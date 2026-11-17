José del Valle, CEO advisor y Lead Officer de Infraestructuras de Tawal. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El asesor del CEO de Tawal destaca el valor estratégico de las telecomunicaciones y el atractivo del mercado ibérico para el capital internacional a largo plazo.

José del Valle (Tawal): "España y Oriente Medio deben ser socios naturales en infraestructuras y soberanía digital"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves José del Valle (Tawal) señala a España y Oriente Medio como socios naturales en infraestructura, soberanía digital y seguridad energética. Destaca la posición de la península ibérica como un hub de conectividad transatlántico e intercontinental para canalizar flujos de inversión y datos. Defiende la apuesta por operadores de telecomunicaciones clave, afirmando que su valor tecnológico supera las valoraciones bursátiles coyunturales. Las declaraciones tuvieron lugar en el marco del evento audiovisual DISRUPTORES Américas Showcase 2026. Preguntas ¿Por qué dice José del Valle que España y Oriente Medio deben ser socios naturales en infraestructuras y soberanía digital? Porque ambos territorios combinan la posición estratégica de España como hub transatlántico con la capacidad inversora y la ambición tecnológica de Oriente Medio, lo que facilita proyectos que garantizan soberanía digital, resiliencia y seguridad energética. ¿Qué entiende José del Valle por "soberanía digital" en el contexto de Tawal? Se refiere a la capacidad de un país o región para controlar y proteger sus redes, datos e infraestructuras críticas mediante regulaciones, operadores locales fuertes y acuerdos que reduzcan la dependencia externa. ¿Qué consecuencias tiene la mayor selectividad del capital global para las telecomunicaciones españolas? Ya ha aumentado el interés en activos con gobernanza sólida y proyectos de largo plazo; podría traducirse en más inversión extranjera condicionada a garantías regulatorias y asociación con operadores locales. ¿Cómo ha llegado España a configurarse como hub transatlántico e intercontinental, según Del Valle? Por su posición geográfica, capacidad de conectar Europa con América y África, y por la consolidación de infraestructuras y marcos jurídicos que atraen capital soberano y operadores internacionales. ¿Qué papel propone Del Valle para los "grandes campeones digitales y operadores" en la estrategia española? Que actúen como pilares de la economía digital aportando redes y capacidades tecnológicas que sostengan la conectividad, faciliten inversión y reduzcan vulnerabilidades frente a fluctuaciones bursátiles.

La reconfiguración del mapa geoeconómico global exige alianzas de largo alcance basadas en confianza mutua, estabilidad jurídica y complementariedad industrial. José del Valle, CEO advisor y Lead Officer de Infraestructuras de Tawal, analizó la posición privilegiada que ostenta la península ibérica en el tablero mundial de la conectividad, subrayando que el capital soberano internacional busca destinos con visión de futuro y solidez institucional.

"España y Oriente Medio están llamados a ser socios naturales; el capital global se ha vuelto mucho más selectivo y prioriza mercados capaces de garantizar soberanía digital, infraestructuras resilientes y seguridad energética", aseveró Del Valle, poniendo en valor la ambición transformadora de la 'Visión 2030' y la reciprocidad inversora.

El directivo defendió con firmeza la apuesta estratégica por grandes campeones digitales y operadores de telecomunicaciones clave, argumentando que el valor intrínseco de sus redes y capacidades tecnológicas supera con creces las valoraciones bursátiles coyunturales y constituye el pilar sobre el que descansa la economía digital contemporánea.

En este contexto, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Del Valle remarcó que España se consolida como un auténtico hub transatlántico e intercontinental, capaz de canalizar flujos de inversión, datos y conectividad entre Europa, las Américas y las regiones de mayor dinamismo de Oriente Próximo.