generar más oportunidades sin tener que salir de la isla", dijo.

Las nuevas instalaciones incorporan tecnologías avanzadas de fabricación digital que amplían de forma notable los servicios que ofrece el laboratorio. Entre el nuevo equipamiento destaca la incorporación de sistemas de impresión 3D industrial, fabricación aditiva en distintos materiales, impresión de gran formato, escaneo tridimensional de alta precisión, mecanizado de precisión y sistemas de grabado y corte láser, que permitirán abordar procesos de prototipado, validación y desarrollo de productos con un alto nivel tecnológico.

Este refuerzo de las capacidades del FabLab facilitará que empresas, emprendedores, investigadores, estudiantes y centros educativos dispongan de un espacio público equipado con tecnología líder para experimentar, desarrollar prototipos, validar ideas e impulsar nuevos proyectos innovadores, contribuyendo así a fortalecer el ecosistema de I+D+i de Menorca.

La actuación se enmarca en la estrategia del gobierno balear para favorecer la transformación del modelo económico de las Illes Balears mediante la innovación, la digitalización y el desarrollo de sectores de alto valor añadido, reforzando el papel del CentreBit Menorca como infraestructura estratégica para el desarrollo tecnológico de la isla.

Durante la jornada, el vicepresidente también visitó a los alumnos participantes en una nueva edición del Tech Camp Menorca, una iniciativa impulsada para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de la isla mediante actividades prácticas relacionadas con la fabricación digital, la impresión 3D, el diseño, la robótica y la inteligencia artificial.

El programa permite a los participantes familiarizarse con tecnologías emergentes y desarrollar competencias digitales en un entorno práctico y colaborativo, aprovechando precisamente las posibilidades que ofrecen los espacios y equipamientos del FabLab.

Proyecto de IA para la administración

"Las infraestructuras son imprescindibles, pero también lo es el talento. Con iniciativas como el Tech Camp sembramos hoy las competencias que necesitará la Menorca de mañana. Queremos que los jóvenes conozcan estas tecnologías, las hagan suyas y puedan convertirlas en oportunidades de futuro", concluyó Antoni Costa.

Por otra parte, el gobierno de las Islas Baleares ha licitado un proyecto estratégico dotado con 5,45 millones de euros para incorporar la inteligencia artificial de forma transversal a toda la administración autonómica y avanzar así hacia un modelo de gestión pública más eficiente e innovador.

La iniciativa, denominada NORAI, permitirá desplegar una red corporativa de inteligencia artificial que dará servicio a todas las consejerías y organismos de la comunidad autónoma.

Se trata de una infraestructura tecnológica diseñada para facilitar la incorporación progresiva de asistentes inteligentes capaces de colaborar con los empleados públicos en tareas como la gestión de expedientes, el análisis de información, la elaboración de documentación o la atención a ciudadanos y empresas.

El objetivo es que la tecnología contribuya a simplificar el trabajo administrativo, reducir tiempos de tramitación y mejorar la calidad de los servicios públicos, permitiendo que los profesionales de la Administración puedan dedicar más tiempo a las tareas de mayor valor añadido y a la atención directa de los ciudadanos.

Este proyecto se integra en la estrategia de transformación digital que el gobierno balear impulsa desde el inicio de la legislatura para construir una administración inteligente.

En este modelo, tecnologías como la automatización inteligente de procesos, la minería de procesos, la analítica avanzada y la inteligencia artificial trabajan de manera coordinada para hacer más eficiente la gestión pública y ofrecer una respuesta más rápida, cercana y personalizada a las necesidades de los ciudadanos.

Con un plazo de ejecución de 24 meses, la nueva infraestructura permitirá desarrollar nuevos casos de uso de inteligencia artificial en toda la Administración autonómica, reforzando la capacidad para afrontar los retos presentes y futuros y consolidando unos servicios públicos más modernos, accesibles y eficaces.