Marta Nogueras, Directora general de Lanzadera. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

La directora general de Lanzadera desvela las claves del mayor polo de aceleración de España y su impulso a startups en fase de escalado internacional.

Marta Nogueras (Lanzadera): "Más de la mitad de los emprendedores que entran en Lanzadera ya están fundando su segunda o tercera compañía"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Marta Nogueras destaca que más del 50% de los emprendedores que ingresan en Lanzadera ya están creando su segunda o tercera empresa. El ecosistema emprendedor en España ha evolucionado desde el autoempleo hacia modelos validados con alta ambición de escalabilidad internacional. Lanzadera exige cuatro pilares fundamentales a sus proyectos: ambición de crecimiento, liderazgo, foco en el cliente y capacidad de ejecución. La Marina de Empresas en Valencia se consolida como un polo de atracción clave para fundadores internacionales que buscan operar en Europa. Preguntas ¿Por qué dice Marta Nogueras que más de la mitad de los emprendedores de Lanzadera ya fundan su segunda o tercera compañía? Nogueras señala que el perfil de los entrantes ha cambiado y aporta experiencia sectorial y conocimiento del camino emprendedor, lo que facilita que emprendan nuevos proyectos tras validar modelos anteriores. ¿Qué pide Lanzadera a los proyectos para ser seleccionados según Marta Nogueras? Lanzadera exige ambición de crecimiento, liderazgo en el equipo, foco en aportar valor real al cliente y capacidad constante de ejecución orientada a rentabilidad sostenible. ¿Qué consecuencias tiene para los emprendedores que Lanzadera priorice fundadores con experiencia previa? Ya ocurrido: facilita acelerar el crecimiento porque los equipos conocen obstáculos y escalan más rápido; podría ocurrir: limitar la entrada de primeros emprendedores sin historial, reduciendo diversidad de ideas. ¿Cómo encaja la sede Valencia Marina de Empresas en la estrategia internacional que describe Nogueras? Nogueras presenta Valencia Marina de Empresas como un polo que atrae fundadores internacionales que quieren operar en Europa, sirviendo de base para expansión y conexión con redes locales. ¿Quién es Marta Nogueras y qué rol tiene en Lanzadera? Marta Nogueras es la directora general de Lanzadera y lidera la aceleradora impulsada por Juan Roig, donde define criterios de selección y promueve la internacionalización desde Valencia.

El ecosistema emprendedor español ha dejado atrás su fase inicial de autoempleo para consolidar una generación de compañías con alta ambición de escalabilidad internacional y modelos validados. Marta Nogueras, directora general de Lanzadera, analizó la evolución de la aceleradora impulsada por Juan Roig durante el VDS.

"Más de la mitad de los emprendedores que entran en Lanzadera ya están fundando su segunda o tercera compañía; contamos con perfiles que conocen las dificultades del camino y aportan una experiencia de sector decisiva para escalar rápido", destacó Nogueras.

La directiva enumeró los cuatro pilares que exige Lanzadera a los proyectos seleccionados: ambición de crecimiento, liderazgo de equipo, foco en aportar valor real al cliente y capacidad de ejecución constante para alcanzar la rentabilidad sostenible.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Marta Nogueras puso en valor la posición de Valencia Marina de Empresas como polo de atracción para fundadores internacionales que quieren operar en Europa.