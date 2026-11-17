El presidente de Microsoft España destaca el plan de inversiones multimillonarias en centros de datos y la urgencia de capacitar en IA a todos los niveles de la fuerza laboral.

Paco Salcedo (Microsoft España): "La inteligencia artificial generativa marca un cambio de ciclo irreversible en la productividad del país"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, afirma que la inteligencia artificial generativa representa un cambio de ciclo irreversible en la productividad empresarial y la forma de trabajar. Microsoft está intensificando su compromiso inversor en España mediante el despliegue de infraestructuras en la nube de última generación para satisfacer la demanda computacional europea. Salcedo destaca la importancia de la ética, la privacidad del dato y la formación en competencias digitales para evitar que la falta de talento limite el crecimiento económico. España se consolida como un nodo digital clave y un puente tecnológico bidireccional entre la innovación de Norteamérica y el tejido empresarial de habla hispana. Preguntas ¿Por qué dice Paco Salcedo que la inteligencia artificial generativa marca "un cambio de ciclo irreversible" en la productividad de España? Salcedo sostiene que los copilotos inteligentes transforman procesos, toma de decisiones y productividad y que las empresas que no los integren perderán tracción en meses. Añade que esto exige inversión en nube y formación para aprovechar la capacidad computacional y evitar cuellos de botella por falta de talento. ¿Qué consecuencias tiene el despliegue de infraestructuras en la nube que anuncia Microsoft España para las empresas y los centros de datos españoles? Ya ocasiona mayor demanda de capacidad de centros de datos y atrae proyectos de megainversión; en el futuro puede acelerar la localización de actividad tecnológica y presionar recursos hídricos y energéticos en las regiones que alberguen estos hubs. ¿Cómo afecta a los ciudadanos la necesidad de formar "cientos de miles" de profesionales en competencias digitales, según Paco Salcedo? A corto plazo, aumenta la demanda de programas de reskilling y crea presión sobre universidades y centros de formación; a medio plazo, puede subir la empleabilidad y productividad si se evitan cuellos de botella de talento. ¿Qué papel atribuye Paco Salcedo a España como "nodo digital" entre Norteamérica y el mundo hispanohablante? Salcedo presenta a España como puente bidireccional que puede alojar infraestructuras de nube y servir como plataforma para exportar soluciones tecnológicas entre Estados Unidos y Latinoamérica.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa representa el mayor salto cualitativo en la relación entre el ser humano y la tecnología de las últimas décadas. Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, desgranó cómo la compañía está intensificando su compromiso inversor en España mediante el despliegue de infraestructuras en la nube de última generación para abastecer la demanda computacional de toda Europa.

"No estamos ante una ola tecnológica más, sino ante un cambio de ciclo integral en la forma en que concebimos el trabajo, la toma de decisiones y la productividad empresarial; quien no integre copilotos inteligentes en sus procesos perderá tracción en meses", advirtió Salcedo con contundencia.

El máximo responsable de Microsoft en el país hizo especial hincapié en la responsabilidad ética, la privacidad del dato corporativo y la necesidad crítica de formar a cientos de miles de profesionales en competencias digitales avanzadas para evitar que la falta de talento actúe como cuello de botella del crecimiento económico.

Al mismo tiempo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Salcedo ensalzó el papel de España como nodo digital privilegiado, capaz de servir de puente tecnológico bidireccional entre las capacidades de innovación de Norteamérica y el tejido empresarial de habla hispana.