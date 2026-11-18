Carolina Rodríguez, Consejera delegada de ENISA. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

La consejera delegada de ENISA detalla el impacto de los préstamos participativos y la certificación de empresas emergentes bajo la Ley de Startups.

Carolina Rodríguez (ENISA): "La certificación de empresa emergente se ha consolidado como un sello de calidad indispensable en el ecosistema"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, afirma que la certificación de empresa emergente se ha convertido en un sello de calidad imprescindible en el ecosistema. El reconocimiento oficial da acceso a ventajas fiscales y es exigido por otras administraciones como pasaporte para sus convocatorias. Los préstamos participativos de ENISA atraen capital privado y actúan como palanca multiplicadora sin requerir avales personales a los fundadores. ENISA colabora con comunidades autónomas y asociaciones para extender el impacto del marco regulatorio de la Ley de Startups por todo el país. Preguntas ¿Por qué dice Carolina Rodríguez que la certificación de empresa emergente es “un sello de calidad indispensable”? Dice que la certificación da acceso a ventajas fiscales y que otras administraciones la exigen como pasaporte para convocatorias públicas, lo que aumenta la seguridad jurídica y la visibilidad de las startups. ¿Qué papel juegan los préstamos participativos de ENISA según Carolina Rodríguez? Rodríguez afirma que los préstamos participativos de ENISA actúan como palanca multiplicadora que atrae capital privado y no exigen avales personales a los fundadores. ¿Qué consecuencias ha tenido la Ley de Startups en el reconocimiento institucional del emprendimiento, según ENISA? La Ley de Startups ha fortalecido el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del emprendimiento, facilitando que la certificación y los instrumentos públicos se integren en convocatorias y políticas regionales. ¿Cómo ha contribuido ENISA a la financiación de startups y pymes en 2024? ENISA aprobó más de quinientos préstamos participativos en 2024 por un total de ochenta y tres millones de euros, y además certificó más de mil setecientas compañías para acceder a la Ley de Startups. ¿Qué objetivos anuncia Carolina Rodríguez para su etapa al frente de ENISA? Rodríguez quiere impulsar la difusión del préstamo participativo entre pymes, mantener la certificación de startups y reforzar la presencia territorial de ENISA mediante alianzas público-privadas y el Plan Estratégico hasta 2026.

La entrada en vigor de la Ley de Startups ha supuesto un antes y un después en el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del emprendimiento innovador en España. Carolina Rodríguez, consejera delegada de ENISA, compartió el balance operativo de la entidad pública durante su paso por el Valencia Digital Summit.

"La certificación de empresa emergente se ha consolidado como un sello de calidad indispensable en el ecosistema; no solo da acceso a ventajas fiscales, sino que otras administraciones ya lo exigen como pasaporte para sus convocatorias", expuso Rodríguez.

La directiva detalló que miles de compañías han obtenido ya este reconocimiento oficial, señalando que los préstamos participativos de ENISA actúan como palanca multiplicadora que atrae capital privado sin exigir avales personales a los fundadores.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Carolina Rodríguez destacó la colaboración activa de ENISA con comunidades autónomas y asociaciones para que el marco regulatorio llegue a todos los rincones del país.