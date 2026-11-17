Chris Cunningham, Miembro fundador de ClickUp. / EL ESPAÑOL - DISRUPTORES DISRUPTORES

El miembro fundador de ClickUp aborda la integración de gestión de proyectos, documentos y flujos de trabajo impulsados por IA en un único entorno.

Chris Cunningham (ClickUp): "Hay que capacitar a los equipos en el uso contextual de la IA; de lo contrario se quema tiempo y recursos"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Chris Cunningham (ClickUp) advierte en el Valencia Digital Summit sobre la necesidad de capacitar a las empresas en el uso contextual de la inteligencia artificial para evitar la pérdida de tiempo y recursos. El directivo destaca la importancia de superar los 'prompts' superficiales e integrar la IA directamente con la memoria contextual, documentos y proyectos de la organización. Cunningham elogió durante su intervención el dinamismo y talento del ecosistema tecnológico congregado en la cita. La intervención forma parte de DISRUPTORES Showcase Americas, iniciativa audiovisual que conecta la innovación entre España, EE. UU. y Latinoamérica. Preguntas ¿Por qué dice Chris Cunningham que hay que capacitar a los equipos en el uso contextual de la IA? Cunningham afirma que sin formación contextual los empleados usan prompts aislados y pierden tiempo y recursos en tareas desconectadas de los proyectos. Añade que la capacitación permite ejecutar acciones integradas donde reside el código o el proyecto, aprovechando la memoria de la organización. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas seguir usando IA solo con prompts aislados? Lo ocurrido ya: equipos duplican trabajo y consumen tiempo y recursos en saltar entre ventanas de chat. Potencialmente: la empresa puede perder consistencia en decisiones y reducir el rendimiento colectivo si no integra modelos con memoria organizacional. ¿Qué entiende ClickUp por “modelos entrenados con la memoria y objetivos propios de la empresa”? Se refiere a modelos que conservan contexto, tareas y objetivos internos de la compañía para ofrecer respuestas y acciones alineadas con proyectos y procesos, en lugar de respuestas genéricas basadas solo en la consulta puntual. ¿Cómo afecta a los empleados la integración de IA contextual en plataformas colaborativas como ClickUp? Facilita que la IA actúe directamente sobre tareas, documentos y flujos ágiles, lo que reduce trabajos manuales repetitivos y mejora coordinación; también exige formación para usar esas capacidades de forma eficiente. ¿Qué pasos propone Cunningham para “no quemar tiempo y recursos” con la IA? Recomienda formar equipos en uso contextual, conectar la IA con los repositorios y proyectos donde reside el trabajo y diseñar flujos que integren memoria y objetivos empresariales en los modelos.

La integración de la inteligencia artificial en los flujos cotidianos de trabajo requiere superar el uso superficial de prompts y centrarse en la memoria contextual de las organizaciones. Chris Cunningham, Head of Commercial de ClickUp, trasladó su visión sobre el futuro de la productividad en el Valencia Digital Summit.

"Hay que capacitar a los equipos en el uso contextual de la IA; de lo contrario se quema tiempo y recursos saltando entre ventanas de chat aisladas en lugar de ejecutar acciones integradas directamente donde reside el código o el proyecto", remarcó Cunningham.

El ejecutivo destacó las capacidades que plataformas colaborativas modernas están incorporando para conectar tareas, documentos y flujos ágiles con modelos entrenados con la memoria y objetivos propios de la empresa, multiplicando el rendimiento colectivo.

Asimismo, en la intervención que compartimos en este DISRUPTORES Américas Showcase 2026, Chris Cunningham valoró con entusiasmo el dinamismo y la calidez del talento tecnológico congregado en Valencia.