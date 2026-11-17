Joaquín Montesinos, Fundador y CEO de DataOrigin. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El fundador y CEO de DataOrigin advierte de que los algoritmos más avanzados fracasan si las organizaciones no solucionan antes su arquitectura de datos.

Joaquín Montesinos (DataOrigin): "El valor de la inteligencia artificial reside en la limpieza, gobierno y calidad de los datos de origen"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Joaquín Montesinos, CEO de DataOrigin, advierte que la eficacia de la inteligencia artificial depende directamente de la calidad, limpieza y gobierno de los datos de origen. El directivo señala el riesgo de subirse a la fiebre de la IA sin una ingeniería previa, afirmando que introducir datos deficientes solo genera resultados erróneos a gran escala. DataOrigin ofrece consultoría avanzada y arquitectura analítica para apoyar a corporaciones en fusiones, modernización de ERP y plataformas de 'business intelligence'. Durante el DISRUPTORES Américas Showcase 2026, se destacó la necesidad de ingenieros de datos capacitados como una demanda transversal en España, EE. UU. y Latinoamérica. Preguntas ¿Por qué dice Joaquín Montesinos que "el valor de la inteligencia artificial reside en la limpieza, gobierno y calidad de los datos de origen"? Montesinos sostiene que los modelos replican la información que reciben, de modo que datos dispersos u obsoletos generan resultados poco fiables; por eso prioriza preparar y gobernar el dato antes de aplicar IA. ¿Qué problemas concretos previene DataOrigin al limpiar y gobernar datos en procesos de fusión y modernización de ERP? La consultora evita incoherencias entre sistemas, duplicidades y pérdidas de trazabilidad que pueden romper informes y migraciones, facilitando integraciones auditables y operativas tras la fusión o cambio de ERP. ¿Cómo afecta a las empresas la "basura a escala industrial" que menciona Montesinos cuando integran IA sin preparar los datos? Ya ocurre que modelos entrenados con datos sucios producen decisiones erróneas y reportes no auditables; en el futuro podría traducirse en riesgos regulatorios y pérdidas económicas si no se corrige el origen del dato. ¿Quién es Joaquín Montesinos y qué experiencia aporta desde DataOrigin para afirmar la prioridad del dato? Montesinos es fundador y CEO de DataOrigin y presenta servicios de consultoría avanzada y arquitectura analítica para procesos de fusión, modernización de ERP y BI, lo que le da experiencia práctica en problemas de calidad y gobernanza del dato. ¿Por qué es urgente, según Montesinos, aumentar la demanda de ingenieros de datos en España y América? Montesinos explica que la adopción de IA y plataformas analíticas en ambos mercados exige ingenieros capaces de limpiar y gobernar datos; sin ese perfil las implementaciones no alcanzan fiabilidad ni escalabilidad.

La fascinación por los nuevos modelos de lenguaje y aplicaciones generativas oculta a menudo la verdad más elemental de la tecnología: ningún algoritmo puede ofrecer resultados fiables a partir de datos dispersos, obsoletos o incoherentes. Joaquín Montesinos, fundador y CEO de DataOrigin, abordó la importancia crítica de la ingeniería previa del dato.

"Muchas compañías quieren subirse a la fiebre de la IA sin haber hecho antes los deberes; si introduces basura en el modelo obtendrás basura a escala industrial; la ventaja competitiva empieza en la calidad del dato de origen", sentenció Montesinos.

El directivo explicó los servicios de consultoría avanzada y arquitectura analítica que presta DataOrigin para ayudar a corporaciones en procesos de fusión, modernización de ERP y despliegue de plataformas de 'business intelligence' fiables y auditables.

En este sentido, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Montesinos destacó que la demanda de ingenieros de datos altamente capacitados es una necesidad transversal compartida tanto por el ecosistema empresarial español como por el estadounidense y latinoamericano.