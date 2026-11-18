Alejandro Romero, Socio y CEO global de LLYC. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El socio y CEO global de LLYC expone la transformación de la consultoría estratégica mediante modelos predictivos de escucha social y analítica avanzada.

Alejandro Romero (LLYC): "Los datos y la inteligencia artificial nos permiten anticipar riesgos reputacionales y transformar la comunicación corporativa"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Alejandro Romero, CEO de LLYC, destaca el uso de datos e inteligencia artificial para anticipar riesgos reputacionales y transformar la comunicación corporativa. LLYC está realizando fuertes inversiones en ingeniería de datos y modelos propios de IA para fundamentar las decisiones corporativas en evidencias empíricas. La monitorización predictiva en tiempo real permite comprender las cámaras de resonancia digitales y proteger eficazmente el valor de las marcas. Durante el evento DISRUPTORES Américas Showcase 2026, se analizaron las sinergias estratégicas de comunicación entre España, Estados Unidos y Latinoamérica. Preguntas ¿Quién es Alejandro Romero y qué papel tiene en LLYC? Alejandro Romero es el Global CEO de LLYC, la consultora de comunicación y asuntos públicos; lidera la estrategia global y la inversión en capacidades tecnológicas de la firma. ¿Por qué dice Alejandro Romero que los datos y la IA permiten anticipar riesgos reputacionales? Romero afirma que el análisis de datos e IA detecta cámaras de resonancia y señales tempranas en la opinión pública, lo que transforma una respuesta reactiva en monitorización predictiva para proteger marcas. Qué inversión está haciendo LLYC en ingeniería de datos y modelos de IA y para qué sirve esa inversión? LLYC está realizando una fuerte inversión en ingeniería de datos y desarrollo de modelos propios de IA para dar a clientes herramientas que apoyen decisiones de asuntos públicos con evidencia empírica. Cómo afecta a ciudadanos y consumidores que LLYC use IA para anticipar crisis reputacionales? Para ciudadanos y consumidores implica que las empresas pueden actuar antes ante controversias, ajustando mensajes y políticas más rápido, lo que puede reducir impactos públicos y acelerar respuestas corporativas. Qué relación identifica Romero entre España, Estados Unidos y América Latina en materia de comunicación y tecnología? Romero señala sinergias naturales entre los tres mercados que facilitan compartir soluciones tecnológicas y prácticas de comunicación, reforzando la colaboración empresarial y el intercambio de modelos de IA y datos.

La velocidad a la que se propagan las corrientes de opinión pública y las crisis informativas en la esfera digital exige a las grandes corporaciones pasar de una postura reactiva a un modelo de monitorización predictiva. Alejandro Romero, Global CEO de LLYC, analizó esta transformación estratégica en Casa de América.

"Los datos y la inteligencia artificial nos permiten anticipar riesgos reputacionales y transformar la comunicación corporativa, entendiendo las cámaras de resonancia en tiempo real para proteger el valor de las marcas", expuso Romero.

El directivo repasó la fuerte inversión que LLYC está realizando en capacidades de ingeniería de datos y modelos propios de IA, permitiendo a sus clientes tomar decisiones de asuntos públicos basadas en evidencia empírica y no en meras intuiciones.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Alejandro Romero analizó las sinergias naturales de comunicación y negocio que unen a España, Estados Unidos y América Latina.