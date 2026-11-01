¿Y si pudiera haber gemelos digitales de nuestro contexto vital? Cuatro regiones y un objetivo sanitario común

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Cantabria, Zaragoza, Salamanca, Málaga y Lisboa participan en el proyecto europeo SAM de la red Interreg Sudoe. La iniciativa desarrolla un gemelo digital inteligente para mostrar en tiempo real los determinantes sociales y recursos de salud de un paciente. Permitirá a los profesionales de Atención Primaria realizar una prescripción social personalizada enraizada en el territorio. El pilotaje arranca en Cantabria durante seis meses en la Zona Básica de Salud Pisueña-Cayón tras completar la fase de mapeo. Preguntas ¿Qué es el proyecto SAM y por qué Cantabria participa en él? SAM es una iniciativa europea de la red Interreg Sudoe para crear gemelos digitales que integren determinantes sociales de la salud y activos comunitarios. Cantabria participa como foco piloto para adaptar esa réplica virtual a Atención Primaria y probar prescripción social personalizada en su territorio. ¿Qué pretende el gemelo digital que se está implementando en la Zona Básica de Salud Pisueña-Cayón? El gemelo digital busca que los profesionales de Atención Primaria visualicen en tiempo real determinantes sociales y activos locales para prescribir intervenciones y recursos comunitarios alineados con el territorio. El piloto en Pisueña-Cayón servirá para validar esa prescripción social durante seis meses. ¿Quiénes son los responsables y participantes clave del piloto en Cantabria? La Consejería de Salud de Cantabria lidera el piloto con participación de las directoras generales de Salud Pública y Farmacia y de Humanización y Coordinación Sociosanitaria, junto a investigadores del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) como Olga de Cos, Daniel Coca, Valentín Castillo y Federico Talledo. ¿Qué diferencia hay entre la prescripción social que se prueba y la receta médica convencional? La prescripción social consiste en recomendar o derivar a actividades, recursos y activos comunitarios basados en determinantes sociales, mientras la receta médica convencional prescribe fármacos o tratamientos clínicos; la primera integra datos territoriales para intervenciones más contextualizadas. Qué alcance territorial y poblacional tiene el pilotaje transnacional del proyecto SAM? El pilotaje de SAM cubre ocho focos en siete regiones del espacio Sudoe, superando diecinueve mil kilómetros cuadrados y más de 1,5 millones de habitantes; además de Cantabria, hay focos en Zaragoza, Málaga, Salamanca y Lisboa.

La medicina personalizada gracias a la tecnología es un hecho a estas alturas irrefutable, pero eso no quiere decir que no haya margen para la innovación más sorprendente. De esta forma, en un mundo cada vez más dominado por los datos, el uso de estos por parte del sistema sanitario ya no sorprende, aunque todavía puede sorprender.

Y es que Cantabria, junto con las ciudades de Zaragoza, Salamanca y Málaga –además de la portuguesa Lisboa- forma parte de un proyecto de lo más disruptivo: un gemelo digital del contexto de una persona que permita tomar mejores decisiones en el ámbito sanitario.

Estamos hablando del proyecto europeo SAM (Social Assets Mapping) de la red Interreg Sudoe. Y precisamente el Gobierno de Cantabria ha sido el encargado de explicar los detalles de una iniciativa que ya ha empezado a implementar.

Se trata de diseñar un gemelo digital inteligente para que los profesionales sanitarios, en principio los correspondientes a Atención Primaria, puedan, "en tiempo real", visualizar los determinantes sociales y los activos de salud que rodean a una persona y, a partir de ahí, prescribir pautas "personalizadas, realistas y enraizadas en el territorio".

La Consejería de Salud ha acogido recientemente una reunión técnico-sanitaria para profundizar en la fase de preparación del pilotaje de esta iniciativa de prescripción social personalizada, que tendrá lugar en la Zona Básica de Salud (ZBS) Pisueña-Cayón durante seis meses.

En la misma, han participado las directoras generales de Salud Pública y Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel de Frutos y María Isabel Priede, respectivamente; la investigadora del grupo de Economía de la Salud del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) y coordinadora del proyecto, Olga de Cos; así como los investigadores del grupo de Economía de la Salud IDIVAL-UC implicados en el proyecto Daniel Coca, Valentín Castillo y Federico Talledo.

El proyecto SAM busca responder a un desafío clave: mejorar la atención sociosanitaria en zonas rurales y en contextos con limitaciones de recursos mediante el uso de herramientas digitales que permitan integrar datos sociales en la práctica clínica.

De hecho, la prescripción social, o lo que es lo mismo, derivar o recomendar actividades, recursos o activos para la salud comunitarios, ha ganado interés como vía para abordar la salud más allá de la medicina convencional.

En ese sentido, SAM desarrollará un GDI: una réplica virtual que integra datos sobre los determinantes sociales de la salud, facilitando la toma de decisiones e intervenciones más personalizadas e integradas.

En estos momentos, tal y como se evaluó en el encuentro, se está implementando el piloto de la prescripción social personalizada mediante GDI. Para ello, se han identificado ya los activos para la salud a través de trabajo de campo, entre los que se incluyen el patrimonio territorial, los servicios locales y los recursos comunitarios.

Todos ellos, contribuyen al bienestar físico, psicológico y social de la población, por lo que son elementos esenciales y activos dentro de las estrategias de salud comunitaria.

De hecho, el proyecto ahonda en cómo definir indicadores adecuados para esos determinantes sociales y cómo mapear los activos sociales disponibles (espacios, iniciativas, recursos comunitarios) que pueden emplearse en la práctica de la prescripción social.

SAM implica un amplio pilotaje transnacional con el propósito común de reducir la distancia entre las estrategias y la práctica real en focos que cuentan con diferentes características demográficas, territoriales y asistenciales.

En concreto, SAM se desarrolla en ocho focos de siete regiones del espacio Sudoe, que abarcan una superficie superior a 19.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 1,5 millones de habitantes. Los focos de pilotaje en Atención Primaria se localizan en Cantabria, Zaragoza, Málaga, Salamanca y Lisboa.