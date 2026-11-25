Andalucía confirma un secreto a voces: tendrá un plan para desarrollar el sector de la tecnología militar

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Andalucía inicia los trabajos para elaborar su primer Plan de la Industria de la Defensa para impulsar la innovación, captar inversiones y desarrollar el tejido auxiliar. La región se posiciona como el segundo polo nacional en defensa, seguridad y aeroespacial, un sector que aporta 3.125 millones de euros y 38.000 empleos a la comunidad. El plan aprovechará grandes empresas tractoras como Airbus, Navantia o Indra, junto a infraestructuras clave como el Cetedex de Jaén, el CEUS de Huelva o la Base Logística de Córdoba. Preguntas ¿Por qué ha decidido la Junta de Andalucía elaborar un Plan de la Industria de la Defensa? El consejero Jorge Paradela argumenta que el cambio de paradigma internacional exige aumentar la producción industrial propia, la innovación y la soberanía tecnológica, y la región quiere aprovechar su tejido industrial y logístico para captar esa actividad. ¿Qué objetivos concretos busca el Plan de la Industria de la Defensa para Andalucía? El plan pretende impulsar proyectos tractores que generen actividad para la industria auxiliar, fomentar la innovación tecnológica y reforzar cadenas de suministro complementarias con las cadenas tecnológicas. ¿Qué peso económico y de empleo tiene ya el sector de defensa y aeroespacial en Andalucía? Según datos citados por la Junta, los sectores de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio tuvieron un impacto económico de 3.125 millones en 2025, sostienen más de 38.000 empleos y representan el 14% del PIB industrial regional. ¿Cómo puede afectar a empresas andaluzas la atracción de proyectos como la fábrica de Escribano o la planta de Pilatus? La llegada de grandes inversiones industriales genera carga de trabajo para proveedores locales, oportunidades de internacionalización y acceso a financiación pública regional, y puede fortalecer cadenas de suministro locales y la red de pymes tecnológicas.

Uno de los primeros eventos a los que tuvo que acudir el nuevo consejero de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital de Andalucía, José Antonio Nieto, sirvió para certificar que la Junta no quería perder el tren del sector de la defensa.

En Córdoba se constató que Andalucía quiere también posicionarse en un sector en el que otras autonomías ya han fijado su punto de mira.

Pero aquello solo fueron palabras. Es cierto que en la provincia de Córdoba ya hay cierto caldo de cultivo para el desarrollo de un sector como este, pero no lo es menos que otras provincias andaluzas también tienen mimbres para sostener un sector al alza.

Lo que hacía falta, pues, es una estrategia y esta no ha tardado en llegar. Bueno, realmente la estrategia aún no existe, pero sí que se ha anunciado ya que se va a crear.

Otro consejero, en este caso el de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, anunció en comisión parlamentaria que la región ha iniciado los trabajos para elaborar el primer Plan de la Industria de la Defensa, un instrumento pionero en la comunidad que se estructurará en torno al desarrollo industrial regional, la innovación tecnológica y la atracción de inversiones.

El consejero ha destacado el potencial de Andalucía para consolidarse como uno de los principales polos industriales de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio de España.

El futuro plan tendrá como principales objetivos el impulso de proyectos tractores en este campo de la defensa y la seguridad que a su vez repercutan en el sector auxiliar andaluz, el fomento de la innovación tecnológica y el refuerzo de las cadenas de suministro, teniendo en cuenta su complementariedad con las cadenas tecnológicas.

De igual modo, prestará especial atención a las ventajas competitivas que ofrecen la energía renovable y la minería metálica para consolidar el desarrollo de un ecosistema industrial sólido.

Paradela ha enmarcado esta iniciativa en el nuevo escenario internacional en el que la defensa ha adquirido un protagonismo creciente. "El cambio de paradigma establece como prioridades inaplazables la aceleración de la producción industrial propia en este campo, la apuesta por la innovación y la soberanía tecnológica y el incremento del gasto militar", ha subrayado.

En este contexto, ha considerado a la región "un actor clave" para la defensa española y europea, asegurando que sus magnitudes la consolidan como el segundo polo de actividad a nivel nacional en materia de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el último informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), estos sectores estratégicos tuvieron un impacto económico en Andalucía de 3.125 millones en 2025, con un crecimiento cercano al 3% en un año, con un peso del 17% en la facturación total de España. En concreto, las ventas vinculadas al segmento de la defensa y seguridad son las que experimentan mayor crecimiento, alcanzando los 2.214 millones.

Esta actividad en su conjunto representa el 14% del PIB industrial regional y sostiene más de 38.000 empleos, equivalentes a en torno al 1% del empleo total de la comunidad.

A juicio de Paradela, estas cifras reflejan el dinamismo del tejido empresarial andaluz y las capacidades que reúne la comunidad para competir en este ámbito. Entre ellas, ha aludido a su posición geográfica estratégica, su desarrollo logístico y de comunicación, a la experiencia en sistemas de misión, armamento no convencional y sistemas no tripulados, así como la presencia de grandes compañías tractoras como Airbus, Navantia, Indra o Santa Bárbara, junto a una amplia red de pymes y startups tecnológicas. En este campo, el consejero ha valorado los planes de Alemania de comprar 16 nuevos A400M, un encargo que repercutirá en mayor carga de trabajo para la planta de Airbus en Sevilla.

Capacidades empresariales

A estas capacidades empresariales se suma un ecosistema de conocimiento integrado por universidades, centros de investigación e infraestructuras tecnológicas y militares de referencia. En este caso, el consejero se ha detenido, entre otros, en las instalaciones del CEUS y el Centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA) en Huelva, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) de La Rinconada (Sevilla) o en los Centros CETEDEX y ATLAS en Jaén. De igual modo, ha apuntado a otras infraestructuras como la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, el Centro de Fabricación Avanzada (CFA) en Puerto Real (Cádiz) o la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla.

Asimismo, Paradela ha incidido en el papel estratégico de las tecnologías duales, capaces de encontrar aplicaciones tanto en el ámbito civil como en el militar. Semiconductores, hidrógeno verde, robótica, inteligencia artificial, espacio y recursos del subsuelo son algunas de las áreas con mayor potencial de desarrollo en Andalucía. "Ejercemos un claro liderazgo en hidrógeno renovable gracias a iniciativas como el Valle de Moeve y somos una potencia minera que alberga indicios de 22 de los 34 minerales críticos catalogados como fundamentales para esta transición", ha aclarado.

Durante su intervención, Jorge Paradela detalló las diferentes medidas que se vienen aplicando para promover los segmentos aeroespacial y de la defensa en la región. Entre ellos, figuran los Incentivos Complementarios a los Incentivos Económicos Regionales y los fondos del mecanismo europeo de Transición Justa, que contempla para estas industrias. En este último ámbito, se incluyen proyectos como el de la logística avanzada en Córdoba vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), el hub aeronáutico NET ZERO en Jerez o el de apoyo a la industria auxiliar naval de Cádiz. Otras actuaciones son el Fondo de Reindustrialización, el desarrollo de sistemas satelitales y drones 100% andaluces o el programa de Incentivos Integrados.

Igualmente, recordó que las empresas vinculadas a estos sectores tienen a su disposición un sistema híbrido de financiación a través de la Agencia Andalucía TRADE, que combina incentivos directos y fondos reembolsables. Este apoyo se completa con servicios de asesoramiento, acompañamiento a la internacionalización y captación de inversión extranjera.

Todo ello se complementa con los esfuerzos por seguir atrayendo a la comunidad inversiones estratégicas como la que representan la fábrica de artillería de Escribano en Córdoba, el nuevo centro de aviónica y computadores de misión de Indra en Málaga o la planta de grandes estructuras de Pilatus Aircraft en Alcalá de Guadaíra, entre otras.