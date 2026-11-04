El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de apertura del congreso.. DISRUPTORES

Un agente de IA para renovar el carné de familia numerosa eleva a 75 los casos de uso de esta tecnología en Andalucía

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Junta de Andalucía lanzará en noviembre un agente de IA para la renovación del carné de familia numerosa, alcanzando los 75 casos de uso de esta tecnología en la región. El gobierno andaluz trabaja en la transformación de los 25 trámites administrativos más habituales mediante asistentes de IA capaces de interactuar en lenguaje natural. El presidente Juanma Moreno anunció en el IV Congreso de IA de Granada el objetivo de formar a 500.000 personas a través del II Plan de Capacitación Digital. Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma con una Consejería específica de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Preguntas ¿Por qué la Junta de Andalucía ha creado un agente de IA para renovar el carné de familia numerosa? La Junta busca simplificar trámites frecuentes convirtiendo procesos en conversaciones naturales con agentes de IA, según anunció Juanma Moreno en el IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Esta medida forma parte de la estrategia de modernizar la administración pública y reducir carga burocrática para los ciudadanos. ¿Qué consecuencias tiene para las familias que la renovación del carné de familia numerosa se haga con un agente de IA? Ya ocurrido: las familias podrán completar la renovación mediante interacción automatizada, lo que agiliza el trámite. Podría ocurrir que aumente la rapidez y disminuyan errores administrativos si hay supervisión humana y control de calidad. ¿Qué es JuntaGPT y qué papel tiene en estos agentes de IA de la Junta? JuntaGPT es el primer asistente corporativo con IA generativa de una administración en España y sirve como plataforma base para desplegar agentes conversacionales que atiendan trámites y consultas de ciudadanos dentro de la Junta andaluza. ¿Cómo encaja el agente del carné de familia numerosa en la hoja de ruta digital y de formación de la Junta? El agente se suma a los 75 casos de uso de IA en desarrollo y acompaña al II Plan de Capacitación Digital, que incluye formación masiva en competencias digitales; la Junta pretende así integrar IA y capacitación para reducir brechas digitales.

Los agentes de IA han tomado la Junta de Andalucía. Parece una noticia luctuosa, pero lo cierto es que, a juicio de la administración autonómica, es todo lo contrario. Una mejora más en la búsqueda de soluciones que hagan más fáciles las cosas a los ciudadanos y empresas en su relación con la burocracia oficial.

En este sentido, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha aprovechado la reciente celebración, en Granada, del IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, la primera edición que se celebra bajo la tutela de la recientemente creada Consejería de IA, Desarrollo Digital y Administración Pública, para realizar algunos anuncios de calado.

En cuanto a la administración andaluza, remarcó que ya se trabaja para transformar los 25 trámites más habituales con agentes de IA capaces de resolver las necesidades de los ciudadanos en una conversación natural.

Además, anunció que en noviembre se pondrá en marcha el agente para la renovación del carné de familia numerosa, que se sumará a los 75 casos de uso de IA en desarrollo. Todas estas mejoras van en línea con la plataforma JuntaGPT, el primer asistente corporativo con IA generativa de una administración en España.

Por último, Moreno ha defendido una IA útil, segura, ética, responsable y con supervisión humana.

El caso es que el presidente regional advirtió en Granada de que "la revolución de la IA y la digitalización no puede dejar a nadie atrás".

En la inauguración del congreso subrayó que esta tecnología "no puede abrir una brecha entre jóvenes y mayores, ciudades y pueblos, grandes compañías y pequeñas empresas. Tiene que ser una oportunidad para todos", ha añadido.

En este sentido, recordó que Andalucía desarrolla el II Plan de Capacitación Digital, que prevé formar a 500.000 personas en IA. También señaló que se trabaja para que el 80% de la población adulta tenga competencias digitales básicas, que es la misión de los 770 Puntos Vuela repartidos por la comunidad.

Moreno explicó que la Junta implanta la IA escuchando las expectativas e inquietudes de la ciudadanía. Una de ellas es la preocupación por el empleo, lo que exige acompañar el cambio con formación y adaptación profesional.

El congreso ha alcanzado los 6.000 inscritos y celebró su primera edición bajo la tutela de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Según Moreno, la creación de esta consejería reconoce la importancia estratégica de la IA, que "no es una tecnología más, sino una impresionante palanca de transformación".

Moreno destacó, asimismo, que Granada es una ciudad que ha dado cultura, pensamiento y conocimiento al mundo y afirmó que "queremos que esta ciudad se consolide como la capital andaluza de la Inteligencia Artificial". Para ello, la ciudad cuenta desde el año pasado, con el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA). También citó el Gemelo Digital Alhambra, un proyecto pionero de IA aplicado a la conservación, la sostenibilidad, la seguridad y la experiencia del visitante.

Para pilotar toda esta hoja de ruta –que incluye estrategias y proyectos concretos- la Consejería de IA, Desarrollo Digital y Administración Pública, va a jugar un papel fundamental.

Ya en la celebración de su primer consejo de dirección, quedó claro que el nuevo departamento afronta esta etapa con el objetivo de situar la inteligencia artificial, el desarrollo digital y la modernización de la administración pública como elementos estratégicos y transversales de la acción de la Junta andaluza, incorporando además la perspectiva del reto demográfico a las políticas públicas.

El consejero, José Antonio Nieto, ha destacado que Andalucía afronta esta nueva etapa con "enorme ilusión" y con la convicción de que la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de situar la inteligencia artificial y el desarrollo digital en primera línea de la acción de gobierno responde a la necesidad de anticiparse a una transformación que va a afectar a todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, ha destacado Nieto, "Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que cuenta con una Consejería que integra específicamente estas competencias y las eleva a la consideración de política estratégica y transversal, con el propósito de que la transformación digital y la inteligencia artificial impregnen la actuación de todas las áreas del Gobierno andaluz".