Gonzalo Álvarez Marañón, Director de Funditec Research. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El director de Funditec Research explica cómo la investigación aplicada en ciberseguridad y nuevos materiales transforma el tejido industrial español.

Gonzalo Álvarez Marañón (Funditec Research): "Queremos ser el puente necesario que conecte la ciencia profunda con la cuenta de resultados de la empresa"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Funditec Research busca conectar la producción científica de los laboratorios con la rentabilidad y necesidades reales de las pymes españolas. Gonzalo Álvarez Marañón destaca la importancia de traducir la ciencia en patentes y productos para reforzar la competitividad y soberanía tecnológica. El centro trabaja en líneas punteras como criptografía poscuántica, inteligencia artificial para análisis de amenazas y materiales para la transición verde. En el DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Funditec defendió la cooperación entre Europa y América para abordar los desafíos globales en ciberseguridad. Preguntas ¿Por qué dice Gonzalo Álvarez Marañón que Funditec Research debe ser "el puente" entre la ciencia profunda y las empresas? Porque Funditec orienta su investigación a resolver problemas aplicados de pymes y empresas, no a publicar en revistas teóricas, y busca transformar resultados de laboratorio en patentes y productos rentables. ¿Qué proyectos concretos menciona Funditec Research para reforzar la soberanía tecnológica europea? Menciona desarrollo en criptografía poscuántica, inteligencia artificial aplicada al análisis de amenazas e ingeniería de materiales avanzados para la transición verde. ¿Qué consecuencias tiene para las pymes españolas que Funditec centre su trabajo en investigación aplicada? Lo ya ocurrido: algunas pymes obtienen soluciones tecnológicas enfocadas a competir y resistir mejor; lo potencial: puede aumentar patentes y transferencia tecnológica si se escalan proyectos a producción. ¿Cómo plantea Funditec Research colaborar con América en seguridad cibernética, según Álvarez Marañón? Propone un frente común de investigación aplicada entre Europa y economías emergentes de América para compartir desarrollos en ciberseguridad y amenazas transnacionales.

El histórico desacople entre la producción científica de los laboratorios y las necesidades concretas del mercado sigue siendo uno de los mayores desafíos de la economía española. Gonzalo Álvarez Marañón, director de Funditec Research, reivindicó el rol indispensable de los centros tecnológicos privados para traducir la ciencia de frontera en patentes y productos rentables.

"Nuestra misión prioritaria es tender un puente sólido entre la investigación más rigurosa y las fábricas, talleres y empresas de España; no investigamos para publicar en revistas teóricas, sino para que las pymes aumenten su competitividad y resistencia tecnológica", explicó Álvarez Marañón.

El responsable expuso líneas de trabajo punteras en criptografía poscuántica, inteligencia artificial aplicada al análisis de amenazas e ingeniería de materiales avanzados para la transición verde, destacando que la soberanía europea descansa en el dominio de estas disciplinas críticas.

Por otra parte, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, el director de Funditec Research enfatizó que los desafíos en seguridad cibernética no entienden de fronteras, requiriendo un frente común de investigación aplicada entre Europa y las economías emergentes de América.