Alejandro Romero (LLYC): "Los datos y la inteligencia artificial nos permiten anticipar riesgos reputacionales y transformar la comunicación corporativa"
El socio y CEO global de LLYC expone la transformación de la consultoría estratégica mediante modelos predictivos de escucha social y analítica avanzada.
Alejandro Romero, CEO de LLYC, destaca el uso de datos e inteligencia artificial para anticipar riesgos reputacionales y transformar la comunicación corporativa.
LLYC está realizando fuertes inversiones en ingeniería de datos y modelos propios de IA para fundamentar las decisiones corporativas en evidencias empíricas.
La monitorización predictiva en tiempo real permite comprender las cámaras de resonancia digitales y proteger eficazmente el valor de las marcas.
Durante el evento DISRUPTORES Américas Showcase 2026, se analizaron las sinergias estratégicas de comunicación entre España, Estados Unidos y Latinoamérica.
Alejandro Romero es el Global CEO de LLYC, la consultora de comunicación y asuntos públicos; lidera la estrategia global y la inversión en capacidades tecnológicas de la firma.
Romero afirma que el análisis de datos e IA detecta cámaras de resonancia y señales tempranas en la opinión pública, lo que transforma una respuesta reactiva en monitorización predictiva para proteger marcas.
LLYC está realizando una fuerte inversión en ingeniería de datos y desarrollo de modelos propios de IA para dar a clientes herramientas que apoyen decisiones de asuntos públicos con evidencia empírica.
Para ciudadanos y consumidores implica que las empresas pueden actuar antes ante controversias, ajustando mensajes y políticas más rápido, lo que puede reducir impactos públicos y acelerar respuestas corporativas.
Romero señala sinergias naturales entre los tres mercados que facilitan compartir soluciones tecnológicas y prácticas de comunicación, reforzando la colaboración empresarial y el intercambio de modelos de IA y datos.
La velocidad a la que se propagan las corrientes de opinión pública y las crisis informativas en la esfera digital exige a las grandes corporaciones pasar de una postura reactiva a un modelo de monitorización predictiva. Alejandro Romero, Global CEO de LLYC, analizó esta transformación estratégica en Casa de América.
"Los datos y la inteligencia artificial nos permiten anticipar riesgos reputacionales y transformar la comunicación corporativa, entendiendo las cámaras de resonancia en tiempo real para proteger el valor de las marcas", expuso Romero.
El directivo repasó la fuerte inversión que LLYC está realizando en capacidades de ingeniería de datos y modelos propios de IA, permitiendo a sus clientes tomar decisiones de asuntos públicos basadas en evidencia empírica y no en meras intuiciones.
Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Alejandro Romero analizó las sinergias naturales de comunicación y negocio que unen a España, Estados Unidos y América Latina.
Disruptores Showcase Americas
DISRUPTORES celebra estos 17 y 18 de noviembre una nueva iniciativa editorial, DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un formato audiovisual que conecta durante dos jornadas Madrid y Miami para poner el foco en las tecnologías que están transformando empresas, sectores y sociedades y en los vínculos que unen a España, Estados Unidos y Latinoamérica.
SHOWCASE AMERICAS está convirtiendo, durante dos días, la actualidad tecnológica en una programación audiovisual especial, con entrevistas y mesas redondas protagonizadas por empresas, expertos, instituciones y referentes del ecosistema de innovación a ambos lados del Atlántico.