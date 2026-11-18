Ekaterina Zaharieva Comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación de la Unión Europea David Morales. EL Español.

La comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación defiende el modelo comunitario de innovación abierta, ética y sostenibilidad.

Ekaterina Zaharieva (Comisión Europea): "Europa debe acelerar la transferencia de la ciencia al mercado para que nuestras startups escalen dentro de la Unión"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La comisaria Ekaterina Zaharieva insta a Europa a acelerar la transferencia de la ciencia al mercado para evitar que las startups escalen fuera de la Unión Europea. Zaharieva prioriza durante su mandato la simplificación administrativa del programa Horizonte Europa y la retención del talento científico. La Comisión Europea impulsará la creación de fondos comunitarios de coinversión para apoyar a las startups en su fase de crecimiento (scale-ups). La responsable europea defiende que la autonomía estratégica de la UE exige un firme apoyo a las tecnologías profundas (deep tech) y a la soberanía industrial. Preguntas ¿Por qué dice Ekaterina Zaharieva que "Europa debe acelerar la transferencia de la ciencia al mercado"? Zaharieva argumenta que, pese a liderar en investigación básica, Europa pierde talento y empresas porque el traslado de descubrimientos a productos es lento; acelerar esa transferencia permitiría que las startups escalen dentro de la UE en vez de emigrar por capital y mercado. ¿Qué medidas propone Zaharieva para que las startups europeas escalen dentro de la Unión? Propone simplificar la gestión de Horizonte Europa, crear fondos comunitarios de coinversión para la fase de crecimiento y políticas para retener cerebros científicos como ejes para financiar y escalar scale-ups europeas. ¿Qué entiende Zaharieva por "autonomía estratégica comunitaria" y cómo la relaciona con la deep tech? La autonomía estratégica la vincula a reducir la dependencia externa en sectores clave; para ello apuesta por invertir en tecnologías profundas (deep tech) y fortalecer la soberanía industrial europea. ¿Qué diferencia introducirían los fondos comunitarios de coinversión en fase de crecimiento respecto al ecosistema actual? Esos fondos combinarían capital público y privado para apoyar la expansión de scale-ups, cubriendo brechas de financiación en etapas de crecimiento y facilitando que empresas con potencial global se queden y coticen dentro de la UE. ¿Cómo pretende la Comisión evitar la fuga de talento científico que menciona Zaharieva? Plantea medidas de retención que pasan por facilitar la comercialización de la investigación, ofrecer mayor financiación para las etapas de crecimiento y reducir trabas administrativas para proyectos de I+D que permitan trayectorias profesionales atractivas en Europa.

La Unión Europea lidera la producción científica mundial en investigación básica pero arrastra una histórica dificultad para transformar esos descubrimientos en gigantes empresariales de cotización global. Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, abordó este dilema durante su intervención en el foro de Wake Up, Spain!.

"Europa debe acelerar la transferencia de la ciencia al mercado para que nuestras startups escalen dentro de la Unión y no se vean obligadas a buscar capital y mercado fuera para convertirse en unicornios", reclamó Zaharieva.

La comisaria desgranó las líneas estratégicas de su mandato, haciendo hincapié en la simplificación administrativa del programa Horizonte Europa, la creación de fondos comunitarios de coinversión en fase de crecimiento (scale-ups) y la retención de cerebros científicos.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Ekaterina Zaharieva defendió que la autonomía estratégica comunitaria exige una apuesta decidida por las tecnologías profundas (deep tech) y la soberanía industrial.