Asturias busca empresa tractora del sector 'agrotech' como parte de la dinamización de una antigua explotación minera

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Asturias busca una empresa tractora 'agrotech' para instalarse en el antiguo pozo minero de Carrio y convertirlo en un centro de innovación agroalimentaria. La Agencia Sekuens mantendrá abierta la convocatoria hasta el 18 de diciembre para pymes, microempresas y autónomos con proyectos innovadores. La propuesta seleccionada dispondrá de más de 1.000 metros cuadrados repartidos en dos naves para validar y escalar tecnologías como bioprocesos o nanotecnología. El consejero de Ciencia concluye con balance positivo su misión en China para captar inversiones tecnológicas e industriales de empresas en expansión europea. Preguntas ¿Qué busca exactamente la convocatoria de Sekuens para instalarse en el pozo de Carrio? La convocatoria pide proyectos empresariales innovadores del sector agroalimentario con capacidad de industrializar, escalar o validar soluciones tecnológicas y generar efecto tractor sobre pymes. El adjudicatario podrá usar dos naves (283 y 746 m²) y más de mil metros cuadrados para desarrollo, demostración y escalado preindustrial. ¿Qué tipo de proyectos agroalimentarios encajan con los requisitos del pozo de Carrio? Se buscan proyectos como bioprocesos preindustriales (fermentación de precisión), probióticos, ingredientes funcionales, biorreactores y tecnologías de nano/microencapsulación que avancen hacia el escalado y la transferencia al mercado. Estos ámbitos figuran expresamente en la convocatoria. ¿Qué consecuencias tiene para la cuenca del Nalón que se elija una empresa tractora en Carrio? Ya ocurrido: la decisión abrirá un centro de innovación con capacidad industrial que activará inversiones y servicios tecnológicos en la zona. Potencial futuro: podría atraer pymes locales a invertir en capacidades especializadas y crear empleo cualificado vinculado al agrotech. ¿Por qué Asturias está reutilizando pozos mineros como el de Carrio para polos tecnológicos? Asturias persigue diversificar su economía y reforzar la cohesión territorial reutilizando infraestructuras mineras como polos especializados (agroalimentación, economía del dato, desarrollo industrial) para captar talento e inversión tecnológica. Este modelo ya ha producido iniciativas como un invernadero subterráneo en Carrio.

Asturias lleva años intentando dinamizar su ecosistema de emprendimiento tecnológico con la reutilización de antiguas explotaciones mineras. La idea es conformar una red de polos tecnológicos que refuerce la cohesión territorial y diversifique la economía asturiana a través de la innovación.

Este modelo conecta diferentes espacios especializados en ámbitos como la agroalimentación, en el caso del antiguo pozo de Carrio; la economía del dato, del pozo San Jorge; o el desarrollo industrial, en Valliniello (Avilés), con el objetivo de generar sinergias.

Cabe recordar que el pozo de Carrio, el dedicado a la agroalimentación, es el que ha dado los primeros resultados dentro de esta estrategia. Y es que se ha puesto en marcha un proyecto singular e innovador que convierte una antigua bocamina del pozo en el "primer invernadero subterráneo del país".

Pero recientemente se ha conocido que en este pozo hay también planes de futuro. Y es que el Gobierno de Asturias ha dado un paso decisivo para avanzar en la transformación de este antiguo pozo para convertirlo en un centro de innovación tecnológica especializado en el sector agroalimentario.

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación (Sekuens) ha abierto la convocatoria para seleccionar un proyecto empresarial innovador y con capacidad tractora que se instalará en las antiguas dependencias mineras y contribuirá a impulsar una nueva actividad económica vinculada al conocimiento y la tecnología en la cuenca del Nalón.

La iniciativa, enmarcada en el programa de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para dar un nuevo uso a los pozos mineros, busca atraer una actividad empresarial con capacidad para desarrollar, industrializar, escalar o validar en el mercado productos, procesos y soluciones tecnológicas innovadoras vinculadas al sector agroalimentario.

La propuesta seleccionada podrá utilizar conjuntamente las dos naves que integran el Taller de Maquinaria, con una superficie aproximada de 283 y 746 metros cuadrados, respectivamente. En total, el espacio dispone de más de mil metros cuadrados y está concebido como una infraestructura para el desarrollo tecnológico e industrial, la demostración y la validación de soluciones innovadoras, especialmente aquellas que necesitan avanzar hacia fases de escalado preindustrial y transferencia al mercado.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 18 de diciembre. Podrán participar pequeñas y medianas empresas, microempresas y profesionales autónomos que presenten iniciativas con un elevado componente de innovación tecnológica o industrial y capacidad para impulsar nuevas inversiones y actividades económicas.

El futuro polo de Carrio aspira a convertirse en un espacio de referencia para el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas dirigidas a la industria agroalimentaria, un sector estratégico para la economía asturiana y con un importante potencial de transformación a través de la innovación.

La convocatoria incluye proyectos relacionados con el diseño y desarrollo de bioprocesos preindustriales como la fermentación de precisión, los probióticos, los ingredientes específicos y funcionales, la reformulación de productos, los ingredientes naturales y bioactivos, los biorreactores o las tecnologías de nanoencapsulación y microencapsulación, entre otros ámbitos.

Uno de los requisitos fundamentales es que el proyecto genere un efecto tractor sobre el tejido empresarial, por lo que deberá contribuir a que pequeñas y medianas empresas puedan realizar inversiones en capacidades vinculadas a la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento.

Prospección en China

Por otra parte, el Gobierno de Asturias ha culminado con un balance muy positivo la misión institucional y empresarial desarrollada esta semana en China. La delegación regional, encabezada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha mantenido una intensa agenda de reuniones con compañías tecnológicas que buscan expandirse en Europa y que han mostrado interés por conocer las oportunidades que ofrece la comunidad. El viaje ha servido para reforzar la proyección del Principado como polo tecnológico e industrial.

Antes de emprender el regreso desde Shanghái, Sánchez ha destacado el potencial de la comunidad para atraer proyectos vinculados con la innovación y la industria avanzada. Según ha explicado, España ocupa una posición favorable en los planes de expansión de numerosas compañías asiáticas y el Principado dispone de ventajas competitivas diferenciales para captar inversiones.

El titular de Ciencia ha subrayado la apuesta de Asturias por la innovación, la investigación y la captación de talento, así como su posición estratégica para el desarrollo de iniciativas industriales. Entre los principales atractivos de la comunidad ha señalado las conexiones marítimas y ferroviarias, la disponibilidad de suelo industrial próximo a los puertos y los enlaces logísticos con Europa, el norte de África y, previsiblemente en el futuro, con México.

"Las empresas chinas son las primeras sorprendidas al descubrir todo lo que tiene que ofrecer el Principado", ha asegurado Sánchez. Tras esta misión, el ejecutivo autonómico realizará un seguimiento de los contactos establecidos con el objetivo de avanzar en la captación de inversiones que aporten tecnología, empleo cualificado y talento a Asturias.