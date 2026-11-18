Carolina Rodríguez (ENISA): "La certificación de empresa emergente se ha consolidado como un sello de calidad indispensable en el ecosistema"
La consejera delegada de ENISA detalla el impacto de los préstamos participativos y la certificación de empresas emergentes bajo la Ley de Startups.
La consejera delegada de ENISA, Carolina Rodríguez, afirma que la certificación de empresa emergente se ha convertido en un sello de calidad imprescindible en el ecosistema.
El reconocimiento oficial da acceso a ventajas fiscales y es exigido por otras administraciones como pasaporte para sus convocatorias.
Los préstamos participativos de ENISA atraen capital privado y actúan como palanca multiplicadora sin requerir avales personales a los fundadores.
ENISA colabora con comunidades autónomas y asociaciones para extender el impacto del marco regulatorio de la Ley de Startups por todo el país.
Dice que la certificación da acceso a ventajas fiscales y que otras administraciones la exigen como pasaporte para convocatorias públicas, lo que aumenta la seguridad jurídica y la visibilidad de las startups.
Rodríguez afirma que los préstamos participativos de ENISA actúan como palanca multiplicadora que atrae capital privado y no exigen avales personales a los fundadores.
La Ley de Startups ha fortalecido el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del emprendimiento, facilitando que la certificación y los instrumentos públicos se integren en convocatorias y políticas regionales.
ENISA aprobó más de quinientos préstamos participativos en 2024 por un total de ochenta y tres millones de euros, y además certificó más de mil setecientas compañías para acceder a la Ley de Startups.
Rodríguez quiere impulsar la difusión del préstamo participativo entre pymes, mantener la certificación de startups y reforzar la presencia territorial de ENISA mediante alianzas público-privadas y el Plan Estratégico hasta 2026.
La entrada en vigor de la Ley de Startups ha supuesto un antes y un después en el reconocimiento institucional y la seguridad jurídica del emprendimiento innovador en España. Carolina Rodríguez, consejera delegada de ENISA, compartió el balance operativo de la entidad pública durante su paso por el Valencia Digital Summit.
"La certificación de empresa emergente se ha consolidado como un sello de calidad indispensable en el ecosistema; no solo da acceso a ventajas fiscales, sino que otras administraciones ya lo exigen como pasaporte para sus convocatorias", expuso Rodríguez.
La directiva detalló que miles de compañías han obtenido ya este reconocimiento oficial, señalando que los préstamos participativos de ENISA actúan como palanca multiplicadora que atrae capital privado sin exigir avales personales a los fundadores.
Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Carolina Rodríguez destacó la colaboración activa de ENISA con comunidades autónomas y asociaciones para que el marco regulatorio llegue a todos los rincones del país.
Disruptores Showcase Americas
DISRUPTORES celebra estos 17 y 18 de noviembre una nueva iniciativa editorial, DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un formato audiovisual que conecta durante dos jornadas Madrid y Miami para poner el foco en las tecnologías que están transformando empresas, sectores y sociedades y en los vínculos que unen a España, Estados Unidos y Latinoamérica.
SHOWCASE AMERICAS está convirtiendo, durante dos días, la actualidad tecnológica en una programación audiovisual especial, con entrevistas y mesas redondas protagonizadas por empresas, expertos, instituciones y referentes del ecosistema de innovación a ambos lados del Atlántico.