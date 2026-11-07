La bioincubadora pública de Asturias arranca con la convocatoria para empresas que le den contenido

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Gobierno de Asturias, a través de la agencia Sekuens, ha abierto la convocatoria para instalar proyectos en la nueva Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida (IncivAsturias). Ubicada en el Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo, la infraestructura cuenta con laboratorios equipados, salas blancas, espacios comunes de cultivo y zona de coworking. La selección se realizará por concurrencia competitiva entre proyectos de terapias avanzadas, medicamentos personalizados y microbiología, con un plazo de solicitud abierto hasta el 30 de noviembre. El proyecto, cofinanciado por fondos FEDER y la Fundación Incyde, busca convertir a Oviedo en un polo de atracción de talento científico y motor de innovación biosanitaria. Preguntas ¿Qué es la Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida (IncivAsturias) que se crea en Oviedo? IncivAsturias es una bioincubadora pública ubicada en el Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo que ofrece laboratorios privados, salas comunes de cultivo y escalado, y un espacio de coworking para proyectos de biotecnología. Está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de Incyde. ¿Qué instalaciones y servicios ofrece IncivAsturias a las empresas que se instalen? Ofrece dos laboratorios privativos (uno de 150 m² con sala blanca de 50 m² y otro de 100 m² con sala blanca modular), salas comunes para cultivos celulares y escalado, almacenes, coworking y un programa de talleres, mentorías y eventos de financiación y networking. ¿Quiénes pueden optar a los laboratorios y qué criterios se valoran en la selección? Pueden optar proyectos biosanitarios relacionados con medicamentos personalizados, cultivos celulares, ensayos clínicos, terapias avanzadas, microbiología e ingeniería de tejidos; la selección se hará por concurrencia competitiva valorando calidad del proyecto, patentes, colaboraciones universitarias, proyectos europeos, proyección internacional y experiencia del equipo. ¿Qué duración tienen las plazas en IncivAsturias y cuál es el plazo para solicitar los laboratorios? El uso de los espacios se concede por un mínimo de tres años y puede prorrogarse anualmente hasta diez años; el plazo de presentación de solicitudes para los laboratorios está abierto hasta el 30 de noviembre.

La pasada primavera germinó en Asturias una idea que prometía ser referencial. Pero, como suele decirse, del dicho al hecho… El caso es que no ha sido hasta hace unos días cuando esta idea ha empezado a tomar forma.

Estamos hablando de una bioincubadora para proyectos de biotecnología que se ubicará en el Vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo. Se anunció en mayo y ahora el Gobierno de Asturias, a través de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana Sekuens, ha puesto en marcha la convocatoria para seleccionar los proyectos empresariales que podrán instalarse y desarrollar su actividad en este servicio, que llevará por nombre Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida (IncivAsturias).

Esta infraestructura, ubicada en el Vivero Ciencias de la Salud, en Oviedo, tiene el objetivo de convertirse en un polo de atracción de talento científico y empresarial y en motor de innovación para el sector biosanitario. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del programa de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde).

A través de esta convocatoria, IncivAsturias pone a disposición de los interesados dos laboratorios de uso privativo. El primero cuenta con una superficie de 150 metros cuadrados y está equipado con una sala blanca de 50 metros cuadrados y un almacén de 40 metros cuadrados. El segundo, de unos cien metros cuadrados, dispone de una sala blanca modular de 25 metros cuadrados y un almacén de 40.

Asimismo, la incubadora incorpora instalaciones técnicas de uso común, entre las que se encuentran una sala de cultivos celulares y otra de escalado a producción, ambas equipadas para facilitar el desarrollo de actividades especializadas.

La infraestructura se completa con un espacio de coworking y un programa de dinamización e innovación que incluye talleres formativos, eventos de financiación, networking y tecnología, mentorías especializadas y acompañamiento individualizado.

Las solicitudes para acceder a los laboratorios privados se evaluarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. La valoración tendrá en cuenta la calidad del proyecto, atendiendo a criterios como la necesidad de contar con instalaciones específicas, las patentes obtenidas, las colaboraciones con universidades, la participación en proyectos europeos, la proyección internacional y las ayudas competitivas recibidas.

Además, se valorarán las características del equipo promotor, por ejemplo, su experiencia científica y empresarial, el carácter multidisciplinar, la dedicación integral al sector biosanitario y biotecnológico, y la condición de empresa de reciente creación.

Podrán optar a estos espacios proyectos relacionados con el diseño y la fabricación de medicamentos personalizados, los cultivos celulares, la producción de lotes para ensayos clínicos, el desarrollo de principios activos, las terapias avanzadas, los ensayos de microbiología y la ingeniería de tejidos.

El plazo de presentación de solicitudes para los laboratorios estará abierto hasta el 30 de noviembre. La duración del uso de estos espacios será, como mínimo de tres años, aunque podrán prorrogarse, a solicitud de la entidad, por períodos anuales, hasta alcanzar los diez años.

Este tipo de incubadoras, cabe recordar, se crean como unos instrumentos tractores alineados con los objetivos de la Estrategia UE 2020 y Horizonte 2020. Cada una de ellas permite promover la cooperación interregional, así como la colaboración entre los agentes del sector público y empresarial, no solo a nivel nacional, sino internacional.

Y a ese nivel quiere llegar el Ayuntamiento de Oviedo. Su alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se reunió en su día con empresarios e inversores y ya entonces aseguró que "se trata de un equipamiento que supondrá un paso decisivo para convertir definitivamente Oviedo en uno de los grandes polos de innovación biosanitaria del norte de España, que representa sin duda una apuesta estratégica por el talento, por la ciencia aplicada y por la capacidad de transformar investigación en actividad económica, empleo cualificado y empresas con futuro".

En este sentido, Canteli destacó que este proyecto nace de una alianza ejemplar entre administraciones públicas, entidades empresariales y agentes de innovación, una colaboración institucional que, en estos últimos meses, "se ha convertido en una de las grandes fortalezas para nuestro municipio".

La ciudad aporta a este proyecto "algo esencial", un ecosistema idóneo para crecer. "Tenemos una ubicación estratégica, un entorno universitario y sanitario de primer nivel y una concentración de conocimiento científico excepcional. Pero, además, Oviedo ofrece estabilidad, calidad urbana, capacidad de atracción del talento y una clara vocación de acompañar a quienes quieren aprender, invertir y generar actividad económica en nuestro municipio", explica el alcalde.

Esta bioincubadora, ha asegurado el primer edil, "es un espacio pensado para las ideas innovadoras que pueden convertirse en soluciones y en empresas competitivas". En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento quiere que los jóvenes investigadores encuentren "oportunidades reales sin tener que irse fuera para desarrollar todo su talento".