Víctor Claver, Exjugador profesional e inversor vinculado al emprendimiento. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El exjugador profesional de baloncesto y 'business angel' comparte su visión sobre el apoyo a proyectos innovadores, salud digital y cultura de esfuerzo.

Víctor Claver (Inversor): "Invertir en startups me permite salir de la zona de confort del deporte y seguir aprendiendo cada día"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El exjugador de la NBA y de la selección española de baloncesto, Víctor Claver, compartió su experiencia como inversor y mentor en el Media Corner del VDS. Claver destaca que invertir en startups le ayuda a salir de la zona de confort del deporte y a continuar su aprendizaje diario. A la hora de invertir, prioriza la solidez del equipo fundador, su capacidad para encajar derrotas temporales y la ética de trabajo por encima de las modas. El deportista anima a otros atletas profesionales a unirse al ecosistema innovador aportando su experiencia en resiliencia y gestión de la presión. Preguntas ¿por qué Víctor Claver invierte en startups después de su carrera en la NBA y la selección española? Porque invertir le permite salir de la zona de confort del deporte y seguir aprendiendo; además quiere apoyar a emprendedores que luchan por materializar sus ideas. ¿qué criterios sigue Víctor Claver para elegir en qué startups poner dinero? Prioriza la solidez del equipo fundador, la capacidad de encajar derrotas temporales y la ética de trabajo por encima de modas pasajeras del mercado. ¿cómo cree Víctor Claver que su experiencia deportiva aporta valor al ecosistema emprendedor? Dice que los deportistas aportan resiliencia y gestión de la presión, habilidades útiles para acompañar a fundadores en fases difíciles del proyecto. ¿qué es DISRUPTORES Showcase Americas y qué papel tuvo Claver en ese evento? Es un formato audiovisual que conecta Madrid y Miami para mostrar tecnologías y vínculos entre España, EE. UU. y Latinoamérica; Claver intervino en el Showcase para compartir su experiencia como inversor y mentor. ¿qué recomendaciones dio Víctor Claver a otros deportistas que quieran invertir en startups? Les animó a acercarse al ecosistema innovador, mantener humildad y vocación de aprendizaje continuo, y enfocarse en apoyar equipos sólidos más que en seguir modas.

La transición del deporte profesional de élite al ecosistema de emprendimiento tecnológico exige humildad, disciplina y una decidida vocación de aprendizaje continuo. Víctor Claver, inversor, mentor y exjugador de la NBA y de la selección española de baloncesto, compartió su experiencia en el Media Corner del VDS.

"Invertir en startups me permite salir de la zona de confort del deporte y seguir aprendiendo cada día; los deportistas a menudo vivimos en una burbuja y para mí es un privilegio apoyar a emprendedores que pelean por hacer realidad sus ideas", reconoció Claver.

El valenciano explicó los criterios que guían sus inversiones, donde prioriza la solidez del equipo fundador, la capacidad de encajar derrotas temporales y la ética de trabajo por encima de modas pasajeras de mercado.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Víctor Claver animó a otros deportistas profesionales a acercarse al ecosistema innovador para aportar experiencia en resiliencia y gestión de la presión.