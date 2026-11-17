Pablo Gálvez, Representante de Asuntos Públicos de Temu en Iberia. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El responsable de Asuntos Públicos de Temu en Iberia aborda la optimización de la cadena de suministro mediante predicción de demanda con IA.

Pablo Gálvez (Temu): "El modelo 'direct-from-factory' redefine la eficiencia logística y democratiza el consumo global"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Pablo Gálvez, representante de Temu en Iberia, explica que el modelo 'direct-from-factory' conecta directamente al fabricante con el cliente final para eliminar intermediarios y costes superfluos. La plataforma utiliza algoritmos de predicción de demanda en tiempo real para planificar la producción y trasladar esas eficiencias al precio del consumidor. Temu destaca su compromiso con la normativa europea de protección al consumidor y seguridad de producto (DSA), reforzando su soporte y devoluciones. La compañía participó en el DISRUPTORES Américas Showcase 2026 para abordar las oportunidades logísticas y de pago en el comercio electrónico. Preguntas ¿Por qué dice Pablo Gálvez que el modelo "direct-from-factory" de Temu reduce precios? Porque conecta al fabricante con el consumidor final y elimina intermediarios, lo que reduce costes de almacenamiento y márgenes intermedios; además planifica producción según predicciones algorítmicas de demanda en tiempo real. ¿Qué consecuencias tiene para la logística que Temu use su modelo directo desde fábrica? Ya ha aumentado la presión sobre redes logísticas y centros de fulfilment al concentrar envíos directos y devoluciones; a futuro puede exigir más inversión en capacidad de paquetería y adaptación de aduanas. ¿Cómo garantiza Temu el cumplimiento de la normativa europea y la seguridad de producto, según Pablo Gálvez? Según Gálvez, Temu colabora activamente con autoridades locales, fortalece su infraestructura de soporte y procesos de devoluciones y asegura cumplimiento con normativa de protección al consumidor y DSA. ¿Qué retos plantea el crecimiento de Temu para plataformas de pago y comercios en ambos lados del Atlántico? El aumento de transacciones transfronterizas exige a plataformas de pago mayor adaptación a normativas, prevención de fraude y conciliación multimoneda; a comercios les exige optimizar procesos de servicio al cliente y logística inversa.

La digitalización del comercio minorista global ha entrado en una fase de optimización radical donde intermediarios y costes superfluos de almacenamiento se reducen al mínimo. Pablo Gálvez, representante de Asuntos Públicos de Temu en Iberia, analizó los factores que explican la vertiginosa expansión de la plataforma de comercio electrónico.

"Nuestro modelo conecta directamente al fabricante con el consumidor final; al eliminar capas intermedias y planificar la producción en base a predicciones algorítmicas de demanda en tiempo real, logramos eficiencias extraordinarias que trasladamos al precio", expuso Gálvez.

El portavoz destacó el firme compromiso de la compañía con el cumplimiento estricto de la normativa europea de protección al consumidor y seguridad de producto (DSA), colaborando activamente con las autoridades locales y fortaleciendo la infraestructura de soporte y devoluciones.

Por otra parte, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Gálvez señaló que la transformación del comercio electrónico plantea retos y oportunidades fascinantes para el tejido logístico y las plataformas de pago en ambos lados del Atlántico.