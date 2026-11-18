Lorenzo Pireddu, Director general de Qonto para el sur de Europa. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El director general de Qonto para el sur de Europa analiza la expansión de la solución financiera y la integración de facturación electrónica y contabilidad.

Lorenzo Pireddu (Qonto): "Aplicamos el modelo Kaizen: primero entendemos y optimizamos el proceso, y solo entonces añadimos la capa de IA"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Lorenzo Pireddu, Managing Director de Qonto en el Sur de Europa, defiende aplicar el modelo Kaizen antes de incorporar la inteligencia artificial a los procesos empresariales. El directivo advirtió en el Valencia Digital Summit que añadir IA sobre un flujo mal diseñado solo sirve para multiplicar los errores con mayor rapidez. Qonto se consolida en España como una solución de referencia para pymes y autónomos al unificar facturación, gastos y pagos en un solo panel. Pireddu destacó la pujanza del ecosistema innovador valenciano y la madurez de sus fundadores durante su participación en el DISRUPTORES Américas Showcase 2026. Preguntas ¿Por qué Lorenzo Pireddu dice que Qonto aplica el modelo Kaizen antes de usar IA? Porque Qonto prioriza identificar y optimizar procesos operativos antes de automatizarlos, y Pireddu advierte que aplicar algoritmos a flujos mal diseñados multiplica errores. Esta postura la defendió en el Valencia Digital Summit y en DISRUPTORES Américas Showcase 2026. ¿Qué consecuencias tiene para las pymes que Qonto optimice procesos antes de añadir IA? Ya ocurre que las pymes reciben soluciones más coherentes y menos propensas a fallos; en el futuro puede reducir costes operativos y errores contables si la IA se integra sobre procesos depurados. La estrategia busca mejorar conciliación de facturación, gastos y pagos en un único panel. ¿Quién es Lorenzo Pireddu y qué papel tiene en Qonto en España? Lorenzo Pireddu es el Managing Director para el Sur de Europa en Qonto; representa la compañía en eventos como Valencia Digital Summit y lidera la expansión y adaptación del producto para pymes y autónomos en España. ¿Cómo ha crecido Qonto en España en los últimos años y qué ofrece a pymes y autónomos? En los últimos cinco años Qonto se ha consolidado como una solución de gestión financiera y bancaria de referencia para pymes y autónomos, ofreciendo conciliación de facturación, gastos y pagos en un panel único y ágil, según la intervención de Pireddu.

En un momento en que la presión por automatizar empuja a muchas organizaciones a adoptar soluciones de moda sin medir su encaje real, la disciplina operativa marca la diferencia entre el éxito y el desperdicio de recursos. Lorenzo Pireddu, Managing Director para el Sur de Europa de Qonto, analizó este reto en el Valencia Digital Summit.

"Aplicamos el modelo Kaizen: primero entendemos y optimizamos el proceso, y solo entonces añadimos la capa de IA; introducir algoritmos sobre un flujo mal diseñado solo sirve para multiplicar los errores con mayor rapidez", advirtió Pireddu.

El directivo repasó el crecimiento de Qonto en España durante los últimos cinco años, consolidándose como la solución de gestión financiera y bancaria de referencia para pymes y autónomos que buscan conciliar facturación, gastos y pagos en un único panel ágil.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Lorenzo Pireddu celebró la pujanza del ecosistema innovador valenciano y la madurez de los fundadores locales para digitalizar la gestión empresarial.