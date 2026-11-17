Manuel Schutte, CEO de GrouHub Estonia y embajador de e-Residency para España y Latinoamérica. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El CEO de GrouHub y embajador del programa estonio en España y Latam explica cómo constituir y gestionar empresas 100% digitales en la UE.

Manuel Schutte (GrouHub Estonia): "La e-Residency y el modelo estonio permiten a los emprendedores de cualquier rincón del mundo operar sin fronteras"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Manuel Schutte, CEO de GrouHub Estonia, destaca que la e-Residency permite a emprendedores de Latinoamérica y España crear y gestionar una empresa europea 100% online en pocas horas. El sistema ofrece acceso al mercado único y al sistema financiero europeo sin necesidad de desplazarse ni residir físicamente en Estonia. GrouHub asesora a fundadores globales en la optimización fiscal, contabilidad en la nube y cumplimiento normativo internacional para facilitar la operativa del negocio. Durante su participación en el DISRUPTORES Américas Showcase 2026, se subrayó que este modelo digital sirve como un puente eficiente para internacionalizar startups latinoamericanas hacia Europa. Preguntas ¿Qué es la e-Residency de Estonia y cómo permite crear una empresa europea 100% online? La e-Residency es un programa de identidad digital que permite a no residentes obtener credenciales electrónicas para firmar documentos y gestionar trámites administrativos. Con esa ID se puede constituir y administrar una sociedad en Estonia por internet, abrir cuentas bancarias y cumplir obligaciones fiscales sin viajar al país. ¿Por qué Manuel Schutte asegura que el modelo estonio permite a emprendedores de Latinoamérica operar sin fronteras? Schutte explica que la combinación de identidad digital, registros societarios y servicios financieros accesibles online reduce las barreras administrativas y de mercado. Esa infraestructura facilita que fundadores latinos creen y gestionen empresas europeas con costes y tiempos de entrada muy bajos. ¿Qué servicios ofrece GrouHub Estonia a los fundadores que usan la e-Residency? GrouHub asesora en constitución societaria, optimización fiscal, contabilidad en la nube y cumplimiento normativo internacional para gestionar una empresa estonia de forma remota. Su intervención busca que los founders concentren esfuerzos en el producto y la internacionalización. ¿Qué consecuencias ya observables tiene el auge de la e-Residency para Estonia y para emprendedores extranjeros? Para Estonia ha supuesto un volumen notable de empresas gestionadas por no residentes y mayor actividad digital administrativa; para emprendedores ha reducido costes de entrada y acelerado acceso al mercado único europeo. Lo observado incluye crecimiento de usuarios y creación de sociedades desde el extranjero. ¿Cómo puede evolucionar la e-Residency en 2027 según la cobertura de El Español? La cobertura indica que Estonia planea avanzar hacia identificación completamente móvil y experimentos con agentes de inteligencia artificial para trámites, lo que podría simplificar aún más la gestión remota y automatizar procesos administrativos.

La burocracia territorial tradicional ya no puede ser una barrera insalvable para el talento emprendedor que busca abrirse paso en el mercado global. Manuel Schutte, CEO de GrouHub Estonia y embajador de e-Residency para España y Latinoamérica, desgranó el funcionamiento de una de las iniciativas de gobernanza digital más exitosas del planeta.

"A través de la e-Residency estonia, cualquier profesional o fundador de Latinoamérica o España puede crear y gestionar una empresa europea 100% online en cuestión de horas, accediendo al sistema financiero y al mercado único sin pisar físicamente el país", explicó Schutte.

El directivo compartió cómo GrouHub asesora a cientos de fundadores globales en la estructuración de sus negocios, optimizando la fiscalidad, la contabilidad en la nube y el cumplimiento normativo internacional para que los emprendedores se centren exclusivamente en desarrollar su producto.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Schutte incidió en que este modelo de ciudadanía y empresa digital representa un puente extraordinario para internacionalizar startups latinoamericanas hacia Europa con costes mínimos de entrada.