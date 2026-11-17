Jesús B. Serrano, CEO de GMV. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El CEO de GMV destaca el liderazgo de la multinacional española en navegación por satélite, centros de control espacial y robótica de exploración.

Jesús B. Serrano (GMV): "Podemos competir con los mejores del mundo cuando apoyamos la ingeniería y el talento técnico de vanguardia"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Jesús B. Serrano, CEO de GMV, afirma en Wake Up, Spain! que España puede competir globalmente si invierte de forma sostenida en investigación e ingeniería de vanguardia. El directivo destaca el papel de GMV en programas espaciales clave como Galileo y Copernicus, señalando la retención de talento como un factor crítico. La compañía apunta a nuevos sectores de crecimiento como la ciberseguridad industrial, la robótica espacial y el transporte inteligente. Serrano aboga por reforzar la alianza entre centros académicos e integradores tecnológicos para formar a las nuevas generaciones de ingenieros. Preguntas ¿Por qué dice Jesús B. Serrano que "podemos competir con los mejores del mundo" cuando habla de GMV? Serrano apunta a la solvencia técnica y al talento de ingeniería de GMV y España, y sostiene que con inversión sostenida en investigación propia la empresa puede competir en programas como Galileo y Copernicus. ¿Qué consecuencias tiene para GMV la apuesta por ciberseguridad industrial y robótica espacial? Ya ha ampliado su cartera de soluciones y abre mercados en defensa y transporte inteligente; a futuro puede aumentar ingresos y exigir más retención de talento especializado. ¿Quién es Jesús B. Serrano y qué papel tiene en la industria espacial española? Es el consejero delegado de GMV y lidera la participación de la compañía en programas internacionales de posicionamiento y observación por satélite, como Galileo y Copernicus. ¿Cómo se relaciona la retención de talento cualificado con el liderazgo tecnológico que reivindica Serrano? Serrano identifica la retención como la variable crítica porque sin ingenieros formados y retenidos las empresas no sostienen proyectos complejos; El Español ha cubierto que España compite atrayendo y pagando mejor a científicos e ingenieros. ¿Cómo afecta a los ciudadanos el crecimiento de empresas como GMV en transporte inteligente y sistemas satelitales? Se traduce en servicios de posicionamiento más precisos, redes de transporte más seguras y nuevas soluciones de ciberseguridad industrial que mejoran movilidad y protección de infraestructuras; a medio plazo exige inversión pública y privada en investigación.

La tecnología espacial y los sistemas de posicionamiento satelital de alta precisión constituyen una de las mayores historias de éxito de la ingeniería española a escala global. Jesús B. Serrano, consejero delegado de GMV, repasó en Wake Up, Spain! la trayectoria de la compañía en programas espaciales internacionales como Galileo y Copernicus.

"Podemos competir con los mejores del mundo cuando apoyamos la ingeniería y el talento técnico de vanguardia; España no tiene nada que envidiar en solvencia técnica si mantenemos una inversión sostenida en investigación propia", aseveró Serrano.

El directivo explicó los nuevos horizontes de crecimiento de GMV en ciberseguridad industrial, robótica espacial y transporte inteligente, remarcando que la retención de talento cualificado en España es la variable crítica que garantiza el liderazgo tecnológico a largo plazo.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Jesús B. Serrano abogó por consolidar la colaboración entre grandes integradores tecnológicos y centros académicos para impulsar nuevas generaciones de ingenieros.