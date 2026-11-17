Vykintas Maknickas, CEO de Saily. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El CEO de Saily explica el crecimiento vertiginoso del servicio de telecomunicaciones digitales creado por los fundadores de NordVPN.

Vykintas Maknickas (Saily): "Debemos asegurarnos de que las inversiones en IA generen ganancias reales de productividad y ahorren tiempo"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Vykintas Maknickas, CEO de Saily, advierte en VDS sobre la necesidad de asegurar que las inversiones en IA generen ganancias reales de productividad y ahorren tiempo. El directivo señala que muchas compañías gastan sin control en IA mientras que los tiempos de trabajo de los equipos apenas cambian. Aunque Saily utiliza herramientas automatizadas para optimizar su conectividad eSIM global, Maknickas defiende que los ingenieros deben mantener el pensamiento crítico. La intervención formó parte del evento audiovisual DISRUPTORES Showcase Americas, donde el directivo también elogió el ecosistema emprendedor valenciano. Preguntas ¿Por qué dice Vykintas Maknickas que las empresas deben asegurarse de que las inversiones en IA generen "ganancias reales de productividad"? Maknickas advierte que muchas compañías gastan en IA por moda sin medir si el trabajo se acelera o solo cambia de manos; exige herramientas que ahorren tiempo y resultados medibles. ¿Cómo aplica Saily la IA para optimizar la conectividad móvil de viajeros internacionales? Saily usa herramientas automatizadas que configuran eSIM y gestionan perfiles de conectividad para ajustar servicios según destino y condiciones de red en tiempo real. ¿Qué hay detrás de la recomendación de Maknickas de mantener "pensamiento crítico y visión de diseño humano" en los ingenieros? Maknickas considera que la automatización no sustituye la supervisión humana; los ingenieros deben evaluar impactos, usabilidad y sesgos para que las soluciones IA sirvan al usuario. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que "el trabajo simplemente cambia de manos" tras invertir en IA? Ya ocurrido: muchas empresas han aumentado gasto sin reducir tiempos operativos; posible: pueden dispararse costes ocultos y fracaso en alcanzar ROI si no se replantean procesos y roles. ¿Qué le aporta al ecosistema valenciano la presencia de Saily y la intervención de su CEO en el DISRUPTORES Showcase Americas? Maknickas valoró la colaboración y el calor del ecosistema valenciano, que facilita conexiones con mercados de Norte Europa y América y visibilidad internacional para startups tecnológicas.

La adopción acelerada de soluciones de inteligencia artificial en las organizaciones plantea el reto inmediato de verificar su retorno de inversión frente a la moda corporativa. Vykintas Maknickas, CEO de Saily (plataforma global de eSIM del ecosistema Nord Security), reflexionó en VDS sobre el día a día del desarrollo de producto.

"Debemos asegurarnos de que las inversiones en IA generen ganancias reales de productividad y ahorren tiempo; a menudo las compañías gastan sin control en IA y los equipos tardan lo mismo porque el trabajo simplemente cambia de manos", argumentó Maknickas.

El directivo lituano explicó cómo en Saily utilizan herramientas automatizadas para optimizar la conectividad móvil de usuarios en cientos de destinos internacionales, pero insistiendo siempre en que los ingenieros deben mantener el pensamiento crítico y la visión de diseño humano.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Vykintas Maknickas celebró el clima de colaboración y el calor del ecosistema emprendedor valenciano frente a los mercados del norte de Europa.