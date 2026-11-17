Modesto Mezquita, Coordinador de Innovación de IDEVA, Ayuntamiento de Valladolid. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El coordinador de Innovación de la agencia IDEVA detalla los proyectos de movilidad sostenible, descarbonización y compras públicas innovadoras.

Modesto Mezquita (Ayuntamiento de Valladolid): "Las ciudades deben volcar la innovación pública en resolver problemas reales mediante colaboración público-privada"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Modesto Mezquita defiende que la innovación pública debe enfocar la tecnología en resolver problemas reales mediante la colaboración público-privada. El Ayuntamiento de Valladolid implementa proyectos pioneros en vehículo conectado, ciberseguridad municipal y analítica sensorial para el cuidado de parques urbanos. Valladolid se posiciona como un banco de pruebas real donde las startups pueden experimentar e innovar con sus tecnologías. La intervención tuvo lugar dentro del evento audiovisual DISRUPTORES Showcase Americas, que conecta el ecosistema tecnológico entre España, EE. UU. y Latinoamérica. Preguntas ¿Por qué Modesto Mezquita dice que las ciudades deben volcar la innovación pública en resolver problemas reales mediante colaboración público-privada? Porque, según Mezquita, la tecnología solo tiene sentido si mejora servicios y permite que empresas experimenten en el espacio urbano, lo que acelera la adopción y el impacto tangible de proyectos. ¿Qué proyectos concretos está implantando el Ayuntamiento de Valladolid en movilidad y ciberseguridad? Valladolid despliega iniciativas de vehículo conectado y un plan de ciberseguridad municipal, además de compras públicas innovadoras para integrar esas soluciones en servicios urbanos. ¿Cómo se aplica la analítica sensorial en Valladolid para la prevención fitosanitaria de parques urbanos? La ciudad usa sensores y analítica de datos para detectar plagas y enfermedades en espacios verdes, permitiendo intervenciones tempranas y gestión más eficiente del arbolado. ¿Qué papel tienen las redes de ciudades inteligentes según Modesto Mezquita y qué beneficios aportan a Valladolid? Mezquita afirma que las redes permiten compartir casos de éxito y optimizar inversiones públicas, lo que facilita replicar soluciones eficaces y reducir costes de desarrollo.

Las ciudades inteligentes se miden hoy por el impacto tangible que sus proyectos tecnológicos producen en la calidad de vida y la sostenibilidad ciudadana. Modesto Mezquita, coordinador de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, desgranó en el Media Corner del VDS las iniciativas vanguardistas que se están implementando en la capital castellana.

"Las ciudades deben volcar la innovación pública en resolver problemas reales mediante colaboración público-privada; la tecnología solo tiene sentido si mejora los servicios y abre el espacio urbano a la experimentación empresarial", aseveró Mezquita.

El responsable municipal enumeró proyectos pioneros en vehículo conectado, despliegue de ciberseguridad municipal y el uso de analítica sensorial para la prevención fitosanitaria en espacios verdes y parques urbanos, convirtiendo a la ciudad en un banco de pruebas real para startups.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Modesto Mezquita enfatizó el valor de las redes de ciudades inteligentes para compartir casos de éxito y optimizar las inversiones públicas.

Disruptores Showcase Americas

DISRUPTORES celebra estos 17 y 18 de noviembre una nueva iniciativa editorial, DISRUPTORES SHOWCASE AMERICAS, un formato audiovisual que conecta durante dos jornadas Madrid y Miami para poner el foco en las tecnologías que están transformando empresas, sectores y sociedades y en los vínculos que unen a España, Estados Unidos y Latinoamérica.

SHOWCASE AMERICAS está convirtiendo, durante dos días, la actualidad tecnológica en una programación audiovisual especial, con entrevistas y mesas redondas protagonizadas por empresas, expertos, instituciones y referentes del ecosistema de innovación a ambos lados del Atlántico.