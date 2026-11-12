Así es el Talent Lab tecnológico de Aragón: "Del reto a la oportunidad"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) acoge la presentación de 'Talent Lab', una iniciativa bajo el lema 'Del reto a la oportunidad' para acompañar a los equipos ganadores del Hackathon The Wave en su desarrollo profesional. El proyecto cuenta con el impulso y colaboración de Microsoft, el ITA, Tecnara, la Universidad de Zaragoza, IAON y el Ayuntamiento de Zaragoza para fomentar el talento tecnológico local. Talent Lab está dirigido a los ocho equipos ganadores del hackathon e incluye seis sesiones prácticas de acompañamiento, mentoría sobre viabilidad de proyectos, aplicación de IA, marca personal y comunicación. El programa culminará con un encuentro con profesionales y directivos de Microsoft y el evento 'Talent Lab Showcase', donde los jóvenes presentarán la evolución de sus proyectos ante empresas e instituciones. Preguntas ¿Qué es Talent Lab y para quién está dirigido? Talent Lab es un programa de acompañamiento para los ocho equipos ganadores del Hackathon The Wave, diseñado para convertir la experiencia del hackathon en oportunidades profesionales en Aragón. Incluye seis sesiones prácticas y mentoría en propuesta de valor, IA, marca personal y comunicación. ¿Por qué Microsoft y el Instituto Tecnológico de Aragón impulsan Talent Lab? Microsoft e ITA impulsan Talent Lab para que el impulso del hackathon no se quede en un evento de 48 horas, sino que continúe con aprendizaje, conexiones profesionales y apoyo para desarrollar proyectos y talento local. Ana Liesa (Relaciones Comunitarias de Microsoft España) explicó este objetivo en la presentación. Qué recorrido formativo ofrece Talent Lab a los equipos ganadores El itinerario contempla seis sesiones prácticas sobre definición de propuesta de valor, impacto y viabilidad, aplicación de tecnología e inteligencia artificial, marca personal y empleabilidad, y comunicación y pitch; además de encuentros con profesionales y un showcase final ante empresas e instituciones. Qué impacto ya ha tenido el Hackathon The Wave en Aragón El Hackathon The Wave reunió a más de cuatrocientos participantes y puso en contacto a jóvenes con retos empresariales reales, lo que permitió generar ideas y demostrar la capacidad del ecosistema para conectar talento joven con empresas tecnológicas.

El Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) ha acogido la jornada de presentación de Talent Lab, una iniciativa que nace para dar continuidad al talento surgido del Hackathon The Wave y acompañar a sus equipos ganadores en el desarrollo de sus capacidades, ideas y oportunidades profesionales.

Bajo el lema 'Del reto a la oportunidad', el encuentro reúne a jóvenes participantes, empresas y entidades del ecosistema tecnológico aragonés. Talent Lab cuenta con el impulso y la colaboración de Microsoft, el Instituto Tecnológico de Aragón, Tecnara, la Universidad de Zaragoza, IAON y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El Hackathon The Wave, con más de 400 participantes, demostró el potencial de conectar a jóvenes con retos empresariales reales para generar ideas, fomentar la colaboración y desarrollar soluciones innovadoras. Talent Lab da un paso más: convertir esa experiencia en un punto de partida, facilitando el contacto con profesionales, empresas y nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

La responsable de Relaciones Comunitarias de Microsoft España, Ana Liesa, ha señalado que "para nosotros, en Microsoft, la tecnología cobra sentido cuando ayuda a las personas a desarrollar sus capacidades y abrir nuevas oportunidades. Queremos que las inversiones sociales en el territorio tengan continuidad, y Talent Lab es un buen ejemplo".

Liesa ha añadido que "con este proyecto queremos que el impulso del hackathon no termine en el evento de 48 horas, sino que continúe con aprendizaje, conexiones y acompañamiento. Es una forma de contribuir al futuro de Aragón, poniendo la tecnología al servicio del talento local".

La jornada, conducida por el mago y dinamizador de eventos Juan Capilla, ha contado con un programa dinámico que ha comenzado con la mesa 'Del reto a la experiencia: vivir un hackathon' que ha dado paso a participantes de los hackathones para compartir lo aprendido al enfrentarse a retos reales en equipo.

La mesa 'De la colaboración a la acción', moderada por Ana Liesa, ha reunido a representantes de la Universidad de Zaragoza, el ITA, Tecnara e IAON. Ha abordado el papel de la cooperación entre organizaciones para conectar el talento joven con el entorno tecnológico y empresarial. Después, Ana Liesa y Juan Capilla han conversado sobre la 'Influencia de la tecnología en el talento'.

Las empresas participantes en el hackathon, con representantes de Nexio, Endalia y DXC, compartieron su experiencia en la mesa 'El valor del talento para las empresas', moderada por Jaime González, director de Tecnara. La sesión ha abordado la importancia de acercar los retos empresariales a la creatividad y las capacidades de los jóvenes.

"Las empresas necesitan perfiles que unan tecnología, creatividad, comunicación, trabajo en equipo y visión de negocio. Esa combinación se aprende enfrentándose a retos reales, y es lo que ofrecen iniciativas como el Hackathon y Talent Lab. Queremos que nuestras empresas conecten con este talento y que los jóvenes encuentren aquí, en Aragón, su oportunidad", ha afirmado Jaime González.

Javier Fabra, vicerrector de Estrategia Digital e IA de la Universidad de Zaragoza, ha presentado el programa Talent Lab. Después, Fernando de Santos, coordinador de IAON en Ibercaja, ha conversado con participantes del programa sobre sus expectativas y las oportunidades que abre la iniciativa.

Talent Lab se enmarca en Hacking the Future y está dirigido a los ocho equipos ganadores del Hackathon The Wave en sus tres sedes. El itinerario incluye seis sesiones prácticas de acompañamiento y mentoría sobre definición de la propuesta de valor, e impacto y viabilidad de los proyectos; aplicación de tecnología e inteligencia artificial; marca personal y empleabilidad; y, por último, comunicación y pitch.

El recorrido continuará con un encuentro con profesionales de Microsoft y directivos aragoneses. Culminará con el Talent Lab Showcase, donde los equipos presentarán la evolución de sus proyectos ante empresas, instituciones y entidades del ecosistema tecnológico.

La directora general del ITA, Esther Borao, ha subrayado "buscamos que los jóvenes encuentren oportunidades en Aragón. Con Talent Lab queremos que cuenten con un itinerario que les ayude a hacer sus proyectos realidad, y que cuenten con referentes y contactos para convertir lo aprendido en una trayectoria profesional, y que puedan hacerlo desde aquí, desde Aragón".