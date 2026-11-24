La IA no espera: Google compra energía a una startup geotérmica que perforará la Tierra para generar electricidad

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Google acuerda la compra de 50 megavatios de energía geotérmica a la startup Quaise Energy para alimentar tres de sus centros de datos en Oregón. El compromiso de compra a largo plazo está valorado en más de 500 millones de dólares y apoyará la primera planta geotérmica de la startup. Quaise Energy prevé iniciar el suministro en 2030 tras emplear una pionera tecnología de perforación por ondas milimétricas para vaporizar la roca. La operación responde al incesante aumento de la demanda energética de las grandes tecnológicas provocado por el crecimiento de la inteligencia artificial. Preguntas ¿Por qué Google ha firmado la compra de 50 megavatios a Quaise Energy para su planta geotérmica cerca del volcán Newberry? Google busca asegurar suministro energético a largo plazo para alimentar sus centros de datos en The Dalles ante el aumento de demanda por la inteligencia artificial. El acuerdo también financia la primera planta de Quaise y reduce dependencia de la red eléctrica regional. ¿Qué es la tecnología de perforación por ondas milimétricas que promete usar Quaise Energy? Es una técnica que usa un girotrón para emitir ondas milimétricas que vaporizarían la roca sin contacto mecánico, evitando desgaste de brocas y potencialmente permitiendo perforaciones más profundas y rápidas que las convencionales. ¿Qué consecuencias tiene el acuerdo para los centros de datos de Google en The Dalles ya firmadas y cuáles podrían venir? Lo ya ocurrido: Google asegura 50 megavatios para tres centros de datos de The Dalles con entrega prevista a partir de 2030. Lo que podría ocurrir: el acuerdo puede ampliarse y fomentar más inversiones en geotermia o en alternativas como la nuclear para cubrir la demanda creciente de IA. ¿Quién es Quaise Energy y cómo ha financiado su proyecto hasta ahora? Quaise es una startup que desarrolla geotermia profunda y ha captado hasta la fecha 280 millones de dólares, incluidos 180 millones en una ronda de Serie B; además cuenta con inversión estratégica y acceso a equipos de perforación de Nabors Industries. ¿Cómo afectará a los ciudadanos de las zonas con centros de datos el uso que hacen Google y otras tecnológicas de proyectos energéticos como el de Quaise? En el corto plazo, las empresas pueden aliviar la presión sobre la red local y justificar nuevas instalaciones; en el medio plazo, proyectos propios de generación pueden moderar aumentos de factura en regiones con alta concentración de centros de datos y cambiar la dinámica de demanda eléctrica.

El tendido eléctrico de Estados Unidos es el nuevo territorio de conquista de las tecnológicas que han apostado fuerte por la inteligencia artificial. El ritmo de crecimiento de los centros de datos es incesante y la demanda energética no hace más que aumentar.

Esto ha generado tensión entre el sector tecnológico y la sociedad estadounidense, que ha visto cómo la factura eléctrica ha aumentado, especialmente en las regiones donde se han construido centros de datos.

Google es una de las compañías que está explorando nuevas formas de generar energía ante el auge de la IA. La compañía ha firmado un acuerdo para comprar 50 megavatios de electricidad a Quaise Energy, una startup que aún no ha puesto en marcha ninguna central eléctrica, pero que está experimentando con la geotermia, es decir, la explotación del calor del interior de la Tierra.

La energía se generará cerca del volcán Newberry, en el estado de Oregón, y alimentará tres centros de datos de Google en The Dalles.

Las operaciones de perforación por parte de Quaise Energy comenzaron en julio de este año, pero la entrega a Google no se producirá, como pronto, hasta dentro de cuatro años, en 2030. En esta primera fase, la startup está empleando tecnología convencional para perforar la roca.

En la segunda fase, su objetivo es utilizar, por primera vez en el mundo, la perforación por ondas milimétricas. La idea de Quaise, una vez que alcance esta fase, no es triturar la roca con una broca, sino vaporizarla mediante ondas milimétricas emitidas por un girotrón, una herramienta conocida en la investigación de la fusión nuclear. Al realizar la perforación sin contacto, se evitaría el coste del reemplazo de los cabezales gastados o rotos.

En agosto, Quaise cerró una ronda de Serie B por 180 millones de dólares, con una inversión estratégica de 35 millones de dólares por parte de Nabors Industries, especialista en el sector energético, y ya suma 280 millones de dólares captados hasta la fecha. Además, Nabors le dará acceso a un equipo de perforación terrestre dedicado.

500 millones de dólares

El acuerdo entre Quaise y Google estaría valorado en más de 500 millones de dólares, según The Wall Street Journal. Se trata de un compromiso de compra a largo plazo, en un momento en que firmas como Google y Microsoft también están destinando grandes sumas a la energía nuclear para alimentar los centros de datos del futuro.

Este acuerdo no es un caso aislado, ya que la mayor parte de las inversiones se destina a la construcción de instalaciones y a la generación de energía. Alphabet mantiene una previsión de inversión de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares antes de que termine el año y anunció que en 2027 invertirá aún más.

La inyección de capital de Google en Quaise asegura a la startup los fondos necesarios para financiar su primera planta geotérmica. Por el momento, Google solo se ha comprometido a comprar 50 megavatios, pero el mensaje para el mercado es claro: en la carrera de la IA, las firmas tecnológicas ya no esperan a que la energía exista para comprarla.