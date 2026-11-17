Javier Cortés, Chief of Staff de Gamma. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El Chief of Staff de Gamma expone el auge del software generativo en productividad empresarial y el salto de la compañía a escala internacional.

Javier Cortés (Gamma): "La IA aplicada a la creación de presentaciones elimina horas de trabajo mecánico para centrarse en las ideas"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Javier Cortés, Chief of Staff de Gamma, destaca que la inteligencia artificial en presentaciones elimina horas de trabajo mecánico de formateo para enfocarse en el pensamiento estratégico. La plataforma permite transformar ideas en bruto en presentaciones, documentos y páginas web visualmente listos y colaborativos en tiempo real en cuestión de segundos. El crecimiento global de Gamma se ha basado en el boca a boca y en la experiencia de usuario sin necesidad de grandes inversiones en campañas comerciales. Durante el DISRUPTORES Américas Showcase 2026 se resaltó la gran acogida que las herramientas de productividad con IA tienen en el ecosistema emprendedor hispanohablante. Preguntas ¿Por qué Javier Cortés dice que la IA de Gamma "elimina horas de trabajo mecánico" en la creación de presentaciones? Porque la plataforma automatiza formateo y maquetación, pasando de una idea en bruto a una presentación lista para compartir en segundos, lo que reduce tareas repetitivas y libera tiempo para trabajo estratégico. ¿Qué consecuencias tiene para equipos comerciales que Gamma permita crear presentaciones "visualmente impecables" en segundos? Ya reduce el tiempo dedicado a preparar materiales y mejora la coherencia visual de propuestas; en el futuro podría acelerar ciclos de venta y aumentar la productividad de los equipos comerciales. ¿Cómo ha logrado Gamma un "hipercrecimiento global" sin campañas comerciales costosas, según Javier Cortés? El crecimiento se apoya en el boca a boca y en un producto intuitivo con capacidades colaborativas en tiempo real que facilita la adopción orgánica entre usuarios y equipos. ¿Cómo afecta a las startups y al ecosistema emprendedor hispanohablante la adopción de herramientas de productividad basadas en IA como Gamma? Afecta acelerando la creación de materiales profesionales y facilitando colaboración remota; esto puede mejorar la eficiencia operativa y permitir que pequeños equipos compitan con recursos reducidos.

La elaboración de documentos corporativos, presentaciones comerciales y páginas web internas ha consumido tradicionalmente miles de horas de formateo y maquetación poco productivas. Javier Cortés, Chief of Staff de Gamma, explicó cómo la plataforma de inteligencia artificial ha transformado el estándar de la comunicación corporativa.

"Con Gamma permitimos que cualquier usuario pase de una idea en bruto a una presentación visualmente impecable y lista para compartir en segundos; la IA no sustituye el pensamiento estratégico, sino que libera tiempo para enriquecerlo", subrayó Cortés.

El ejecutivo desveló las claves del hipercrecimiento global de la plataforma, que ha sumado millones de usuarios en todo el mundo sin recurrir a costosas campañas comerciales, apoyada en el boca a boca y en un producto intuitivo con capacidades colaborativas en tiempo real.

Además, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Cortés destacó la extraordinaria acogida que las herramientas de productividad basadas en IA están experimentando en el ecosistema emprendedor hispanohablante a ambos lados del océano.