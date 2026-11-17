Luis Furnells, Presidente ejecutivo de Grupo Oesía. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El presidente ejecutivo de Grupo Oesía defiende el valor de la ingeniería española y la necesidad de apostar por tecnologías disruptivas con propósito y soberanía.

Luis Furnells (Grupo Oesía): "Me gustaría que España tuviera la soberanía nacional suficiente para no depender de terceros países en defensa y tecnología"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Luis Furnells, presidente de Grupo Oesía, reclama mayor soberanía nacional para que España no dependa de terceros países en defensa y tecnología. El directivo destaca las capacidades del país en comunicaciones satelitales cuánticas y optoelectrónica como clave para la autonomía operativa. Furnells aboga por consolidar la cooperación industrial en Europa para competir en escala frente a las grandes potencias globales. Estas declaraciones se produjeron en el marco del evento DISRUPTORES Américas Showcase 2026. Preguntas ¿Por qué dice Luis Furnells que España debería tener "soberanía nacional suficiente" en defensa y tecnología? Furnells argumenta que la capacidad tecnológica propia evita depender de terceros y garantiza disuasión y autonomía operativa en conflictos internacionales. Añade que España dispone de talento y capacidad industrial para competir en comunicaciones seguras y tecnologías duales. ¿Qué desarrollos concretos de Grupo Oesía menciona Furnells como ejemplo de esa soberanía tecnológica? Cita avances en comunicaciones satelitales cuánticas y en optoelectrónica como ejemplos de capacidades propias que, según él, permiten comunicaciones seguras y mayor autonomía operativa. ¿Qué consecuencias tiene para España impulsar la industria propia de defensa y tecnologías duales? Ya ha aumentado la inversión y el foco estratégico en defensa y tecnologías duales; en el futuro puede reducir dependencia exterior y reforzar la capacidad de disuasión y suministro en crisis. (Distingue lo ocurrido de lo posible.) ¿Cómo propone Furnells que España alcance mayor escala frente a las grandes potencias? Propone consolidar la cooperación industrial europea para ganar escala y competir con grandes fabricantes globales, combinando talento nacional con alianzas en el continente. ¿Qué es el DISRUPTORES Showcase Americas donde habló Furnells y por qué importa para sus propuestas? Es un evento audiovisual que conecta Madrid y Miami para destacar tecnologías que transforman empresas y relaciones entre España, EE. UU. y Latinoamérica; sirve como plataforma para difundir proyectos y buscar socios industriales internacionales.

El nuevo tablero geopolítico mundial ha vuelto a situar la inversión en defensa y tecnologías duales en el centro de las prioridades estratégicas de los países europeos. Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía, analizó con contundencia los avances logrados por la industria española en el último ejercicio.

"Me gustaría que España tuviera la soberanía nacional suficiente para no depender de terceros países en defensa y tecnología; tenemos el talento y la capacidad para competir con los mejores fabricantes mundiales de comunicaciones seguras", defendió Furnells.

El directivo puso como ejemplo los desarrollos punteros de su grupo en comunicaciones satelitales cuánticas y optoelectrónica, remarcando que las capacidades tecnológicas propias son la única garantía real de disuasión y autonomía operativa en situaciones de conflicto internacional.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Luis Furnells animó a consolidar la cooperación industrial europea para ganar escala frente a las grandes potencias globales.