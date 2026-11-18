Rahul Sanan, Vicepresidente asociado de HCLTech en España y Portugal. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El vicepresidente asociado de HCLTech para España y Portugal aborda la transformación de infraestructuras y la hiperautomatización en las grandes corporaciones.

Rahul Sanan (HCLTech): "La clave para escalar la inteligencia artificial en la gran empresa radica en una arquitectura cloud híbrida sólida"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Rahul Sanan sostiene que escalar la inteligencia artificial en las grandes corporaciones requiere de una arquitectura cloud híbrida sólida que elimine los silos de datos. El directivo de HCLTech destaca que la ingeniería de software robusta y la ciberseguridad integral son prerrequisitos indispensables para rentabilizar la IA. HCLTech está ejecutando programas de modernización industrial en sectores clave como la banca, la automoción y las telecomunicaciones. La compañía valora el potencial de los centros de entrega técnica en Europa y América Latina para dar soporte continuado a clientes multinacionales. Preguntas ¿Por qué dice Rahul Sanan que una arquitectura cloud híbrida es la clave para escalar la IA en la gran empresa? Sanan sostiene que la nube híbrida permite mover cargas de trabajo con seguridad y gobernar datos sin silos, lo que facilita integrar modelos generativos en sistemas empresariales legados. Esto reduce fricciones entre entornos on‑premise y cloud y protege datos sensibles. ¿Qué papel atribuye HCLTech a la ingeniería de software y la ciberseguridad para rentabilizar la IA? Según Sanan, la ingeniería de software robusta y la ciberseguridad integral son prerrequisitos para convertir prototipos de IA en servicios productivos y cumplidores de regulación. Sin esas bases, los proyectos de IA no escalan ni generan retorno sostenible. ¿Qué programas de modernización industrial está ejecutando HCLTech y en qué sectores? HCLTech desarrolla programas de modernización en banca, automoción y telecomunicaciones para actualizar aplicaciones, integrar datos distribuidos y poner infraestructuras cloud híbridas que soporten IA a escala. Esos programas combinan migración, reingeniería y seguridad. Cómo ayudan los centros de entrega técnica en Europa y América Latina al soporte de clientes multinacionales, según Rahul Sanan? Los centros de entrega técnica ofrecen soporte continuo, proximidad horaria y equipos especializados que mantienen y operan soluciones de IA y cloud híbrido para clientes multinacionales. Esa estructura facilita despliegues locales y reducción de costes operativos. ¿Qué obstáculos tecnológicos concretos enumera Sanan que impiden escalar la IA en grandes corporaciones? Sanan identifica la rigidez de arquitecturas tradicionales y la dispersión de datos en silos como obstáculos que impiden orquestar cargas de trabajo, aplicar gobernanza y garantizar seguridad al desplegar IA generativa. Superarlos requiere modernización y nube híbrida.

La adopción de la inteligencia artificial generativa a escala en grandes corporaciones multinacionales tropieza con frecuencia con la rigidez de arquitecturas tecnológicas tradicionales y la dispersión de datos. Rahul Sanan, vicepresidente corporativo de HCLTech, abordó las claves de la ejecución tecnológica durante su intervención.

"La clave para escalar la inteligencia artificial en la gran empresa radica en una arquitectura cloud híbrida sólida que permita mover cargas de trabajo con seguridad y gobernar la información sin silos", defendió Sanan.

El directivo desgranó los programas de modernización industrial que HCLTech está ejecutando en sectores como banca, automoción y telecomunicaciones, remarcando que la ingeniería de software robusta y la ciberseguridad integral son el verdadero prerrequisito para rentabilizar la IA.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Rahul Sanan valoró el potencial de los centros de entrega técnica en Europa y América Latina para dar soporte continuado a clientes multinacionales.