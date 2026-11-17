Noemí García, Responsable de Relaciones Institucionales y Valladolid Now en CEOE Valladolid. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

La responsable de Relaciones Institucionales de CEOE Valladolid expone la iniciativa de captación de talento tecnológico y calidad de vida en Castilla y León.

Noemí García (CEOE Valladolid): "Valladolid Now demuestra que las ciudades intermedias son polos idóneos para atraer nómadas digitales e inversión"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Noemí García (CEOE Valladolid) presenta en Disruptores Showcase Americas la estrategia 'Valladolid Now' para captar talento, nómadas digitales e inversión. La iniciativa destaca las ventajas de las ciudades intermedias frente a la saturación de las grandes urbes, ofreciendo alta conectividad, seguridad y calidad de vida. Valladolid se posiciona como una opción estratégica por su cercanía a Madrid en alta velocidad, menor coste de vida y su entorno universitario e industrial. CEOE Valladolid ofrece un programa de acompañamiento integral a emprendedores y empresas para facilitar su integración y servir de puerta de entrada a Europa desde Latinoamérica. Preguntas ¿Por qué Noemí García dice que Valladolid Now convierte a Valladolid en un polo para nómadas digitales e inversión? García argumenta que Valladolid combina alta conectividad —una hora de Madrid en alta velocidad— con coste de vida razonable, tradición industrial y ambiente universitario, lo que facilita la llegada y permanencia de talento digital e inversores. ¿Qué ofrece CEOE Valladolid a emprendedores y nómadas a través del programa Valladolid Now? La patronal ofrece acompañamiento integral que incluye ayuda con trámites administrativos, apoyo para la integración en el tejido productivo local y conexión con recursos y redes empresariales de la ciudad. ¿Qué efecto puede tener la estrategia Valladolid Now en la atracción de inversión latinoamericana hacia España? Ya ha situado a las ciudades medias como puertas de entrada accesibles a Europa; en el futuro podría aumentar las inversiones latinoamericanas hacia Valladolid al ofrecer un punto de asentamiento más barato y conectado que las grandes urbes. ¿Cómo encaja Valladolid Now con la tendencia de mudanza desde grandes urbes hacia ciudades intermedias? Valladolid Now se apoya en la creciente desaturación de grandes ciudades y el auge del trabajo remoto para posicionar ciudades intermedias como destinos con mejor calidad de vida, seguridad y conectividad, aprovechando esa demanda de reubicación. ¿Qué papel juega el entorno universitario y la tradición industrial de Valladolid en su estrategia de captación de talento? El ecosistema universitario suministra talento y formación, mientras que la base industrial facilita la integración productiva de startups y empresas tecnológicas, creando sinergias que favorecen la instalación y crecimiento de proyectos digitales.

La saturación de las grandes urbes globales y el arraigo del trabajo remoto han abierto una ventana de oportunidad inédita para territorios que ofrecen calidad de vida, seguridad y conectividad de primer orden. Noemí García, responsable de Relaciones Institucionales y del proyecto Valladolid Now en CEOE Valladolid, presentó la estrategia de captación de talento e inversión tecnológica de la ciudad.

"Valladolid reúne el equilibrio perfecto: a una hora de Madrid en alta velocidad, con un coste de vida muy razonable, una sólida tradición industrial y un entorno universitario de primer nivel que acoge con los brazos abiertos al talento digital", afirmó García.

La representante institucional detalló los programas de acompañamiento integral que la patronal ofrece a emprendedores, profesionales remotos y empresas tecnológicas que deciden instalarse en la ciudad, facilitando desde trámites administrativos hasta la integración en el tejido productivo local.

De igual modo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, García remarcó que las ciudades medias de España representan un destino sumamente atractivo para fundadores e inversores de América Latina que buscan una puerta de entrada accesible a Europa.